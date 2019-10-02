Как русские христиане поразили своей стойкостью хана Батыя

Среда, 2 октября

Постный день

Преподобный Алексий (Соловьев)

Родился в 1846 года в Москве. В детстве отличался серьезностью, не шалил, уклонялся от веселых развлечений. Дети в спорах часто обращались к нему, чтобы примирил их.

Стал священником. После долгих лет службы и смерти жены в 52 года принял монашество в Зосимовой Пустыни. Смиренно нес все возложенные на него обязанности, а через 8 лет заболел и стал умирать. Монахи пришли к его постели прощаться, провели чин соборования. После чего Алексий стал резко поправляться. И прожил еще 22 года.

К нему каждый день приходили за советом и благословением не менее сотни человек. Его духовным чадом была преподобномученица Великая княгиня Елисавета Феодоровна, родная сестра императрицы.

Икона: Алексий (Соловьев).

Четверг, 3 октября

Поста нет

Благоверный князь Михаил Черниговский и его боярин Федор (XIII век)

В те времена Русь была раздавлена Ордой, Киев разорен. Михаил пытался организовать отпор татарам совместно с европейскими государствами. Но получил отказ в поддержке. Вскоре ему было велено прибыть в Орду за ханским ярлыком. Вместе Михаилом отправился его товарищ, боярин Феодор. В Орде им приказали совершить языческий обряд: пройти сквозь костер и поклониться солнцу и огню. В ответ услышали: «Христианин кланяется только Богу». На что хан Батый приказал отрубить князю голову.

Икона: Святые Михаил и Федор

Феодору татары пообещали отдать титул князя взамен на поклонение идолам. Но и он отказался. После пыток ему отрубили голову. Тела мучеников были брошены на съедение псам, но неведомая сила хранила их от осквернения несколько дней, пока христиане тайно не погребли их тела. Пораженные подвигом Феодора, татарские ханы уже не требовали от русских исполнения идольских обрядов.

Пятница, 4 октября

Постный день

Святитель Димитрий Ростовский (XVIII век)

Епископ Русской православной церкви, митрополит Ростовский и Ярославский. Из поучений Димитрия Ростовского:

«Вы знаете, как человеческая природа не любит обличения злых своих дел, как боится и стыдится его. Писание и говорит: «Не обличай злых, да не возненавидят тебя» (Притч. 9:8). Если кто действительно вор и ты пред людьми назовешь его вором, полюбится ли ему это? Если кто действительно убийца, назови его убийцей пред людьми: будет ли ему это приятно? Если кто действительно грабитель, хищник и насильник, назови его таким пред людьми: будет ли он любить тебя за это? Если кто действительно в скверных, блудных делах валяется, как свинья в кале, и творит многие прелюбодейства, назови его пред людьми блудником, прелюбодеем: не исполнится ли он стыдом и не возненавидит ли тебя? Подумаем, какой страх, какой стыд будет в тот день, когда обличатся пред всей вселенной наши все злые и скаредные дела».

Икона: Димитрий Ростовский.

Суббота, 5 октября

Поста нет

Пророк Иона (VIII век до Рождества Христова)

Он был послан Господом в Ниневию, столицу Ассирийского государства с проповедью о покаянии. Но решил ослушаться гласа Божьего, отправился в дальнее плавание. По дороге случился шторм и Иона попал в пасть огромной рыбы (предположительно кита). Через три дня кит выплюнул его у берега.

В этот рассказ многие не верили. Но он нашел подтверждение в реальной жизни. В 1891 году британское китобойное судно «Star of the East» в районе Фолклендских островов выловило кашалота. Из его чрева извлекли живого моряка Джеймса Бартли. Который пробыл внутри кашалота две суток. Как выяснилось, он находился не в желудке, а в особой камере животного, где есть немного кислорода. И был в шоковом состоянии... Также из китообразной рыбы однажды извлекли живую собаку.

Икона: пророк Иона.

Воскресенье, 6 октября

Поста нет

Священномученник Иоанн Панкратович (+ 1937 г.)

Родился в 1870 году в Белоруссии. После революции служил настоятелем в храме города Солигорска. В 1934 году храм закрыли. Батюшка тайно крестил новорожденных, отпевал умерших. Во время Всесоюзной перепись населения все его многочисленные тайные прихожане в графе анкеты о вероисповедании писали о том, что они христиане православной церкви. В августе 1937 года отца Иоанна арестовали за религиозную пропаганду. На допросе он держался мужественно. 6 октября его расстреляли.

Понедельник, 7 октября

Поста нет

В этот день в храмах читается отрывок из Евангелия от Матфея (гл. 25):

Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собою масла.

Мудрые же, вместе со светильниками своими, взяли масла в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули.

Но в полночь раздался крик: вот жених идет, выходите навстречу ему. Тогда встали все девы те и поправили светильники свои.

Неразумные же сказали мудрым: дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут.

А мудрые отвечали: чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе.

Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир и двери затворились; после приходят и прочие девы и говорят: Господи! Господи! отвори нам.

Он же сказал им в ответ: истинно говорю вам: не знаю вас.

Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который приидет Сын Человеческий.

Толкование Блаженного Августина:

Если благом является воздерживаться от любых непристойных порывов чувств и если на этом основании всякая душа христианина именуется девой, то почему же тогда пять дев принимаются, а пять отвергаются?

Девы они в силу воздержанности от недопустимых чувственных страстей. Светильники у них - для дел добрых. О таких добрых делах Господь говорит: Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного (Мф. 5:16). И ученикам Своим Он говорит: Да будут чресла ваши препоясаны и светильники горящи (Лк. 12:35).

Вторник, 8 октября

Поста нет

В этот день в храмах читается отрывок из послания к Галатам святого апостола Павла:

Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона.

Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями.

Если мы живем духом, то по духу и поступать должны.

Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать.

Братия! Если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным.

Носи те бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов.

Толкование Блаженного Августина:

Ничто так не характеризует человека духовного, как его отношение к греху другого человека. Апостол учит способствовать освобождению грешника, а не возвышаться над ним, помочь ему, а не наказывать и, насколько возможно, его поддерживать.

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