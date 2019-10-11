Выходные в Челябинске: выставка шедевров, премьера в театре и гонки
«Комсомолка» приглашает челябинцев на экологический фестиваль
В субботу, 12 октября, в челябинском парке культуры и отдыха имени Гагарина мы проводим экологический фестиваль и квест «ЗаБОР». Название выбрано неслучайно: в считанных сотнях метров от места праздника проходит граница челябинского бора, «зеленых легких» города-миллионника.
Участникам же квеста «ЗаБОР» предстоит пройти шесть станций, разбросанных вокруг главной сцены ПКиО Гагарина. Регистрация на него уже закрыта. Зато на главной сцене парка будет концерт, пройдут мастер-классы. Так что приходите прогуляться в парк, а заодно узнать много нового с КП-Челябинск.
Шедевры мастеров Парижской школы выставили в Челябинске 6+
Выставка объединила художников разных стилей, мировоззрений и национальностей. В экспозицию войдут работы Сальвадора Дали, Пабло Пикассо, Анри Матисса, Мориса Утрилло, Жоана Миро, Михаила Шемякина. Эти громкие имена связывает Париж — мировая столица искусств, объединившая не одно поколение художников, стремившихся к свободному поиску, творческому развитию и экспериментам.
— Это уникальный и ценный художественный проект. В одной экспозиции собрано колоссальное количество выдающихся имен, персон номер один в мире искусства. По факту, посмотрев выставку, вы получите представления обо всех основных вехах графического творчества XX века, эпицентр которого находился тогда в Париже. Все произведения являются подлинниками, многие работы, которые будут представлены, ранее экспонировались в Эрмитаже, — рассказал о предстоящем событии Павел Башмаков, коллекционер, из галереи которого и привезут картины.
Открытие 11 октября
Музей искусств (пл. Революции, 1)
Тел.: (351) 266 38 17
10.00 — 18.00
Билет: 200 — 350 руб.
Комедию времен НЭПа представят челябинским театралам 16+
Пьеса Николая Эрдмана «Мандат» привлекла внимание главного режиссера театра Виктории Мещаниновой. К репетициям приступили еще в конце прошлого сезона. По сюжету, неодолимые обстоятельства советской действительности, в которой человек без «бумаги» не может существовать, приводят к тому, что гражданин вынужден выписать мандат самому себе.
По мнению постановщика, язвительная комедия времен НЭПа и сегодня звучит вполне актуально. Однако переносить действие в современность режиссер не стал. Над созданием эпохи начала 20-х годов прошлого века пришлось изрядно потрудиться. В театре долго подбирали подходящий антураж и реквизит: сервант, комод, платяной шкаф, настоящий кожаный плащ и «комиссарские» куртки. Костюмы шили в трех театрах, в общей сложности их около 50, поскольку спектакль густонаселенный и в нем занята большая часть труппы.
На премьерных показах для создания особой атмосферы обещают обустроить фотозону в советском стиле, а в буфете продавать бутерброды с килькой.
10-13 октября
Камерный театр
Тел.: (351) 263-30
Начало в 18.00
Билет: 200 — 300 руб.
Выставка-продажа картин, антиквариата и ювелирки 0+
Организаторы предлагают погрузиться в мир искусства и познакомиться с талантливыми людьми. Сделать это можно на выставке «АРТ — Челябинск». Проект объединит на одной площадке известных художников, ремесленников, мастеров декоративно прикладного искусства и молодых авторов из разных городов России.
— Вниманию посетителей и коллекционеров представят работы известных российских художников. А тем, кто хочет приобрести эксклюзивный подарок и порадовать близких будут предложены: иконы из массива дерева, коллекционные изделия златоустовского оружейного завода, скульптура, книги в кожаном переплете, фарфоровые куклы и многое другое. Также будет выставка-продажа ювелирных изделий и антиквариата, — говорят организаторы.
10-13 октября
ТРК «Гагарин-Парк»
Тел.: (351) 755-55-10
11.00-19.00
Вход свободный.
Челябинцев приглашают на гонки «боевой классики» и автокросс 18+
Среди автолюбителей есть особые люди — поклонники «боевой классики». Так именуют творения советского автопрома — «Жигули» первой, пятой, шестой моделей. Их тюнингуют, перекрашивают, оформляют под стать космическим кораблям. Не все участники дорожного движения принимают такую моду, но тем не менее.
В Челябинске состоится кубок «Боевой Классики Original» по дрифтингу. Это вид соревнований, в которых машины вынуждены уходить в управляемый занос — ради зрелищности.
— Концепция соревнований в том, что будут условия на трассе, для дрифтинга на маломощных тачках, асфальт будет поливаться водой и авто любой мощности сможет принять участие и навязать борьбу! Все решает только навык пилотов. Призовой фонд составит более 20 000 рублей, — поделились организаторы.
12 октября, суббота
Автоспортивный комплекс «Молодежный»
Ул. 1-я Первомайская, 1
Начало в 10.00
Вход свободный.
На этой же площадке в этот же день пройдет еще один спортивный заезд — автокросс. Здесь уже участвуют иномарки.
— Зрителям видна большая часть трассы. Гонщики соревнуются непосредственно друг с другом, а не на время. Нередко происходят касания между автомобилями. Неровности поверхности, ямы, трамплины, спуски и подъемы добавляют привлекательности, — рассказывают организаторы.
Кстати, на мероприятии также будет выставка авто и шоу-программа для зрителей.
Начало в 13.00
Вход свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU