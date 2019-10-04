Ответственный выбор: Алексей Текслер дал шанс Златоусту определить будущее города

К сожалению, на протяжении нескольких политических циклов округу не везло с главами. Сегодня он вновь живет ожиданием своего будущего — и люди хотят, чтобы верхи подошли к вопросу скрупулезно, не допустив ошибки.

Когда Алексея Текслера в конце августа на пресс-конференции в Челябинске спросили про выборы местных глав, он ответил, что остается сторонником прямого всенародного голосования. Однако, отметил губернатор, прежде должно сформироваться гражданское общество, а пока делать это должны местные депутаты. Не секрет, что в Златоусте они ориентированы на мнение областной власти. По большому счету, как она решит, так и будет. Значит, на региональный центр ложится повышенная ответственность.

Пекарский открыл стоянку в начале "нулевых", оформив бизнес на супругу.

Экс-мэр сохранит бразды правления?

Сегодня на слуху у жителей сразу несколько кандидатур. В социальных сетях запущен ряд опросов, кого бы златоустовцы желали видеть своим градоначальником. Называются достойные кандидатуры, известные политики, не очень известные. Есть и те, кто вряд ли способен вытащить Златоуст из положения, в котором он оказался за последние годы. Город раздирают политические конфликты. В экономическом плане упущено множество возможностей — статуса ТОСЭР так и не добились, зато накопили крупнейший в области долг за поставленный газ. Из-за этого даже отопительный сезон не смогли начать вовремя.

Чтобы выдержать натиск бесконечных проблем, нужен миротворец — человек, который сможет собрать команду и объединить людей ради рывка в будущее. Время распрей прошло. Именно по этому принципу горожане решают, кто должен управлять муниципалитетом. Многие ждут, что стиль руководства городом поменяется. В последние годы засилье коррупционных схем, низкое качество работы местных властей стали притчей во языцех.

Однако есть среди кандидатов фигура, которая сначала многих удивила, а затем насторожила. Кажется, дежавю в политике на столь коротком этапе невероятно — слишком уж эфемерное чувство. Но оно выглядит реальностью, учитывая лоббистские возможности людей, стоящих за неожиданной креатурой. Поддержка южноуральских властей здесь выглядела бы странной: как так — еще даже заявок от желающих занять пост не собрали, а протекция уже оказана?! Самое неприятное то, что в случае прихода к власти человека ненавистный горожанам экс-мэр благополучно сохранит бразды своего правления.

Хороший приятель и бывший зам Вячеслава Жилина Максим Пекарский сегодня отвечает за безопасность завода семечек «Смарт». Мужчине ближе к 50-ти. Пик его профессиональной деятельности пришелся на работу в органах внутренних дел — там он работал сначала оперуполномоченным, затем — старшим оперуполномоченным.

До пенсии, на которую вышел в звании майора, трудился в шестом отделе, занимаясь раскрытием мелких бытовых преступлений. Коррупционными и экономическими делами заниматься не приходилось: как функционирует экономика, видимо, не знает. Хотя кое в чем преуспел: еще в бытность милиционером в 2001 году открыл автостоянку в районе железнодорожного вокзала Златоуста. Законом это правоохранителям запрещено, но его Максим Борисович почти проигнорировал. Записал не на себя — на супругу. Из органов внутренних дел он вышел на пенсию в 2013-м: стоянка все эти годы продолжала функционировать и действует до сих пор. В остальном карьера в милиции не задалась — звезд с неба не хватал, инициативы не проявлял.

Тем легче было расстаться с должностью силовика и отправиться на вольные хлеба. Поскольку хозяйственного и серьезного управленческого опыта получить не вышло, последующий трудовой путь оказался неукоснительно связанным с темой безопасности. Только теперь в частном секторе.

Эпоха Жилина прошла?

