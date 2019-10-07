«Южноуральская книжная ярмарка — 2019»: дети и взрослые выбирают книги

О ярком культурном событии рассказывает сотрудник Публичной библиотеки Рифат Абрашитов:

— Хорошая книжная ярмарка в России и за рубежом — это городское событие в общественном пространстве. А мы, Челябинская областная универсальная научная библиотека, готовили и в итоге сделали хорошую, полноценную книжную ярмарку — Выставочный зал Союза художников подошел для этого оптимально.

Под музыку читается лучше.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— И в субботний выходной были посетители?

— С утра казалось, что выходной и погода сыграли против нас. Но очень быстро поток гостей вновь наполнился. И, что важно, пришла та аудитория, на которую мы в первую очередь и ориентировались, — родители с детьми. Интерес к книгам снова возвращается. Гаджеты не могут одержать победу над детским сознанием. Живая книга всегда интереснее, потому что она — «роднее», она твоя, в отличие от виртуального интернета.

Трансформеры тоже любят читать.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Сколько всего человек пришли на ярмарку?

— Свыше четырех с половиной тысяч южноуральцев, добрая половина из них вернулась домой с книгами. В ярмарке участвовало более 40 издательств и книготорговцев, многие впервые согласились приехать на Южный Урал. Впервые ярмарка получила такой резонанс в медиапространстве. И это не было такой рекламой, мол, приходите и покупайте. Это звучало как дружеская рекомендация.

Огромный выбор литературы от сети магазинов «Книжник».Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Впервые я видел столько улыбок коллег в финале трех дней интенсивной работы. Довольных улыбок, потому что работа получилась хорошей, честной, по-настоящему полезной. Словом, одним культурным событием не местного, а как минимум уральского масштаба в Челябинске стало больше, с чем нас всех и поздравляю!

Стенд «Комсомолки» привлекал внимание не только яркими книгами, но и яркими сотрудницами нашей газеты.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

КСТАТИ

Стенд «Комсомолки» порадовал Ирину Текслер

Издательский дом «Комсомольская правда» был представлен наравне с такими крупными издательствами, как «Самокат», CLEVER, «Foliant», «Компас-гид». Почетным гостем ярмарки была супруга губернатора Челябинской области — Ирина Текслер. Она очень обрадовалась, увидев на нашем стенде книгу «Острая подача», и сказала, что приобрела эту книгу в Москве и с удовольствием пользуется многими рецептами.

Ирина Текслер и Наталья Диская, директор Публичной библиотеки.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В информационном сюжете о выставке на телеканале «Россия 1» организаторы пригласили посетить стенд «Комсомолки» и рекомендовали наши новинки: «Тайну перевала Дятлова» и «Чернобыль».

P. S. Подробнее узнать о книжных коллекциях «КП» можно на сайте shop.kp.ru и по тел. (351)700-09-67, добавочный 1021.