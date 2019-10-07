2019-10-07T15:28:17+03:00
Общество

«Я попал в ДТП на BlaBlaCar»: урбанист сравнил дороги в Челябинске и США

Лев Владов о бетонных дорогах и квартирах, где не снимают обувь — на радио «Комсомольская правда» (95,3 FM)
Ирина Фадюшина
Поделиться:
Лев Владов провел две недели в США. Фото: Челябинский урбанист vk.comЛев Владов провел две недели в США. Фото: Челябинский урбанист vk.com
Изменить размер текста:

Путешествовать на автомобиле в США — невероятное удовольствие, отметил лидер движения «Челябинский урбанист» Лев Владов, который недавно вернулся из поездки в Америку. По его словам, в Штатах нет ям и открытых люков, о которых постоянно приходится думать водителю.

Челябинск и Детройт. Что общего? Мнение челябинского урбаниста Льва Владова

00:00
00:00

— У них дороги строятся из бетона и покрываются асфальтом. Делаются они долго, но срок службы составляет около 40 лет, — отмечает Лев Владов. — Когда ты едешь из Челябинска в Екатеринбург, ты устаешь эмоционально от обгонов, от поиска хорошей полосы.

Ни одного забора! Фото: Челябинский урбанист vk.com

Ни одного забора! Фото: Челябинский урбанист vk.com

Он отметил, что в Штатах встречные полосы всегда разделены.

— Мне страшно выезжать на М-5, потому что там каждый раз аварии. Когда я последний раз ездил в Екатеринбург на BlaBlaCar, я проснулся от того, что мы врезались в кого-то. От удара мы вылетели на встречку, а машина, в которую мы врезались, полетела в кювет. Водитель вылетел из салона, потому что не был пристегнут, — продолжает Лев Владов.

Урбанист привел статистику: в Америке в 1,5 раза статистика автокатастроф, в пересчете на душу населения.

— Когда происходит крушение самолета и умирает 100 человек, об этом говорят два месяца, проводят расследование. А на дорогах столько же умирает за два-три дня. Но мы продолжаем игнорировать эту тему, — возмущается Лев Владов.

В Чикаго сужают дороги — так местные власти «успокаивают» трафик. Фото: Челябинский урбанист vk.com

В Чикаго сужают дороги — так местные власти «успокаивают» трафик. Фото: Челябинский урбанист vk.com

Урбанист отметил, что в американских городах скорость ограничена до 40 км/час.Там нет дорожных ограждений, разделяющих дорогу и тротуар. Кстати, 30 лет назад там был принят закон, по которому ни одно здание или общественное пространство не сможет открыться, если оно не приспособлено для маломобильных граждан. При этом нет имитаций пандусов, сделанных «для галочки». На улицах американских городов можно встретить пожилых людей, которые любят посидеть в ресторанах. А вот в Челябинске они часто не выходят из дома, потому что им неудобно переходить дорогу.

В Бостоне на время ремонта тротуара сделали обход — поставили пандус и перила. Фото: Челябинский урбанист vk.com

В Бостоне на время ремонта тротуара сделали обход — поставили пандус и перила. Фото: Челябинский урбанист vk.com

Урбанист также отметил, что там действительно можно заходить в квартиру в кроссовках и нет такой грязи. Во-первых все тротуары бетонные и нет плитки, между которой насыпан песок, а газоны настолько плотные, что на них можно лежать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Самый популярный активист Челябинска сравнил город с Детройтом

Между двумя мегаполисами обнаружились прямые параллели (далее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Без семьи, дачи и обязательств: человек будущего будет владеть только смартфоном
Колумнист КП Дмитрий Стешин попытался представить наших ближайших потомков и пришел к неутешительному выводу - следующее поколение станет «цифровыми нищими» без собственности и семьи
Чтобы ликвидировать село, достаточно закрыть в нем школу и больницу
Как спасти от опустения глубинку Центральной России? Об этом на Радио «Комсомольская правда» спецкор Дмитрий Стешин поговорил с директором, наверное, последнего совхоза в капиталистической стране Павлом Грудининым
Новости 24
Жители Челябинска гадают над новым абстрактным граффити на фасаде многоэтажки
Активисты продолжают судиться за «немецкий квартал» в Челябинске
ВТБ Лизинг предлагает Mercedes-Benz Vito с выгодой до 19%
В новом микрорайоне Челябинска прокладывают бордюр через детскую площадку
ВТБ снижает ставки по ипотеке по двум документам
В Челябинской области задержали рецидивиста, который три месяца назад сбежал из колонии
В Челябинске Алексей Текслер поздравил лучших учителей
В Челябинске директор театра получил выговор за отмену спектакля
В Челябинске исчез дурной запах на очистных в Металлургическом районе
Жители Челябинска могут сдать незаконное оружие за деньги
В Челябинске за три года достроят 44 проблемных дома
В Челябинске полиция ищет «маньяка», напавшего на девушку в подъезде
В Челябинске подрядчика накажут за варварскую обрезку деревьев
В Челябинске перестроят режим работы светофоров
Челябинск вошел в десятку городов, где часто пользуются услугами путан
Наталья Котова требует не останавливать ремонт дорог в выходные
Туристка из Челябинска разбила голову в Турции по пути из отеля в аэропорт
Из аэропорта Челябинска в октябре пустят прямые рейсы в Ташкент
В микрорайоне Чурилово в Челябинске новую школу достроят в октябре
Жителей Челябинской области возмутила теплотрасса, которая отапливает улицу
В троллейбусах в Челябинске подешевел проезд