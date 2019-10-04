2019-10-04T15:49:32+03:00
Тема дня — Челябинск

Челябинский силач Дмитрий Кононец: «Я не против эротики, если это красиво»

На радио «Комсомольская правда» (95.3 FM) спортсмен прокомментировал случай с фотографиями голой учительницы
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"Если фото с обнаженным учителем не пошлое - я не против""Если фото с обнаженным учителем не пошлое - я не против"Фото: Андрей АБРАМОВ
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На этой неделе продолжается скандал с увольнением тренера из детской спортшколы Магнитогорска. Всему виной - эротические фото, которые были сделаны с ее участием 19 лет назад и вплыли в соцсетях. Также обсуждаем резонансное ЧП - смерть молодой матери в Златоусте, которую муж избивал уже после ее... смерти! А еще говорили о советах феминистки и о том, почему в Челябинске мало поддерживают массовый спорт.

"Я вообще против алкоголя в любом его проявлении". Фото: Андрей АБРАМОВ

"Я вообще против алкоголя в любом его проявлении".Фото: Андрей АБРАМОВ

Дмитрий Кононец на радио «Комсомольская правда» (95.3 FM)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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