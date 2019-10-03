2019-10-03T09:05:42+03:00
Экономика

Челябинвестбанк разыгрывает билеты на игры ХК «Трактор»

Челябинвестбанк запустил акцию с розыгрышем билетов на домашние игры «Трактора»
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Челябинвестбанк запустил акцию с розыгрышем билетов на домашние игры «Трактора». Чтобы принять участие в розыгрыше и получить шанс выиграть билеты, надо на специальном сайте сделать онлайн заявку на карту Mastercard Platinum с кешбэк и затем получить карту в отделении Челябинвестбанка. Карта выдается бесплатно.

Первый розыгрыш состоится 15 октября 2019 г., а последующие будут проводиться в течение игрового сезона 2019-2020 гг. каждый месяц по два раза. Всего будет разыграно 60 билетов на 9 игр ХК «Трактор». Результаты розыгрышей будут публиковаться на сайте акции, а победители будут оповещены по телефону.

В акции могут участвовать лица в возрасте старше 18 лет, оформившие в период акции в Челябинвестбанке первую карту Mastercard с кешбэк на свое имя и получившие эту карту.

Полностью условия акции на сайте.

Кешбэк по картам Mastercard Platinum Челябинвестбанка начисляется в размере 3% на АЗС, в аптеках, такси, кинотеатрах (в пределах общей суммы покупок в этих категориях в размере 3 000 рублей в месяц) и 1% за прочие покупки. Общая сумма кешбэк в месяц не превышает 3 000 рублей. Обслуживание карты бесплатное, если за месяц расходы по ней составят 10 000 рублей и более. В случае если сумма расходов по карте в торговой сети будет менее 10 тысяч рублей в течение месяца, стоимость обслуживания составит всего 100 рублей в месяц.

Генеральная лицензия Банка России № 493.

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