Вячеслав Жилин ушел с поста мэра Златоуста громко и со скандалом. Южноуральские власти им давно уже были недовольны. Ходили разговоры, что отправить градоначальника в отставку собирался еще бывший губернатором Михаил Юревич, потом свое неудовлетворение по поводу работы Жилина публично высказывал следующий глава региона Борис Дубровский. Настойчивости хватило у Алексея Текслера. Он проявил волю, чтобы покончить с эпохой пустых обещаний и казнокрадства в городе. Так казалось в день отставки Вячеслава Жилина 3-го сентября.

Губернатор в Златоусте рассмотрел множество вопросов и выслушал горожан. Фото: gubernator74.ru

Город ликовал, когда мэр объявил о своем уходе. Формально — добровольном, но фактически — вынужденным. Еще накануне Жилин был полон решимости бороться до конца, и поэтому было неясно, что с ним случилось буквально за сутки. Он решил поддаться давлению и уйти, думали многие, но они ошибались. Сегодня все более четко прорисовываются контуры коварного плана, в результате которого Златоуст снова оказывается зажатым в тиски коррупции и беззакония. Сегодня Вячеслава Жилина чуть ли не по нескольку раз в день видят в офисе компании «Смарт», производящей семечки. Владеет бизнесом Алексей Волков, постоянно проживающий в Европе.

Именно с ним, как становится ясно из происходящего, сегодня тесно взаимодействует отставленный градоначальник. Эти фигуры вместе свели неприятные для обоих обстоятельства: из беды выбираться вдвоем куда легче. Несмотря на кажущееся благополучие «Смарта», это предприятие сегодня переживает не лучшие времена. На рынке его теснит сильный конкурент — компания «Мартин». Продажи последнего растут, а у «Смарта» — нет. Об этом красноречиво свидетельствует тот факт, что пару лет назад руководители бренда обещали за несколько лет нарастить число работающих на предприятии до тысячи человек. Пока же численность изменений не претерпела — работает порядка 100 сотрудников. Эта цифра явно далекая от обещанного. Инвесторы анонсировали запуск двух новых производственных линий, с вводом в эксплуатацию которых объемы производства должны были вырасти вдвое. Но время прошло — ничего не сделано.

— Мы были воодушевлены ростом продаж, когда планировали строить новый завод. Но в условиях кризиса спрос резко упал, поэтому сегодня новое производство не загружено по максимуму, — оправдывался в 2017 году исполнительный директор «Смарта» Олег Садовских.

«Упрощенцы» или вопросы от налоговиков

Не только рыночные процессы, которые в известной степени для бизнеса сродни стихии, стали камнем преткновения. Внутреннее решение собственников «Смарта» уклоняться от налогов сегодня вызывает подозрения у представителей налоговых органов. Их интерес понятен, учитывая, что речь идет о сотнях миллионов рублей. Эти деньги могли бы пойти на пенсии старикам, на пособия малоимущим семьям с детьми. Но предприниматель Волков ловко обошел государство, чтобы себе на сладкую жизнь, видимо, хватило.

Итак, схема проста: если делец достигает определенного уровня оборотов, находясь на льготной упрощенной системе налогообложения, он обязан перейти на обычную, и платить больше. Например, «упрощенцы» освобождены от уплаты НДС, а при системе обложения доходов (без разницы с расходами) от предпринимателя просят всего 6 процентов вместо 20-ти, взимаемых с прибыли в стандартном порядке.

Экономия существенная, и ею, как следует из проведенного анализа, и воспользовался Волков. Он раздробил бизнес на несколько мелких — ЗАО «Смарт», ИП Волков, ООО «Гранд Снэк», ООО «Компания Би Трейд», ООО «Реалснэк». Ряд фирм подозрительно похожи: у них единые собственники, директора, адреса регистрации. То есть управляются они из одного центра, и задействованы в одинаковых бизнес-процессах. Выходит, так.

Три предприятия («Гранд Снэк», «Компания Би-Трейд» и «РеалСнэк»), за 6 лет — с 2011 по 2017 годы — вместе выручили 907 млн. рублей. Находясь на общей системе налогообложения, они бы уплатили в федеральный бюджет 163 миллиона, но этого не произошло.

