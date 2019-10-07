«Я попал в ДТП на BlaBlaCar»: урбанист сравнил дороги в Челябинске и США

Путешествовать на автомобиле в США — невероятное удовольствие, отметил лидер движения «Челябинский урбанист» Лев Владов, который недавно вернулся из поездки в Америку. По его словам, в Штатах нет ям и открытых люков, о которых постоянно приходится думать водителю.

Челябинск и Детройт. Что общего? Мнение челябинского урбаниста Льва Владова 00:00 00:00

— У них дороги строятся из бетона и покрываются асфальтом. Делаются они долго, но срок службы составляет около 40 лет, — отмечает Лев Владов. — Когда ты едешь из Челябинска в Екатеринбург, ты устаешь эмоционально от обгонов, от поиска хорошей полосы.

Ни одного забора! Фото: Челябинский урбанист vk.com

Он отметил, что в Штатах встречные полосы всегда разделены.

— Мне страшно выезжать на М-5, потому что там каждый раз аварии. Когда я последний раз ездил в Екатеринбург на BlaBlaCar, я проснулся от того, что мы врезались в кого-то. От удара мы вылетели на встречку, а машина, в которую мы врезались, полетела в кювет. Водитель вылетел из салона, потому что не был пристегнут, — продолжает Лев Владов.

Урбанист привел статистику: в Америке в 1,5 раза статистика автокатастроф, в пересчете на душу населения.

— Когда происходит крушение самолета и умирает 100 человек, об этом говорят два месяца, проводят расследование. А на дорогах столько же умирает за два-три дня. Но мы продолжаем игнорировать эту тему, — возмущается Лев Владов.

В Чикаго сужают дороги — так местные власти «успокаивают» трафик. Фото: Челябинский урбанист vk.com

Урбанист отметил, что в американских городах скорость ограничена до 40 км/час.Там нет дорожных ограждений, разделяющих дорогу и тротуар. Кстати, 30 лет назад там был принят закон, по которому ни одно здание или общественное пространство не сможет открыться, если оно не приспособлено для маломобильных граждан. При этом нет имитаций пандусов, сделанных «для галочки». На улицах американских городов можно встретить пожилых людей, которые любят посидеть в ресторанах. А вот в Челябинске они часто не выходят из дома, потому что им неудобно переходить дорогу.

В Бостоне на время ремонта тротуара сделали обход — поставили пандус и перила. Фото: Челябинский урбанист vk.com

Урбанист также отметил, что там действительно можно заходить в квартиру в кроссовках и нет такой грязи. Во-первых все тротуары бетонные и нет плитки, между которой насыпан песок, а газоны настолько плотные, что на них можно лежать.

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