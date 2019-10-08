Пять лайфхаков: чем жители Челябинска лечатся от простуды

Стартовал сезон простуд. Челябинцы массово подтирают носы и чихают. А значит, вырастает и риск заразиться. Мы собрали лайфхаки от наших читателей: как бороться с простудой и гриппом. И попросили их оценить опытного врача.

Большинство ваших советов уже «с бородой». А это значит, что часть челябинцев из года в год повторяет ошибки, а другая — успешно обходится без докторов.

1. УБОЙНАЯ СИЛА АНТИБИОТИКОВ

Вопреки мнению, что народ обожает народные средства, многие горожане при первых признаках простуды сразу же подключают «тяжелую артиллерию» — пьют антибиотики.

— Совершенно напрасно! — говорит доктор Областного центра медицинской профилактики Татьяна Цветкова. — Бактериальные осложнения развиваются не у всех и не раньше чем на третий день. Причиной ОРВИ и гриппа является вирус, а на вирусы антибиотик не действуют. Лечиться им в начале болезни бессмысленно и опасно для организма.

Антибиотики губят полезную микрофлору и вызывают привыкание организма. Может случиться так: пациенту пропишут антибиотик во время другой болезни, а лекарство уже не подействует.

Назначать антибиотики должен врач. Кстати, сегодня их не купить без рецепта.

2. КУЛОН С ЧЕСНОКОМ И КАШИЦА ИЗ ЛУКА

Чеснок и лук заболевшие уплетают за обе щеки. Самые стойкие могут положить кашицу с фитонцидами в нос. Или поставить тарелку с чесноком-луком у своей подушки. На шею детям обычно вешают капсулу из-под киндер-сюрприза, а в нее тоже кладут чеснок. От вампиров, наверное, это спасает, только не от простуды.

— Значение фитонцидов, которые содержатся в чесноке и в луке, сильно преувеличено. Чеснок и лук лучше кушать в течение всего года, для профилактики. а лечиться ими следует осторожно. Кашица из чеснока, неразбавленный свекольный сок могут сжечь слизистую, — говорит Татьяна Цветкова.

И советует промывать нос морской водой. Большинство производителей добавляют в нее сосудосуживающие препараты. В аптеках, правда, такие брызгалки достаточно дорогие. Гораздо дешевле использовать для промывания носа физраствор или самодельный раствор с морской и даже с обычной солью (на стакан воды четверть чайной ложки соли, иначе сожжете слизистую). Кстати, лучше такой раствор не хранить, а каждый раз готовить новый.

3. ВОДКА С ПЕРЦЕМ, ЧАЙ С МАЛИНОЙ, МОЛОКО С МИНЕРАЛКОЙ

Жидкости разные, добавки — тоже, а эффект ждем один — быстрое избавление от простуды. Совет с водкой у медиков не в чести, а остальные напитки нужно принимать по ситуации.

— Чтобы очистить организм от продуктов интоксикации, при простуде нужно много пить. Например, лимонную воду с медом, — говорит Татьяна Цветкова.

Малина — природный источник ацетилсалициловой кислоты (все равно что аспирин) — прекрасно снимает жар, но бросает в пот — перед выходом на улицу малиной не увлекайтесь.

Имбирь усиливает кровообращение, что привлекает к больному месту иммунные клетки.

Теплое молоко (можно разбавленное 1:1 с минералкой) способствует отхождению мокроты, когда трудно откашляться.

4. ХОЗЯЙСТВЕННОЕ МЫЛО И ОКСОЛИНОВАЯ МАЗЬ

Чтобы вирус не атаковал ноздри, перед выходом на улицу их советуют смазывать мазью или мылом.

— Эффект оксолиновой мази, увы, не доказан.Защитный механизм хозяйственного мыла мне незнаком. Вирусы часто передаются через руки. Поэтому лучше мыть руки с мылом, не трогать грязными руками нос и глаза, не брать грязными руками пищу, — говорит Татьяна Цветкова.

5. ЛЕДЕНЦЫ И ПОРОШКИ ИЗ АПТЕКИ

При первых признаках простуды, многие горожане жалеют денег на дорогие лекарства и покупают пакетики с порошками, лечебные леденцы. Но помогают они далеко не всегда и не всем.

— Порошки могут на время сбить температуру, леденцы — снять першение в горле, но они не лечат. Это препараты быстрой эпизодической помощи. Например, вы понимаете, что заболели, а еще нужно доехать с работы домой, — говорит Татьяна Цветкова.

КАК ПРАВИЛЬНО

Чтобы справиться с вирусом ОРВИ, официальная медицина советуют принимать противовирусные препараты: кагоцел¸ эргоферон, анаферон, — и промывать нос, полоскать горло. В случае с гриппом другой набор препаратов, но подбирать их должен доктор.

— Если у человека ОРВИ, то поправиться помогают и народные средства. Если грипп, без лекарств уже не обойтись. Причем, при гриппе попасть в руки к доктору нужно в первые 24 часа. Тогда вы меньше рискуете получить осложнение, умереть, — говорит Татьяна Цветкова.

А отличить ОРВИ от гриппа довольно просто. При ОРВИ первым появляется насморк, а потом — портится самочувствие, поднимется температура. При гриппе, наоборот, сначала ломит тело, начинается кашель, резко поднимается температура, на вторые сутки может появиться насморк.

— Чтобы не тратить деньги на лекарства, лучше всего поставить прививку от гриппа. Она гарантированно защищает если не от болезни, то от осложнений и гибели. Также прививка в целом повышает сопротивляемость организма к простудным заболеваниям, — говорит Татьяна Цветкова.

Особенно уязвимы и нуждаются в прививках:

— дети;

— беременные;

— люди старше 65 лет;

— люди с хроническими заболеваниями (сахарный диабет, заболевания органов дыхания, сердечно-сосудистые);

— тем, кто работает с людьми и в детских коллективах.

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