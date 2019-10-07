2019-10-07T06:49:22+03:00
Общество

Открытие года: в Челябинске открылась новая клиника с очень доступными ценами

За помощью в медицинский центр «Забота» можно будет прийти всей семьей
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Открытие года: в Челябинске открылась новая клиника с очень доступными ценамиОткрытие года: в Челябинске открылась новая клиника с очень доступными ценами
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Челябинцы все активнее ходят в частные медицинские центры. Многие не хотят караулить талоны в государственных клиниках и сидеть в очередях. Мы привыкли к комфорту и вежливому обращению докторов. Только жаль зачастую хороший сервис обходится слишком дорого. И вот в Челябинске, наконец, открывает двери особенная клиника — «Забота». Все достоинства частной медицины сочетаются здесь с доступными ценами.

— Наши цены приятно удивят пациентов. Мы изучили прейскурант платных услуг в государственной медицине и сформировали аналогичные. Мы хотим, чтобы «Забота» была доступна практически всем, — говорят в новой клинике.

Например, посещение узкого специалиста обойдется в 750 рублей за прием, а анализы в клинике от 90 рублей.

Клиника «Забота» — это многопрофильная клиника для всей семьи. Она расположена в центре города, имеет собственную лабораторию и более 40 специалистов различного профиля: от терапевта, гинеколога и уролога до онколога и дерматовенеролога. При комплексном обследовании всех специалистов можно посетить за день. Также в клинке можно сделать УЗИ всех органов и наблюдать беременность.

Уникальным предложением клиники является «доступность». «Забота» предлагает: доступность цен, доступность записи (пациент точно сможет записаться в клинику и не ждать приема несколько недель), доступность комплексного обследования (возможность посетить всех специалистов в один день), доступность времени (удобный график работы с 8:00 утра до 20:00 вечера. Пациент успевает сдать анализы или посетить доктора до работы или после работы)

«Забота» — это высокое качество, доступные цены и сервис частной медицины!

КОНТАКТЫ

МЦ «Забота»

Челябинск, ул. Энгельса, 44/Братьев Кашириных, 107

Телефон: 214-53-53

Сайт.

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