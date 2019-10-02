В Челябинске ради нового микрорайона вырубят лес

На Северо-Западе Челябинска появится новый микрорайон. Участок в границах ул. Академика Королева — Петра Сумина — Татищева отдан без торгов строительной компании «Трест Магнитострой». Застройщик известен тем, что возводил брошенный микрорайон «Академ Риверсайд» строительной компании «Гринфлайт». Пять лет назад без жилья могли остаться около пяти тысяч дольщиков.

На земле возле федерального кардиоцентра застройщик планирует построить 20 многоквартирных домов.

СТИХИЙНЫЕ ПАРКОВКИ И ГРЯЗЬ ВМЕСТО ДЕРЕВЬЕВ

В новостройках у кардиоцентра квартиры должны получить 483 бездомных дольщика, которые тоже рассчитывали когда-то жить в микрорайоне «Академ Риверсайд». Но их дома не построены.

Челябинцы, не имеющие отношения к проблеме обманутых дольщиков, возмущены: ради нового микрорайона придется вырубить кусок леса!

— Невозможно строить без массовой вырубки. И это хотят сделать в городе, в котором и так нечем дышать! — возмущаются жители Тополиной аллеи. Этот микрорайон примыкает к лесу.

— В Челябинске полно построенных и не проданных квартир! Кто будет покупать жилье в новом микрорайоне?

— Там еще и дорогу среди многоэтажек протянут. Значит, будут стихийные парковки, бардак и грязь, как вдоль Краснопольского проспекта в «Парковом». Зачем нам лес? Нам заплеванные окраины милее.

«КВАРТИРЫ ЖДЕМ ПЯТЬ ЛЕТ»

Но у обманутых дольщиков «Академ Риверсайда» иное мнение.

— Это палка о двух концах. Нас же, дольщиков «Гринфлайта», и просили помочь выделить землю «Магнитострою». Мы квартиры ждем пять лет. Выделить землю — выделили. Где — нас не спрашивали, — говорит дольщица «Академа» Лилия Гордейкина.

— А когда-то на месте домов Тополинки тоже был лес, плодовые питомники. Вернём? Жителям близлежащих районов тоже нужен был парк на месте ваших домов. А вас — на улицу. Со старыми родителями, с маленькими детьми. Не хотите? А чего так? Парк же нужен! — защищает проект Лариса Лапшова.

О том, придется ли вырубать деревья, «Комсомолка» пыталась спросить у пресс-секретаря «Треста Магнитострой». Пресс-секретарь обещал перезвонить.

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