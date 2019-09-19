Челябинская область перезапустила программу газификации

Гостем программы «Тема дня» на радио «Комсомольская правда»-Челябинск» стал первый заместитель строительства Челябинской области Иван Белавкин. Обсудили перезапуск программы газификации в регионе; предварительные итоги программы «Формирование комфортно городской среды-2019»; подготовку к отопительному сезону. Для нашей области все темы очень важные.

Гость студии - Иван Белавкин.Фото: Валентина ВАГАНОВА

ГОТОВЫ СТРОИТЬ И УЛИЧНЫЕ СЕТИ

— Глава региона Алексей Текслер объявил о перезапуске региональной программы газификации и выделении дополнительно из бюджета области дополнительных средств на реализацию всех проектов, по которым есть заключение госэкспертизы. Как распоряжение губернатора изменит картину газификации в Челябинской области?

— В ходе многих встреч с жителями губернатору было озвучено множество вопросах о перспективах газификации Минстроем проведенная инвентаризация объектов и наличия готовой проектно-сметной документации. Надо отдать должное жителям — они проявили очень высокую активности и разработали проектно-сметную документацию с государственной экспертизой на сумму, превышающую три миллиарда рублей. В нашей региональной программе «Доступное и комфортное жилье», куда подпрограммой входит «Газификация», указано условие о том, что областной бюджет не финансирует проектно-сметную документацию. Разработкой занимаются инициаторы — собственники, местный бюджет, общественно-политические организации. Большинство проектов создано за счет средств населения — вот такую активности жители сегодня проявляют. Должен отметить, что в некоторых муниципалитетах жители финансируют не только подводящие сети к дому и внутридомовое газовое оборудование, но и строительство наружных газовых сетей. Например, в Катав-Ивановском районе жители оплатили около трети суммы на строительство уличных сетей.

По поручению Алексея Леонидовича мы провели инвентаризацию проектов, собрали проектов на сумму 3 млрд 342 млн 248 тыс руб.

— В течение какого периода их планируется реализовать?

— Срок дан — три года. То есть, в год это около миллиарда рублей. В проекте бюджета на 2020 году уже предусмотрено 500 млн руб. Еще 500 млн руб будет предусмотрено по поручению губернатора. Таким образом, в 2020 году мы направим на газификацию не менее миллиарда рублей. К концу 2022 годы мы должны реализовать запланированное в полном объеме.

— Но проектов будет больше: воодушевленные движением программы, южноуральцы, в чьих домах еще нет газа, тоже захотят в ней участвовать.

— Программа газификации в 2022 году не заканчивается. За три ближайших года газопровод подойдет к селу Писклово в Еткульском районе. В Кизильском районе — к поселку Карабулак. В Сосновском районе — к совхозу «Смолинский», чтобы обеспечить лимиты газа для потенциальных потребителей. В Уйском районе — к селу Кидыш. За счет средств, запланированных в проекте бюджета, в следующем году мы построим 400 км газовых сетей и подключить к газу будет возможность около 12 тысяч потребителей.

ГЛАВНОЕ — КОМФОРТ ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ

— Как Челябинская область сейчас смотрится по отношению к другим регионам по уровню газификации, и каково будет наше положение после того, как за три года мы сделаем значительный рывок вперед?

— В УрФО мы занимаем сейчас второе место. Самый высокий уровень газификации у Тюменской. области Но нужно помнить, мы не соревнуемся ни с кем. Губернатору Алексею Текслеру важно обеспечить качество проживания южноуральцев, сократить затраты жителей на расходы по отоплению жилищ. Процент газификации в Челябинской области составляет 72,6%. Если мы реализуем планы, процент будет расти. Есть разработанная и утвержденная схема газификации, в которой определены перспективные направления. Для того, чтобы нам выйти на уровень газификации в 80%, требуется около 15 млрд руб.

— Приходится дополнительно прикладывать усилия к тому, чтобы объяснить южноуральцам преимущества газификации и побудить народ финансировать проектно-сметную документацию?

— Давно уже таких усилий не требуется. О преимуществах точно знают главы всех поселений. Губернатором Челябинской области проведена масса встреч с жителями, где о газификации все рассказано. Более того, на этих встречах жители сами поднимают вопрос о том, когда голубое топливо придет к ним.

РЕШАТЬ ВОПРОСЫ НА МЕСТЕ

— Иван Викторович, вы сейчас работаете в формате выездного заседания правительства. Губернатор Алексей Текслер в рабочие поездки в города и районы берет с собой замов, руководителей министерств и ведомств. На встречах с жителями оперативно решаются поднятые вопросы. Вам такой формат кажется удобным?

— Конечно. Это более оперативная работа. К сожалению, бывает, мы узнаем о проблеме, побывав в территории. На месте, общаясь с людьми, проектировщиками, подрядчиками, можно принимать решения оперативно.

Алексей Текслер практикует формат выездных совещаний правительства, когда чиновники напрямую отвечают на вопросы жителей. Фото: gubernator74.ru

— В Челябинске заканчиваются работа по федеральной программе «Комфортная городская среда». Третий год регион ремонтирует дворы, скверы, парки.

— Да, и объем финансирования в 2019 году намного выше, чем в прошлые годы — 1 млрд 416 млн руб. Почти в полтора раза больше, чем в прошлом. Предварительно подводя итоги, можно сказать, что все 43 муниципальных образования Челябинской области участвовали в большой работе. Такое решение принято губернатором Алексеем Текслером, хотя по рекомендации федерального центра проекты можно реализовывать точечно. Однако Алексей Леонидович настаивает: качество жизни жителей маленького поселка должно быть не ниже, чем в большом городе. Потому и в сельских территориях Челябинской области программа реализуется.

