2019-10-03T08:59:39+03:00
Общество

Челябинская область готова быть пионером в обеспечении надежности работы электросетей

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер уверен: энергосистему способна защитить цифровая трансформация
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Алексей Текслер работает в Москве, на Российской энергетической неделе. Фото: gubernator74.ruАлексей Текслер работает в Москве, на Российской энергетической неделе. Фото: gubernator74.ru
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер работает в Москве, где принимает участие в третьем Международном форуме «Российская энергетическая неделя». Глава региона выступил с докладом на пленарной дискуссии «Цифровую трансформацию не остановить: как обеспечить безопасность жизнеобеспечивающей инфраструктуры».

Главный вопрос встречи — как обезопасить электростанции, сетевые и вспомогательные энергетические объекты от отключения и обеспечить надежность их работы.

— Проехав по всем муниципалитетам, я столкнулся с жалобами жителей на отключение электроэнергии и качество электроснабжения. Для меня стало неожиданностью, что в таком развитом промышленном регионе есть проблемы в муниципальных образованиях с электроснабжением. Основной вызов на региональном уровне — это обеспечить надежность системы электроснабжения потребителей, — подчеркнул Текслер.

Нужна системообразующая организация с критерием максимальной доли на рынке и квалифицированным персоналом, которая будет нести ответственность за электроснабжение. По мнению Текслера, нужна монополизация рынка транспортировки электричества. На федеральном уровне единым оператором по обслуживанию электросетевого комплекса может стать ПАО «Россети».

Надежность электроснабжения невозможна без цифровой трансформации.

— Цифровая трансформация эффективна только при наличии системного подхода с эффективными типовыми технико-экономическими решениями. Челябинская область готова стать пилотным регионом в цифровизации электросетевого комплекса. На региональном уровне есть предпосылки для цифровой трансформации и факторы, ее сдерживающие, — заявил Алексей Текслер.

Цифровизация энергетической отрасли не должна происходить за счет роста тарифной нагрузки на население.

ИСТОЧНИК KP.RU

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