Челябинск готовится к Покрову Пресвятой Богородицы

— Праздник этот посвящен чуду, которое совершилось в десятом веке в храме Константинополя. Множество людей всю ночь молились о спасении города, осажденного неприятелем. Во время богослужения блаженный Андрей увидел Матерь Божию на воздухе, со слезами молящуюся за православных христиан. Своим покровом Она покрывала собравшийся в храме народ… На рассвете враги отступили.

Будем помнить, дорогие братья и сестры, что чудо Покрова произошло в храме. Поэтому и мы с вами должны стремиться в храм. Ведь это особое место присутствия Бога на земле и святых угодников. Давайте и мы будем приходить сюда и молиться Богу, чтобы Он нас не оставлял и по молитвам Своей Пречистой Матери помогал.

Покров по-особому празднуется в России, потому что огромное количество чудес Богоматери совершилось и совершается в этот день именно здесь. Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) называл православную Россию уделом Божией Матери. Она испокон веков посещала многострадальную нашу землю многочисленными иконами и явлениями.

Пусть Матерь Божия всегда покрывает нас Своим Покровом. Пресвятая Богородица, моли Бога о нас!

Митрополит Челябинский и Миасский Григорий.

Митрополит Григорий.

Как может человек родить Бога?

О тайне вочеловечивания и почитании Богородицы говорим с благочинным Копейско-Коркинского округа и настоятелем Покровского храма в Копейске протоиереем Виктором Вавиловым.

— Покрова пришел к нам из Константинополя, почему он так любим русскими людьми?

— Для византийцев это обычный праздник. А на Русь его принес князь Андрей Боголюбский в середине XII века. Русская душа очень чувствительная, она с радостью отозвалась на это. Ведь любой человек хотел бы, чтобы его укрыли от бед. В детстве мы ждем защиты от матери, но не менее сильно любит нас Матерь Божья. Поэтому в большинстве городов есть церковь, освященная в честь праздника Покрова. В Челябинской области Покровские храмы стоят в поселке Первомайском, селах Булзи и Большой Куяш, городах Трехгорном, Златоусте, Озерске, Магнитогорске, Южноуральске. Божья Матерь имеет дерзновение ходатайствовать за любого грешника перед своим Сыном. А какой сын не выполнит просьбу своей мамы?

— Почему Деву Марию называют Богородицей? Разве можно родить вечного Бога?

— Для нашего спасения необходимо было соединить божественную природу с человеческой. Господь наш Иисус Христос зачат был от Духа Святого, родился как человек. Во Христе две природы — божественная и человеческая. Он истинный Бог и истинный человек. По человеческой природе он во всем подобен нам, кроме греха. И родить его могла только в высшей степени нравственно совершенная Дева Мария, которая родилась у благочестивых родителей и с трех лет росла в храме.

— Когда был построен копейский храм Покрова Пресвятой Богородицы?

— Первая литургия была отслужена 19 сентября 1999 года. Я здесь служу 20 лет.

— Воскресная школа востребована в храме?

Протоиерей Виктор Вавилов.

— Ее посещают 40 воспитанников вместе с родителями. Воцерковляться лучше всей семьей. Есть у нас еще занятия рукоделием, открывается секция по хореографии. Кстати, на восточной стороне храма мозаичная икона «Покрова Пресвятой Богородицы» выполнена учениками нашей школы.

Слева от аналоя расположена большая красивая икона Богоматери XVII века. Еще одна большая икона висит справа в средней части храма.

А на аналое лежит икона «Покрова Пресвятой Богородицы». Каждую пятницу, в 9.30 мы читаем акафист Покрову, чередуем его с акафистом иконе «Неупиваемая чаша» с водоосвятным молебном.

— Бывали на вашей памяти чудеса исцеления по молитвам Божией Матери?

— Что такое чудо? Самое большое чудо происходит с каждым человеком каждое утро, когда он встает с постели по-прежнему живым, а значит, деятельным и готовым к новым свершениям. Не забывайте про Бога, Он же не забывает вас будить по утрам!

Виктория СОРОКИНА.

КСТАТИ

С Покрова на Руси торопились играть свадьбы. Раньше земледельцу — не резон, надо сеять да убирать урожай. Но и после Покрова замешкаешься — дотянешь до Рождественского поста. А в пост жениться не положено.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ ОКТЯБРЯ

Дни особых молитв

10 октября — день памяти священномученика Петра, митрополита Крутицкого. До революции был мирянином. А в 1920 году, когда нужно было выбирать между собственной жизнью и служением церкви, стал священником. В апреле 1925 года стал местоблюстителем патриаршего престола. Но уже в декабре был арестован. Содержался в Верхнеуральской тюрьме. Расстрелян в 1937 году под Магнитогорском. Престольный праздник в этот день отметят в челябинском храме рядом с ЛА «Трактор» (вход с улицы Салавата Юлаева).

15 октября — день памяти святого воина Федора Ушакова (XVIII век). Был адмиралом, одним из создателей Черноморского флота. В битвах не знал поражений. Отличался крепкой верой. Выйдя в отставку, поселился рядом с Санаксарским монастырем, широко занимался благотворительностью. Имя святого носит храм, построенный в Южноуральске.

16 октября — день памяти священномученика Дионисия, первого епископа Парижа. Он проповедовал в западных странах. В Галлии, во время преследования христиан языческими властями, был схвачен и ввергнут в темницу. Ночью святой Дионисий совершил Божественную литургию, а наутро был обезглавлен на парижской горе мучеников — Монмартре. В его честь построен храм в селе Париж Челябинской области.

20 октября — день памяти святителя Ионы Ханькоуского. В годы Гражданской войны был священником в армии атамана Дутова. С отступавшими войсками оказался в Китае. Основал приют для сирот, открыл аптеку и бесплатно раздавал лекарства неимущим. Скончался от заражения крови в 1925 году.

26 октября — праздник Иверской иконы Божией Матери. Икону написал евангелист Лука. В IX веке образ хранился у благочестивой вдовы, жившей около города Никеи. Когда в Византийской империи бесчинствовали иконоборцы, женщина опустила икону в море. Образ явился у берегов Афона, монахи Иверской обители сохранили святыню. Свой престольный праздник в этот день отметит храм в селе Миасском.