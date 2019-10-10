Наталья Котова прогулялась по новому скверу на Северо-Западе

Зеленая стрелка протянулась вдоль Университетской набережной от дома № 16 до улицы Молодогвардейцев. Сквер построили на запущенной территории. Когда-то здесь были площадки для детских игр и дорожки, но все пришло в запустение. За деревьями не ухаживали, асфальт потрескался, клумбы разрушились.

В сквере на Университетской набережной есть прямоугольные клумбы в габионе…Фото: Инна КУМЕЙКО

К проектированию участка подошли творчески. Появились искусственные холмики, клумбы-завитушки, скамьи на габионном основании. Габион — это металлическая сетка, наполненная камнем. В стране бум на габионы, и Челябинск в тренде!

… и круглые в габионе. Фото: cheladmin.ru

ДЕРЕВЬЯ УКРОЮТ СКВЕР ОТ ШУМА ДОРОГИ

В сквере высажены 263 дерева-крупномера (ивы, сосны, декоративные яблони Недзвецкого) и более 1700 кустарников. Это плюсом к уже растущим. На клумбах приживаются многолетние цветы десятка сортов. На следующий год смонтируют уличное освещение, спрятав провода в траншеи.

Наталья Котова прогулялась по новому пространству. Фото: cheladmin.ru

А какие здесь аттракционы! Площадки под турниками и лабиринтами покрыты безопасным резиновым материалом. Есть скалодромы для непосед, качели. Кстати, о качелях: есть люльки для детей в инвалидных колясках.

— Малышам будут интересны наши площадки для активных игр. Подростки смогут гонять по скверу на самокатах. Люди старшего возраста отдохнут на скамьях в тени деревьев, — говорит Марина Фролова, ландшафтный дизайнер компании-подрядчика ООО «Арта».

— Сквер тянется вдоль оживленной дороги. Как снизить уровень шума?

— С помощью озеленения. Мы высадим вдоль дороги яблони. Каймой дорожек станет кустарник.

СПАСЛИ ПРОСТРАНСТВО ОТ НАШЕСТВИЯ ЛАРЬКОВ

По новому скверу прогулялась градоначальница Наталья Котова. Она пояснила, что место под сквер спасли от размещения семи торговых павильонов. Один все же установили — неподалеку от ул. Молодогвардейцев. Но на этом «ларьковая история» здесь завершена.

Строительство скверика на Университетской набережной обошлось в 26 млн руб. по программе «Формирование комфортной городской среды». Кстати, в этом году в Челябинске приводится в порядок 11 парков и скверов.

В «АКАДЕМЕ» УСТРОЯТ СОВРЕМЕННЫЕ ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ

Наталья Котова побывала и в микрорайоне «Академ Риверсайд». Летом руководитель города уже выезжала в новостройки: жители жаловались на неустроенность во дворах: нехватку деревьев.

Тогда Котова поручила застройщику, «Тресту Магнитострой», навести порядок. Мусора нет; зеленеет газон; высажены подросшие сильные деревца.

Местные пенсионеры переживают за детские площадки, отсыпанные пылящей дресвой.

— XXI век на дворе, — сокрушаются старички. — Мы же знаем, что сейчас резиновое покрытие укладывают. А у нашего дома так сделать нельзя?

В ответ чиновники развели руками: дома проектировались более пяти лет назад, когда про резиновое покрытие в Челябинске никто не слышал. Это нынешние ЖК подразумевают и современные площадки.

Котову ответ не устроил. Руководителю «Треста Магнитострой» Олегу Лакницкому градоначальница сообщила, что одну-две площадки устроить нужно. Лакницкий согласно кивнул головой.

В «Академ Риверсайде» Котова курирует вопрос строительства школы.

— Мы подготовили участок для того, чтобы построить школу. После поступления федеральных средств планируем провести конкурс на определение подрядчика, который построит здесь школу и спортивное ядро, — сказала она.

Зеленые газоны в октябре? Это Челябинск!Фото: Инна КУМЕЙКО

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