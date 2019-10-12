Салют от «Салюта»: турфирма кинула туристов из Челябинска и продолжает работать в других городах
«Гранд Турс», «Большое путешествие», «RUTUR»... Сразу несколько фирм этой осенью кинули своих туристов. И хотя на этот случай в России есть особый страховой фонд, вернуть деньги, увы, удается не каждому. А ходить по инстанциям и судам придется годами!
Наша землячка Елена Голенко узнала на собственном опыте.
ДАЖЕ НЕ ИЗВИНИЛИСЬ
Год назад женщина собралась в Турцию. По интернету заказала путевку на всю семью из троих человек. Перевела 150 тысяч рублей на счет турфирмы «Салют» из Екатеринбурга. А за сутки до вылета ей сообщили, что поездки не будет. Даже не извинились.
— Я до сих пор не знаю, что случилось! Но в суде «Салют» так и не предъявил документы, которые подтверждают, что турфирма бронировала и оплачивала наш тур, — рассказала КП-Челябинск Елена.
Суд встал на сторону потребителей: обязал коммерсантов выплатить девушке и ее близким 270 тысяч рублей — это стоимость путевки и пени. Однако денег обманутые туристы так и не увидели.
ДЕНЕГ НЕТ, А САМ - НА ПРЕСТИЖНОЙ МАШИНЕ
Судебные приставы разводят руками: взять их попросту не с кого. Николай Трушанин закрыл свою фирму — по возврату долга никаких перспектив. Но казус в том, что «Салют» ликвидирован лишь на бумаге. Трушанин продает туры на том же сайте и в том же офисе: ни мебель, ни сотрудники не поменялись. Правда, теперь его фирма носит название «Салют Тревел».
— Приставам директор фирмы твердит, будто он гол как сокол: имущества у фирмы нет — все в аренде. А сам он ездит на престижной машине, живет в хорошей квартире и продолжает собирать деньги с клиентов, — замечает Елена.
Девушку возмущает, что туристы в России фактически беззащитны. Турфирмы пачками закрываются и кидают туристов из года в год, а наказать виновных не получается.
НОВАЯ ВЫВЕСКА НЕ СПАСАЕТ
— Нужно идти в полицию и заявлять о мошенничестве. Если турфирма поменяла вывеску, чтобы уйти от долгов, если сознательно не отправляла туристов на отдых, должны завести уголовное дело. Правда, полиция может и отказать. Тогда жалуйтесь в прокуратуру, — советует пострадавшим челябинский правозащитник Вячеслав Курилин.
Также можно попробовать через суд признать «Салют Тревел» преемником первой фирмы.
Елена объединяется с другими обманутыми туристами, будут действовать сообща. Девушка уже нашла пострадавших в городке Березовске, в Екатеринбурге.
— Мы просим правоохранительные органы обратить внимание на нашу проблему, провести проверку турфирмы и помочь нам выявить факт мошенничества либо вернуть деньги. Мы точно знаем, что пострадавших несколько десятков, а сумма всех исков — несколько миллионов рублей, — говорит Елена.
Если вас кинула эта турфирма, напишите в редакцию на адрес kpravda@ya.ru.
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