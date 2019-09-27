В Челябинской области поддерживают рублем фермерские стартапы

Гостем студии программы «Тема дня» на радио «Комсомольская правда» — Челябинск» стал заместитель министра сельского хозяйства Челябинской области Александр Раевский. Темой разговора стала реализация в регионе национальных проектов в сфере АПК.

УНИВЕРСИТЕТ ПОМОЖЕТ

— Если расшифровать нашим слушателям большую работу, по каким направлениям нацпроектов в сфере сельского хозяйства работает Южный Урал?

— У нас реализуется два региональных проекта в рамках национальных — «Поддержка фермерского хозяйства» и «Увеличение экспорта продукции АПК».- Мы знаем, что фермерство — важное направление развития АПК региона, один из аспектов нашей продовольственной безопасности.

Традиционно, на протяжении нескольких лет, у нас реализовались несколько видов поддержки. Прежде всего, это поддержка начинающих фермеров, семейных ферм, сельскохозяйственных кооперативов и с 2019 года введена новая форма поддержки — на стартапы. Агростартап представляет собой грант тем фермерам, которые с нуля решили развивать свое производство. Критерий — проект должен быть запущен в этом году. 16 фермерских проектов получили такую государственную поддержку.

— Предшествует ли получению материальной поддержки образовательный цикл?

— При рассмотрении заявок по всем формам поддержки, за исключением агростатрапов, учитывается наличие базового сельскохозяйственного образования, потому что мы не должны деньги государственные отдавать в никуда. Учитывается и переподготовка по нашему направлению. Все эти критерии нашим получателям хорошо известны.

— Переподготовка будущего фермера с вашим, министерским, участием возможна?

— В рамках государственной программы в этом году из федерального бюджета Челябинская область получила 3,5 млн руб на оказание консультационных и образовательных услуг. Эту форму поддержки получил Центр компетенций «Территория бизнеса». Традиционно мы используем возможности наших вузов. И, прежде всего, Южно-Уральского аграрного университета.

И О БОЛЬШИХ ПОМНЯТ

— В этом году губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил замечательный праздник — День поля, который был организован на базе хозяйства «Подовинное». Такие крупные хозяйства тоже в поле зрения? Могут ли они рассчитывать на государственную поддержку?

— Форм оказания господдержки много. Если говорить о фермерстве, то мы обращаем внимание, в первую очередь, начинающим или недавно начавшим эту деятельность. Крупные предприятия давно получат и погектарную поддержку, и в рамках единой субсидии получают ряд средств. В прошлом году получателями различных форм государственной помощи на развитие собственного хозяйства было около 860 субъектов.

Более 60% в растениеводстве региона занимают фермерские хозяйства. Фермеры вносят серьезный вклад в другие виды агропромышленного хозяйства.

КООПЕРАТИВ КАК ШАНС ЗАЙТИ В БОЛЬШИЕ СЕТИ

— Обращаются ли к вам фермеры с просьбами поддержать их присутствие продукцией на полках магазинов?

— Несомненно. Начиная с 2014 года министерство сельского хозяйства региона проводит целенаправленную работу по продвижению продукции наших сельхозтоваропроизводителей на магазинных полках. И не только федеральных торговых сетей, но и локальных сетей. Но нужно помнить о сложностях, которые возникают у небольших фермерских хозяйств. Сети, как правило, выдвигают требование ритмичности поставок, достаточного их объема, чтобы продукция всегда присутствовала на полках магазинов. И здесь возникает необходимость развития кооперации, когда несколько крестьянско-фермерских хозяйств могут объединиться в кооператив. Кооператив возьмет на себя логистические заботы; заботы по маркированию упаковки и сертификации продукции, чтобы исполнить требования сетей. При этом, все участники кооператива имеют равный доступ.

— Интересно ли фермерам объединяться в кооперативы?

— Количество кооперативов год от года растет.

— В каких отраслях, кроме растениеводства, представлены фермеры на Южно Урале?

— В животноводстве, в производстве молока, в птицеводстве. Как правило, семейные фермы — это производители молочной продукции. Это те направления, которые мы поддерживаем в рамках национального проекта.

— Развивается ли в регионе ярмарочное движение?

— На сегодняшний день ни одного обращения от субъектов предпринимательства, занятых в агропромышленном комплексе, на недостаток мест на ярмарках у нас не было. Серьезно работают муниципалитеты по организации ярмарок, особенно в период сбора урожая, где любой сельхозтоваропроизводитель может быть представлен. Нет ограничения для крестьянско-фермерских хозяйств. Условия бывают разные, но иногда бывает обратная ситуация, когда мы вновь открывающийся фермерский рынок не можем наполнить участниками. Потому что они уже на других торговых площадках отлично работают, известны там, и жители привыкли к их дислокации.

