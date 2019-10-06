Челябинские панки починили детскую горку и стали героями интернета

Челябинские панки настолько добродетельны, что починили детскую горку. А говорят, что эта рок-культура полна нигилизма и отрицания семейных ценностей. Но ничто человеческое уральским панкам не чуждо.

Группа молодых людей, которые фанатеют от жестких гитарных аккордов, стала героями интернета. В старом жилом квартале Челябинска, на улице Островского, 18, стояла гнилая деревянная горка. Местные жители куда только не писали. Даже губернатору!

— Всем двором просим вас обратить внимание на нашу горку, единственную хорошую, широкую в ближайших дворах. Доски сгнили, как детям кататься зимой — непонятно! На горку в центр ездить нет времени, и самое главное — очень травмоопасно! А тут дети под присмотром. Куда обращаться, мы не знаем, такая большая площадь, и нет нормальной детской площадки, горка — одна радость детям зимой, — сокрушались местные.

Так горка выглядела до ремонта.Фото: СОЦСЕТИ

Клич о помощи опубликовали в челябинских социальных сетях. И уже спустя сутки во дворе на Островского, 18 появились тимуровцы в кожаных косухах.

— Увидели с друзьями пост о сломанной горке. Путем переговоров в нашей панк-тусовке решили единогласно — надо чинить. Пришли на место, произвели замеры и нашли нужные доски. Скинулись мелочью на гвозди, взяли инструмент и снова пришли к горке, сделали, что было в наших силах и финансах, несмотря на незаконность наших действий, — рассказали молодые люди.

Молодые люди с усердием принялись за работу. Фото из группы VK «Типичный Челябинск»

Но о какой незаконности говорят парни? Дело в том, что все детские аттракционы должны быть сертифицированы, устанавливаться и ремонтироваться под контролем ревизоров. Так что с формальной точки зрения парни учинили самоуправство. Но согласитесь, что это гораздо лучше той «порнографии», что была раньше?