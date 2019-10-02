2019-10-02T15:38:10+03:00
Общество

Однокашница Дмитрия Хворостовского спасает брошенного больного внука в Челябинске

Малышу нужна дорогостоящая реабилитация
Ирина ГОЛЛАЙ
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У Васи светлая голова, осталось научиться двигаться. Фото: ОТВУ Васи светлая голова, осталось научиться двигаться. Фото: ОТВ
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Почти всю жизнь челябинка Надежда Гавриленко посвятила музыке. Она училась в Красноярске и аккомпанировала самому Дмитрию Хворостовскому, тогда звезда мировой оперы был простым студентом. Теперь Надежда привязана к дому: она воспитывает двух мальчишек, которых подбросила ее дочь. Одному малышу уже пять лет, второму — полтора годика.

— Старшему мальчику врачи поставили ДЦП. Дочка заботилась о нем два года, кормила грудью. А потом началась паника: я не выдержу, не смогу. Отец ребенка неизвестен. И мы с мужем решили взять Васю под свою опеку. А потом Саша еще родила, здорового сына. Теперь воспитываем их обоих, — рассказала КП-Челябинск Надежда Гавриленко.

ГОЛОВА СВЕТЛАЯ, А ДВИГАТЬСЯ — ТЯЖЕЛО

В болезни внука Надежда винит врачей.

— В консультации дочке три раза давали направление на досрочные роды. Приезжаем в роддом, а нас выгоняют: носите дальше, — рассказывает Надежда. — Когда же дошло до родов, Васю вытягивали щипцами. Внук наглотался околоплодных вод, развилось кислородное голодание. Из родзала его перевели в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ.

По больницам Василий провел два месяца. Когда выписывали домой, казалось: самое страшное позади. Сначала мальчуган рос обычным ребенком: поднимал голову, играл ручками. Но садиться и ползать никак не хотел. Тогда ему и поставили страшный диагноз: детский церебральный паралич — ДЦП.

Недавно Вася первый раз пошел в садик, и там ему очень нравится. Фото: фонд "Родная".

Недавно Вася первый раз пошел в садик, и там ему очень нравится. Фото: фонд "Родная".

— У внука светлая голова. Интеллект полностью сохранен. Страдают только движения. Мы надеемся, что со временем Вася сможет пойти в обычную школу. Для этого нужна долгая и дорогая реабилитация, — замечает Надежда.

МОЛЧАЛ ДВА ГОДА, А ТЕПЕРЬ БОЛТАЕТ

Первый же курс массажа и физиопроцедур в одном из частных медцентров Челябинска дал ощутимые результаты: двухлетний мальчик научился сидеть и сделал первые шажки. А спустя восемь курсов ребенок, который молчал два года, вовсю болтает и уже учится читать, считать. Этой осенью Вася, наконец, пошел в садик. Там ему очень нравится.

Мальчишку в буквальном смысле поставили на ноги специалисты из Челябинска. Фото: фонд "Родная".

Мальчишку в буквальном смысле поставили на ноги специалисты из Челябинска. Фото: фонд "Родная".

— Один курс стоит 250-280 тысяч рублей. Собрать на первый помогали друзья. Потом писала обращения в фонды. Но теперь получаю одни отказы: вам уже помогали. С отцом ребенка моя дочь не общается. В семье работает только мой муж, а, помимо внуков, мы еще поднимает студента-сына, — говорит Надежда.

Поддержать Васю согласен благотворительный фонд «Родная».

— Мы уже собрали средства на 12 лечебных процедур. Нужно гораздо больше, — рассказала КП-Челябинск пресс-секретарь фонда «Родная» Варвара Горновая.

КАК ПОМОЧЬ ВАСЕ

Чтобы поддержать Васю Рыжкова, отправьте любую сумму с помощью банковской карты на сайте фонда.

Для абонентов ТЕЛЕ2, Билайн и Мегафон есть еще один способ: можно отправить СМС со словами «РОДНАЯ 500» на номер 3434. Цифра 500 означает сумму пожертвования, но она может быть любой. Чтобы подтвердить платеж, нужно следовать инструкции в ответном СМС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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