— Если смотреть в перспективу трех лет, как вам видится развитие фермерского хозяйства в Челябинской области?

— Я думаю, темпов мы снижать не будем. Положительная динамика, которая есть в регионе 10 лет, сохранится.

НУЖНЫ САДИКИ, ШКОЛЫ, ДОРОГИ

— Молодежь активно идет в фермеры?

— Да. Бывает, один приходит в бизнес, подтягивает одноклассников, друзей, они образуют крепкие фермерские хозяйства, объединяются в кооперативы и серьезно заявляют о себе на рынке.

— Но тут есть задача: развитие социальной инфраструктуры на селе. Молодой фермер — это молодая семья, маленькие дети. Значит, нужны садики, школы, учреждения дополнительного образования, дороги, поликлиники.

— Мы сотрудничаем с профильными министерствами региона. И в рамках министерства сельского хозяйства Челябинской области с 2020 году запускается программа комплексного развития сельских территорий, которая учитывает все аспекты жизни на селе, начиная от инфраструктуры и заканчивая дорогами и жильем. Кстати, по программам социального развития села мы ежегодно улучшаем жилищные условия порядка 50 семей в регионе. Строятся дороги. Одно из приоритетных направлений — газификация. Вся работа идет на условиях софинансирования: за счет федеральных и областных средств. Слова признательности говорю губернатору Алексею Текслеру за то, что он ответственно относится ко всем перечисленным проектам и выделяет нужный объем средств.

ИДЕМ В КИТАЙ

— Очень большая емкая тема в рамках национальных проектов — экспортная составляющая агропромышленного комплекса. Что мы сейчас экспортируем?

— Достаточно широкий спектр продукции, начиная от макарон и заканчивая молочной продукцией. Основная наша задача — увеличение объема экспортных поставок к 2024 году до 292 млн долларов.

Продукцию мясоперерабатывающей отрасли Южной Урал отправляет на экспорт. Фото: gubernator74.ru

— Это реальные цифры?

— Вполне. Анализируя нынешнюю динамику, это те показатели, которых мы можем достигнуть. Тем более, экспортоориентированные предприятия Челябинской области реализуют сейчас амбициозные инвестиционные проекты, которые позволят им наращивать свой экспортный потенциал.

— Ключевым географическим направлением губернатор Алексей Текслер обозначил Китай. Где мы уже присутствуем?

— На рынках СНГ, Европы. Есть наши макароны в Южной Америке. Восточное направление — приоритет. Географически мы расположены в сердце страны и нам удобно выходить на восточные рынки. Кроме того, у нас традиционно отработаны связи с нашими южными соседями — Казахстаном, например. Львиная доля экспорта приходится на Казахстан. И генеральной линией развития мы видим экспорт в Китайскую народную республику. Прежде всего, за счет того, что Китай — это бездонный рынок потребления. Товары, которые производятся в Челябинской области, привлекательны для китайской стороны потому, что они большое внимание уделяют экологически чистым товарам. Мы не очень сильно продвигаемся в применении минеральных удобрений, потому у нас продукция соответствует этому важному критерию.

Китайская сторона, помимо продукции зернопереработки — макарон, каш, быстрых завтраков — практически снимают ограничения по поставке продукции мясопереработки, куриного мяса. А это как раз те направления, где мы развиты и можем выросший потенциал реализовать.

Алексей Текслер гарантировал поддержку экспорта продукции южноуральского АПК. Фото: gubernator74.ru

— Но ведь китайская сторона, прежде всего, ограничениями на ввоз, прежде всего, защищает своего, местного, производителя.

— По мнению наших поставщиков, ограничения, действовавшие на китайском экспортном рынке в прошлом году, были даже избыточными. Мы намного более требовательно подходим к нашим фитосанитарных условиям, чем даже китайская сторона. Но они, естественно, ставя нам какие-то ограничения, преследуют цели защиты своего производителя. Хотя, даже если мы весь объем птицепрома Челябинской области направим только на Китай, мы их потребность не закроем.

ДЕФИЦИТ НЕ ГРОЗИТ

— Мы занимаем первое место по экспорту в УрФО.

— Да. По итогам прошлого года экспорт оценивается в 108,6 млн долларов. В УрФО на нашу долю приходится более половины экспорта. По ряду позиций у нас идет перепроизводство. Например, по макаронам и хлебобулочным изделиям мы в три раза превышаем потребности нашей области. В два в лишним раза, например, мы производим больше мяса птицы и куриного яйца. Мы же не говорим, что выметем все под метелку, отправив на экспорт. Прежде всего, мы обеспечиваем собственную продовольственную безопасность, обеспечивая потребности населения Челябинской области. А на экспорт отправляем излишки произведенного. Достаточно сказать, что 80% макарон, произведенных в нашем регионе, уходит за пределы региона. И жители никак не страдают от нехватки продукции.