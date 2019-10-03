2019-10-03T18:20:52+03:00
Общество

Похороненный земляками директор завода из Челябинской области воскрес в Америке

Через несколько месяцев после памятных мероприятий Олег Хохлов написал коллегам письмо из загробного мира
Лидия ПЕСКОВА
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Фото: из личного письма Олега Хохлова.Фото: из личного письма Олега Хохлова.
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Олег Хохлов больше десяти лет возглавлял завод «Уфалейникель» в небольшом городке Верхний Уфалей. Инженер-металлург руководил предприятием в самые трудные 80-е годы. Местные до сих пор говорят: благодаря ему завод и выстоял. В 90-х Хохлов эмигрировал в США, так как боялся гражданской войны. А спустя несколько лет перестал присылать друзьям весточки.

И только память о железном директора жила в народе. Хохлову установили мемориальную доску, а не так давно городское собрание депутатов одарило Хохлова званием почетного гражданина. Причем, посмертно.

Кто-то сказал кому-то, что Хохлов умер в 2005 году. Этот факт даже нашел отражение в «Энциклопедии Челябинской области».

Та самая доска памяти. Фото: ufaleyka.ru.

Та самая доска памяти. Фото: ufaleyka.ru.

А на днях в администрацию «Уфайлейникеля» пришло письмо «с того света». И написал его Олег Хохлов. Оказалось, что бывший директор живет и здравствует в в Лос-Анджелесе, зарабатывает на бирже, воспитывает внуков, не так давно отметил 70-летний юбилей, готовится к золотой свадьбе.

— Чего греха таить, был потрясен дважды и зарыдал. Первый раз, когда увидел и понял, что в Уфалее меня все еще помнят и ценят. Второй раз, когда дошло, что меня похоронили, — сообщил похороненный земляками директор.

На на ошибку Хохлов не обиделся. Попросил убрать дату смерти на доске памяти. И добавил юмористический комментарий под статьей о себе в электронной версии энциклопедии.

— За заочные похороны — спасибо! — написал воскресший покойник. — Говорят, такие люди после живут не меньше ста лет!

Кстати, статья в интернете до сих пор не исправленf, сообщает Znak.com. А после огласки истории в СМИ под ней появляются новые веселые комментарии земляков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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