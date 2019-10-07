2019-10-07T15:01:12+03:00
Общество

Туристка из Челябинска не вернулась домой после отдыха в Турции

Тревогу подняли отдыхавшие с ней земляки
Ирина ГОЛЛАЙ
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На борт самолета женщину не пустили. Фото: Сайера Сафина.На борт самолета женщину не пустили. Фото: Сайера Сафина.
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Турция в октябре — это рай на земле. Изнуряющей жары нет, а море все еще теплое. Такую погоду очень любят туристы, особенно возрастные. Для одной пенсионерки из Челябинска поездка в Турцию закончилась плачевно.

Ее историю КП-Челябинск рассказала Сайера Сафина. Обе женщины ехали в одном автобусе из отеля в аэропорт Анталии.

СЛОМАН НОС, РАССЕЧЕН ПОДБОРОДОК

На одном из участков дороги микроавтобус сильно затормозил — пассажиров отбросило вперед. Пожилая женщина не удержалась в кресле, упала и получила серьезные травмы.

— У нее сломан нос, рассечен подбородок, проблемы с губами, зубами. Из раны сильно потекла кровь. Но ни водитель, ни гид «Интуриста» Варвара, которая ехала в этом автобусе, не оказали пострадавшей помощь, — рассказывает Сайера.

Оставшиеся туристы понимали, что женщине очень плохо. Она села на место, вытерла кровь салфеткой и ушла в себя. На вопросы туристов ничего не отвечала. Люди пытались заставить гида оказать женщине первую помощь, но та разводила руками:

— А что я сделаю? Помогут в аэропорту!

В САМОЛЕТ ПОСТРАДАВШУЮ НЕ ПУСТИЛИ

Около двух часов автобус шел по маршруту, подбирая туристов в разных отелях, и никто не помог женщине выйти, умыться, не вызвал медиков.

— В аэропорту ее тоже не ждали. Никто ее там не встретил. Мы заставили гида донести чемодан нашей землячки до рамки металлоискателя. А потом туристка встала в длинную общую очередь, — рассказывает Сайера.

Наконец, кто-то их охранников заметил женщину, перепачканную кровью, и вызвал медиков. Нашу землячку отвели в медкабинет.

— Пенсионерка отдыхала одна. Мобильного телефона у нее не было. Я пошла узнать, что происходит в медкабинете. Но женщины там уже не было. Я не смогла понять, где она, ведь все разговаривали на турецком. В самолет ее точно не посадили. Мы летели домой без нее. Мне кажется, женщину звали Верой. Может быть, ее ищут родные. Вот почему я решила все рассказать.

КП-Челябинск следит за развитием этой истории. Если вы знаете, как связаться с пострадавшей туристкой или с ее близкими, если женщине нужна помощь, позвоните в редакцию.

Туристка из Челябинска не вернулась домой после отпуска в Турции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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