Кровавый «жених» и «дантист»: самые жесткокие маньяки Челябинска

Челябинск обсуждает нападение маньяка на девушку в подъезде на Северо-западе. Барышня возвращалась домой в четыре утра. Вслед за ней в подъезд зашел незнакомец. Он схватил жертву, пытался разорвать одежду и надругаться. Но его спугнули соседи.

В Челябинске задержан маньяк, который напал на женщину 00:00 00:00

Через два дня полицейские сообщили о задержании подозреваемого. Не исключено, что это не единственное его нападение.

Опасные извращенцы периодически появляются в городах Южного Урала. КП-Челябинск вспоминает других преступников. Не хотим никого пугать, а лишь напомнить, что береженого Бог бережет.

«Кровавый жених»

На теле одной из его жертв криминалисты насчитали 96 ножевых. В 2005 году орудовал по всему городу. Цель выбирал по бесплатным объявлениям в газете. Искал женщин, которые продают… свадебные платья! Зачастую это были декретницы, которые чтобы сшибить копейку решались продать наряд.

Маньяк звонил, представлялся покупателем, просил примерить одежду, а затем нападал и жесткого убивал ножом. После уносил все ценное.

Задерживали его на живца. Оперативники дали объявления в газете и стали ждать покупателя. Маньяк позвонил сам. Продавщица (сотрудник полиции) назначила ему встречу на улице. А когда тот повел ее в малолюдное место, где можно было примерить платье, из засады выскочили милиционеры.

Преступник во всем сознался. Говорит, были нужны деньги на дозу.

«Дантист»

Истории об этом истязателе сохранил местный фольклор. Может слышали байку про психа, который заходит за детьми в лифт и вырывает зубы? Так вот — это все правда. Маньячина орудовал на рубеже «нулевых» в районе жилых кварталов вокруг Сада Победы.

Своих жертв он подкарауливал днем, когда дети одни возвращались со школы. Зажимал в лифт и доставал инструмент. Говорил, что он дантист и сейчас проведет осмотр.

Никого он к счастью не убил, только покалечил несколько ребят. За злодеяния его отправили на лечение в психбольницу. Достоверно известно, что было это 2002 году. Учитывая. что пребывание в таких учреждениях не регламентировано, его вероятно давно отпустили на свободу.

«Златоустовский паук»

Николая Мозглякова судили по нескольким статьям: за убийство, изнасилование детей, кражу. В 2008 году ему дали пожизненный срок.

На суде Мозгляков не особо раскаивался.Фото: кадр с видео

Почти 12 лет назад в Златоусте пропали три школьницы. Их тела изрезанные тела обнаружили на окраине города. Выжила лишь одна — садист просто не понял, что его жертва еще дышала. Девочка описала маньяка. Яркая деталь — на руке была татуировка черного паука.

Во время суда изверг не принес извинения родителям. Кроме того, говорят он был удивлен, что ему дали пожизненный срок. Он до сих пор продолжает писать письма в прокуратуру, просит о помиловании, утверждает, что убивать не хотел, а его заставили некие голоса в голове.

«Маньяк с ЧТЗ»

Так нарекли Вадима Есипова, которого пару лет назад приговорили к 23 годам колонии. Своих жертв он выискивал по всему городу, но особенно ему приглянулся Тракторозаводский район.

Есипов не гнушался нападать на младшеклассниц. Силовики долго отрицали, что нападения системны. Но потом вычислили почерк насильника. Собрали показания свидетелей.

Есипов совершил по меньшей мере восемь нападений. Фото: СКР

Задержали его в Екатеринбурге, когда он пытался улететь. Кстати, у маньяка была семья, во время суда — жена родила сына. Она якобы не знала о пагубной страсти мужа.

«Аптечный маньяк»

Так газетчики окрестили незнакомца, который в 2011 году расправился с двумя посетителями аптеки в центре Челябинска. На лице у него была медицинская маска. Стрелял из обреза. Убийства была совершены с промежутком в пару месяцев.

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История аптечного маньяка из Челябинска использовал даже один криминальный российский сериал. Стрелка так и не нашли. По одной версии, у него были психиатрические приступы, которые затем прошли. По другой, он вовсе не маньяк, а неумелый грабитель. Попался на чем-нибудь другом и давно сидит. Третья — самая мрачная версия — гласит: он был смертельно болен, давно преставился.

КСТАТИ

Почему человек становится маньяком

Психиатр центра психологической и правовой помощи в экстремальных ситуациях Михаил Виноградов:

— У них в головном мозге есть участок, в котором близко друг к другу расположены точки, отвечающие за конкретные действия «секс» и «убийства». И если проскакивает между ними искра в силу каких-то причин, то они соединяются. И тогда мы имеем маньяка — человека, которому не нужны ни деньги, ни какое-либо другое имущество, только сам факт садистского жестокого убийства. И ничего больше. Он осознает свои действия, понимает, скрывается, тщательно заметает следы, действует как абсолютно здоровый человек. Могу сказать, что маньяков в мире большое количество и даже среди академиков и ученых и великих изобретателей.