2019-10-11T15:02:40+03:00
Общество

Салют от «Салюта»: турфирма кинула туристов из Челябинска и продолжает работать в других городах

Вместо отдыха на теплом море люди приобрели головную боль и дыру в кошельке
Ирина ГОЛЛАЙ
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У туристов пропали отпуск и деньги.У туристов пропали отпуск и деньги.Фото: Евгения ГУСЕВА
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«Гранд Турс», «Большое путешествие», «RUTUR»... Сразу несколько фирм этой осенью кинули своих туристов. И хотя на этот случай в России есть особый страховой фонд, вернуть деньги, увы, удается не каждому. А ходить по инстанциям и судам придется годами!

Наша землячка Елена Голенко узнала на собственном опыте.

ДАЖЕ НЕ ИЗВИНИЛИСЬ

Год назад женщина собралась в Турцию. По интернету заказала путевку на всю семью из троих человек. Перевела 150 тысяч рублей на счет турфирмы «Салют» из Екатеринбурга. А за сутки до вылета ей сообщили, что поездки не будет. Даже не извинились.

— Я до сих пор не знаю, что случилось! Но в суде «Салют» так и не предъявил документы, которые подтверждают, что турфирма бронировала и оплачивала наш тур, — рассказала КП-Челябинск Елена.

Суд встал на сторону потребителей: обязал коммерсантов выплатить девушке и ее близким 270 тысяч рублей — это стоимость путевки и пени. Однако денег обманутые туристы так и не увидели.

ДЕНЕГ НЕТ, А САМ - НА ПРЕСТИЖНОЙ МАШИНЕ

Судебные приставы разводят руками: взять их попросту не с кого. Николай Трушанин закрыл свою фирму — по возврату долга никаких перспектив. Но казус в том, что «Салют» ликвидирован лишь на бумаге. Трушанин продает туры на том же сайте и в том же офисе: ни мебель, ни сотрудники не поменялись. Правда, теперь его фирма носит название «Салют Тревел».

— Приставам директор фирмы твердит, будто он гол как сокол: имущества у фирмы нет — все в аренде. А сам он ездит на престижной машине, живет в хорошей квартире и продолжает собирать деньги с клиентов, — замечает Елена.

Девушку возмущает, что туристы в России фактически беззащитны. Турфирмы пачками закрываются и кидают туристов из года в год, а наказать виновных не получается.

НОВАЯ ВЫВЕСКА НЕ СПАСАЕТ

— Нужно идти в полицию и заявлять о мошенничестве. Если турфирма поменяла вывеску, чтобы уйти от долгов, если сознательно не отправляла туристов на отдых, должны завести уголовное дело. Правда, полиция может и отказать. Тогда жалуйтесь в прокуратуру, — советует пострадавшим челябинский правозащитник Вячеслав Курилин.

Также можно попробовать через суд признать «Салют Тревел» преемником первой фирмы.

Елена объединяется с другими обманутыми туристами, будут действовать сообща. Девушка уже нашла пострадавших в городке Березовске, в Екатеринбурге.

— Мы просим правоохранительные органы обратить внимание на нашу проблему, провести проверку турфирмы и помочь нам выявить факт мошенничества либо вернуть деньги. Мы точно знаем, что пострадавших несколько десятков, а сумма всех исков — несколько миллионов рублей, — говорит Елена.

Если вас кинула эта турфирма, напишите в редакцию на адрес kpravda@ya.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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