РЕМОНТЫ ДВОРОВ И РАЙОНОВ ПРОДОЛЖАТСЯ

В этом году мы должны благоустроить 344 двора и 101 общественную территорию. И плюсом разработать пять проектно-сметных документаций, которые будут реализовываться с 2021 года.

Дела обстоят хорошо. Близятся к завершению ремонты дворов: средний процент по области — 80%. Есть немало территорий, на 100% завершивших работы: Катав-Ивановский, Кизильский, Кунашакский районы, Пласт, Троицк, Чебаркуль, Озерск, Магнитогорск выполнили более 90%.

Ремонты дворов, парков и скверов в регионе продолжатся. Фото: gubernator74.ru

— Как смотрится Челябинск?

— В Челябинске в этом году ремонтируется 125 дворов. Общий объем финансирования — 292 млн руб. Процент выполнения — 86%. Надо подтянуться! Сдано более 50% дворов полностью, на остальных процент выполнения — 80%. Кроме того, в городе реконструируется 11 общественных территорий. Общий объем финансирования — 161 млн руб. Процент выполнения — 76%. Два объекта сданы полностью. Рисков с завершением программы нет.

— Растут ли требования людей к ремонтам?

— Да, аппетит приходит во время еды. Предложения, просьбы жителей, которые «упаковываются» в дизайн-проекты, которые проходят рейтинговые голосования, конечно, повышаются. В адрес глав территорий от имени Законодательного Собрания направлены методические рекомендации по проектам дворов, в разработке которых принимали участие множество профильных организаций. На выбор предлагается спектр детских спортивных площадок, тренажеров. Главные требования — безопасность и вандалозащищенность. Вновь создаваемый объект должен быть включен в перечень общедомового имущества и передан для сервиса обслуживающей организации. В этом году появилось обязательное требование по межеванию земли под новой площадкой. Общественные территории передаются на баланс муниципалитета.

— Первый год работы по федеральной программе был характерен некой «притиркой»: поздно завершились торги; бывало, с опозданием выходили на объект подрядчики. Сейчас ситуация изменилась?

— Сейчас этот порядок регламентирован. В федеральных правилах определены сроки завершения конкурсных процедур, сроки заключения контрактов. По дворам — 1 мая, по общественным пространствам — до 1 июля. В этом году все муниципальные контракты были заключены в обозначенные сроки.

— Формируется ли «черный список» недобросовестных подрядчиков?

— Конечно. Эту тему ведет УФАС. Если подрядная организация не выполняет условий контракта, федеральная антимонопольная служба включает их в список нерадивых, которые в будущем не допускают к торгам.

ЗИМА БЛИЗКО

— Готов ли Южный Урал к отопительному сезону?

— Этот вопрос мы обсуждали на аппаратном совещании под руководством губернатора Челябинской области. Сегодня работы по подготовке к зиме завершаются. По состоянию на 12 сентября процент готовности составлял более 98%. Остаются штрихи для того, чтобы запустить в работу все системы теплоснабжения. В ежедневном режиме мы контролируем ход подключения объектов и запуск в работу источников теплоснабжения. На 17 сентября из 43 муниципальных образований в 14 распоряжениями глав документы подписаны, и пока подключается социальная сфера. В территориях горнозаводской зоны подключается жилой фонд. Например, в Трехгорном, Сатке, Катав-Ивановске, Озерске.

Подключение объектов социальной сферы производится по заявке руководителя с сообщением о готовности принимать тепло.

— Отопительному сезону предшествует большая подготовительная работа. С ремонтом и заменой неэффективных котельных.

— Да, на подготовку к зиме были выделены средства по федеральной программе «Доступное и комфортное жилье». Из областного бюджета было выделено в два раза больше, чем в прошлом году. Основной вклад в подготовку к отопительному сезону внесли сами предприятия, ведь главный источник подготовки заложен в тарифах на выработку тепла.

Общий объем финансирования тепловых сетей, объектов, от которых зависит теплоснабжение социальной сферы и жилого фонда в области составил 1 млрд 600 млн руб. Работы подходят к завершению.

К сожалению, не подошло к нулю количество неэффективных котельных: их в регионе 55. Из них шесть из списка должно уйти. Это котельные в Карабаше, в Копейске (поселок Советов), в Троицке (поселок Станционный), в Агаповском районе (поселок Просторный), В Аргаяшском районе (поселок Кузяшево), в Саткинском районе (поселок Бердяуш).

— На чьи средства строятся новые котельные?

— В основной массе это средства инвесторов. Область помогает с подводящими сетями, с техническим присоединением объекта, поскольку сети, как правило, муниципальные. Бывают случаи, когда котельные приходится строить за счет местного бюджета. Это происходит, когда котельная маленькая, сроки окупаемости проекта — более десяти лет. Такие объекты инвесторам невыгоды. В этом случае, источник строится за счет бюджета, является собственностью муниципалитета.

— Есть ли предприятия, которые загодя, как и положено по закону, объявляют об отказе заниматься теплоснабжением жилья и объектов социальной сферы?

— Увы. С 2022 года отказывается Ашинский металлургический завод. В том же списке — ряд предприятия Саткинского района, вагоноремонтное предприятие в Бердяуше. Муниципалитету дается время на принятие решения по выводу источника теплоснабжения, если есть альтернатива. Или — для отказа, если альтернативного источника теплоснабжения нет. Но этот срок не превышает трех лет. Максимум, в течение трех лет муниципалитет обязан обеспечить новый источник теплоснабжения.