Станислав Мошаров стал заместителем губернатора Челябинской области

Независимо от того, где живут люди — в больших ли городах, в маленьких ли деревеньках — везде должен быть обеспечен единый социальный, коммунальный стандарт, везде должно развиваться здравоохранение. Общаясь с людьми в глубинке во время поездок, губернатор Алексей Текслер видит, как иногда разочарованы бывают люди местным руководством и какие надежды в них живут.

ЧИНОВНИКИ ПРЯЧУТ ГОЛОВУ В ПЕСОК

Задачу динамичного развития в одиночку муниципальные власти не потянут. Кроме того, немало случаев, когда главы пытались скрыть проблему, вместо того, чтобы заявить о ней и предложить пути решения. Так было, например, в Верхнем Уфалее. Из-за поломки насоса город перестал снабжаться водой. И местные власти не поспешили сообщить о ЧП региональным властям. Для ликвидации коллапса потребовалось вмешательство губернатора.

Алексей Текслер против системы ручного управления: по его мнению, это неэффективно и содержательно неверно. Нужен иной подход.

— Потому я принял решение организовать работу с территориями по кустовому принципу. С привлечением людей с большим опытом государственного и муниципального управления, которые знают специфику того или иного города или района, — заявил губернатор.

НАМЕСТНИКИ ОБЛАСТНОЙ ВЛАСТИ

В регионе появился институт территориальных представителей, которые станут кураторами больших групп муниципальных образований в статусе заместителя губернатора. Они ответят за развитие вверенных территорий, создадут и обеспечат кон работу с региональными и, если надо, с федеральными органами власти.

— Я хочу, чтобы мои новые заместители занимались проблемами муниципалитетов каждый день, а не только когда я посещаю тот или иной район, — сказал Текслер. — По каждой территории должны быть подготовлены программы развития на пять лет и ключевые показатели деятельности всех муниципалитетов для оценки деятельности глав. Эта информация должна быть максимально публична.

Две группы муниципалитетов — центральная часть региона и юг, за исключением Магнитогорска.

Вторая группа — север и горно-заводская зона, за исключением Челябинска и Копейска.

— Планы по развитию Челябинска, Магнитогорска и Копейска будет курировать областное руководство. Планируют назначить на должности своих представителей, заместителей губернатора, Голицына Евгения Викторовича и Мошарова Станислава Ивановича, — объявил Текслер. — Требую от всех профильных заместителей губернатора и отраслевых министров оказывать новым руководителям всемерную поддержку.

Напомним, Станислав Мошаров почти 10 лет руководил Челябинской городской Думой. В сентябре он объявил о том, что покидает пост председателя городского собрания.

— Сейчас я вижу продолжение своей профессиональной деятельности в другой сфере, — намекнул экс-председатель в своем аккаунте сети Instagram 12 сентября. — Надо идти дальше, делать больше. Обязательно сосредоточусь на работе в районе. Ведь меня выбрали люди, которые доверяют мне, надеются на меня.

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