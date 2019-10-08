Алексей Текслер изучил производство вареников

Фабрика «Уральские пельмени» для Красноармейского района — одно из градообразующих предприятий. 50 видов продукции глубокой заморозки продаются по всей стране. Любят уральские пельмени, да вареники в странах СНГ.

Пельмени и вареники из Красноармейского района продаются по всей стране. Фото: gubernator74.ru

Губернатор Алексей Текслер с рабочим визитом побывал в Красноармейском районе. Кроме фабрики пельменей побывал на Челябинском компрессорном заводе. Предприятие открыто два года назад, кроме основного производства — выпуска компрессоров — занимается изготовлением сельхозтехники.

В селе Канашево Текслер побывал на стройке — реконструируется здание детского садика в селе Канаши. Окончания ремонта ждут 60 детей. К 2021 году воспитанников станет еще больше. На реконструкцию выделено более 70 млн руб. Но темпами восстановления здания важного объекта губернатор остался недоволен: на стройплощадке работает 20 человек. Срок сдачи садика — конец ноября. Нужно, чтобы строителей было в два раза больше.

— Для района объект важнейший. Мы планируем большую работу по созданию новых детских садов в рамках нацпроекта, но даже с такими простыми объектами возникают проблемы. Меня это совершенно не устраивает, требую от минстроя пересмотреть подходы к процессу строительства. Выделить деньги несложно, нужно их эффективно реализовать.

Поликлиника центральной районной больницы в селе Миасское ютится в двухэтажном здании бывшего общежития. Тесные помещения, узкие коридоры, разрозненность размещения подразделений — сложно и пациентам, и медикам. Губернатор заявил о том, что в Миасском будет построено новое здание поликлиники.

— К моему большому сожалению, главная проблема в районе, о которой говорят люди, — здравоохранение. Я побывал сегодня в районной поликлинике, увидел, что необходимость строительства нового здания назрела. Все положительные решения по этому вопросу приняты, средства запланированы, проект подготовлен, ждем заключения госэкспертизы, — обозначил Алексей Текслер.

Текслер провел традиционную встречу с жителями района. Говорили о плохом уровне медицинского обслуживания, состоянии дорог, газификация, экологической обстановке, благоустройстве, электроснабжении и ЖКХ. Главе Красноармейского района Юрию Сакулину вручена «синяя папка» с самыми острым вопросам, поднятыми людьми в соцсетях.