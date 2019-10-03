Алексей Текслер изменил схему правительства региона

В четверг, 3 октября, на заседании правительства губернатор Алексей Текслер представил новых членов своей команды.

Он заявил, что упраздняется должность заместителя губернатора — руководителя Аппарата Губернатора и Правительства Челябинской области.

— Функции руководителя аппарата переходят к первому заместителю губернатора Челябинской области Мамину Виктору Викторовичу. Прежний функционал за ним также сохранен. В аппарате губернатора и правительства Челябинской области создается два новых подразделения. Первое — Управление проектной деятельности, которое будет обеспечивать координацию и оперативный контроль реализации национальных проектов. И экспертно-аналитическое управление, которое будет отвечать за экспертизу и контроль исполнения ключевых показателей деятельности региона, поставленных президентом Российской Федерации. А также осуществлять экспертно-аналитическое сопровождение любых документов и вопросов по поручению губернатора, — сказал Текслер.

Решение по кандидатурам руководителей новых подразделений будет принято позже.

Изменилась структура исполнительной власти региона. Министерство экономического развития региона будет курировать заместитель губернатора Егор Ковальчук.

Министром промышленности, новых технологий, природных ресурсов Челябинской области, как и озвучивалось ранее, назначен Павел Рыжий.

Министром промышленности, новых технологий, природных ресурсов Челябинской области, как и озвучивалось ранее, назначен Павел Рыжий

— Мной определены кандидатуры на должность министра социальных отношений Челябинской области — это Буторина Ирина Вячеславовна, министра здравоохранения Челябинской области — это Семенов Юрий Алексеевич и министра дорожного хозяйства и транспорта — Нечаев Алексей Сергеевич, — озвучил Алексей Текслер.БУТОРИНА И СЕМЕНОВ СТАНУТ МИНИСТРАМИ

Ирина Буторина - министр социальных отношений области

Сейчас кандидаты проходят процедуру назначения и вскоре приступят к выполнению своих обязанностей.

Председателем Государственного комитета охраны объектов культурного наследия назначен Федечкин Алексей Васильевич.

Сменится руководитель Главного управления государственной жилищной инспекции Челябинской области.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР: АКЦЕНТ В РАБОТЕ НА ОБЩЕСТВЕННИКОВ И СОЦСЕТИ

Заместителем губернатора по вопросам внутренней политики назначен Векшин Анатолий Андреевич. До этого он занимал аналогичную должность в правительстве Мурманской области, кандидат юридических наук. Блок вопросов, за который будет отвечать Анатолий Векшин, имеет важное значение для региональной внутренней политики. В том числе, тема качества управления в муниципалитетах.

Заместителем губернатора по вопросам внутренней политики назначен Анатолий Векшин

Проблемные территории в регионе есть. Об этом говорят, например, недавние случаи со срывом сроков начала отопительного сезона в Карталинском районе и коллапсом с водоснабжением в Верхнем Уфалее.— Поэтому Анатолий Андреевич, жду от вас глубокого погружения в эту проблематику, — обратился Текслер к Векшину.

— Таких случаев быть не должно. Потому нужен анализ и оценка деятельности глав всех муниципалитетов. И это, в том числе, — задача политического заместителя губернатора. Вторая его задача — повысить качество взаимодействия с политическими партиями, общественными организациями, широким кругом институтов гражданского общества. Третья задача — максимально эффективно использовать каналы коммуникаций с медиа-сообществом и аудиторией соцсетей. Речь, как мы понимаем, идет не о пиаре, а о том, чтобы слышать людей и строить работу губернатора и правительства в соответствии с потребностями и ожиданиями жителей, — пояснил Текслер. — Таким образом, ключевая задача не только политического вице-губернатора, но всего правительства — укрепить доверие людей к власти. Это одна из задача, которую президент поставил в рамках 15 показателей эффективности деятельности для региона и губернатора.

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