Еще более крупные суммы недоплачены в казну с использованием похожей схемы на юге страны. За пределами Челябинской области Волков выделил в отдельные производства 5 компаний — все общества с ограниченной ответственностью. Это: «Агропарк», «Айрин», «Агрофирма «ЮМА», «Нива» и «Смарт-Юг». Общая выручка данных фирм за 6 лет составила почти полтора миллиарда рублей.

Компании платят единый сельхозналог. Он заменяет сразу несколько платежей: налоги на прибыль, НДС, на имущество, социальные взносы. Фактически та же «упрощенка», только для сельскохозяйственных фирм. Ими, по закону, являются предприятия, две трети дохода которых составляют поступления от растениеводства либо животноводства. Не соответствуешь критерию — будь добр платить сполна.

И деятельность Алексея Волкова, если ее не дробить, этому требованию не отвечает. Если слить подконтрольные ему компании воедино, то доля сельхозуслуг, по оценкам, не превысит и трети. То есть меньше обозначенного в законодательстве минимума, по крайней мере, в 2 раза.

Положение Алексея Волкова выглядит незавидным. Налоговики, по всей видимости, решили занять принципиальную позицию. 27 июля они включили предпринимателя в свой реестр под названием «Сведения о физических лицах, являющихся учредителями (участниками) нескольких юридических лиц». Из этого следует, что инспекция запустила процесс объединения бизнеса «Смарта» в единое целое. Следует ждать значительных доначислений по налогам и сборам. Независимые аудиторы отмечают — только вдуматься — недоплаченные налоги составили до половины всей выручки бизнес-группы. «Смарт» рискует стать банкротом. Сомневаться не приходится: компания «Мартин» не преминет использовать данное обстоятельство в конкурентной борьбе. При таком раскладе для Волкова во всю мощь встает вопрос о диверсификации бизнеса.

Курс на «коммуналку»?!

В Златоусте грядет новый коммунальный передел. Только если при Жилине игроки были одни, теперь действующие лица поменяются. Сегодня относительно спокойным районом, не скованным войнами управляющих компаний, является Новый Златоуст. Это крупнейший район города, насчитывающий примерно 50 тысяч жителей. Рядом находится «Златмаш», входящий в систему Роскосмоса. При заводе действует родственная ему «управляйка». Она занимается доминирующее положение на жилищном рынке данной территории.

Пошатнуть ее позиции теперь намереваются Алексей Волков и Вячеслав Жилин. ЗАО «Смарт» незадолго до выборов главы вдруг решила сменить основной профиль своей деятельности. Это тем более странно, учитывая величину семечковой затеи. Однако логика есть, и она вполне рациональная: теперь «Смарт» собрался заниматься управлением многоквартирными домами — вожделенный бизнес, в который на протяжении многих лет стремился Жилин. А методы войны он отточил, и орудия к бою приготовил.

Для «захвата» территории есть все: несколько офисов, локализованных в районе, недавно купленный проектный институт, пока хорошая репутация — убедить жителей перейти под крыло «управляйки» труда не составит. Не хватает лишь одного — совести. В то время как собственной охраны ради Алексей Волков содержит штат охранников, затрачивая на него в год порядка 32 миллионов рублей, простые сотрудники «Смарта» держатся в черном теле. Торговый представитель компании в городе Майкопе (там она действует под шапками ООО «Континент» и ИП Татьяны Антоненко) анонимно на сайте отзывов о работодателях проливает свет на порядки, царящие в структуре. Человек говорит о том, что часть зарплаты получал в конвертах (снова уход от налогов, только теперь за счет конкретных работников). Если верить источнику, расписывался он за 30 тысяч, но на руки получал лишь 24. При увольнении трудовую книжку отдали только спустя две недели, хоть и обязаны по законодательству вернуть немедленно вместе с окончательным расчетом.

Такой уклад может укорениться в Златоусте. Осталось немного — избрать Максима Пекарского в новые главы.