О медиации расскажут челябинским предпринимателям на бизнес-конференции

Главной отличительной особенностью запланированной на 24 и 25 октября 2019 года пятой конференции от предыдущих станет ориентация на реальные запросы бизнеса. С привлечением экспертов из Москвы, Екатеринбурга, Челябинска, Израиля планируется разобрать наиболее сложные ситуации из бизнес-практики и предложить пути их решения с использованием такого прогрессивного инструмента как медиация.

Планируется, что в конференции примут участие почти 300 человек. Это предприниматели, юристы, адвокаты, медиаторы, представители государственных, в том числе судебных органов из разных регионов страны, члены объединений «Опора России» и «Деловая Россия», представители Торгово-промышленной палаты.

Цель конференции заключается в том, чтобы в понятной форме и на конкретных примерах донести до предпринимательского сообщества и чиновников основные преимущества и методы бесконфликтного разрешения споров с помощью переговоров и медиации. А формат мероприятия нацелен на установление максимального количества полезных знакомств и обсуждения возможностей сотрудничества.

В рамках дискуссионной площадки «Клиенты навсегда» планируется пригласить к дебатам спикеров, а также приверженцев стратегии жестких переговоров и тех, кто считает, что учет интересов партнеров по переговорам важен. Во время конференции пройдут интерактивные мастер-классы. Каждый спикер приведет один случай из практики, а также кейс на примере партнера бизнес-конференции. Кроме того, пройдут кейс-клуб, рабочая мастерская, круглый стол «Куда ведет дорога медиации. Взгляд на стратегию развития примирительных процедур в России и за рубежом».

Более того, с 25 октября (в день проведения V Международной Бизнес-конференции «Переговоры & Медиация»), вступают в силу поправки в законодательство о совершенствовании примирительных процедур в РФ. Теперь, заверенное у нотариуса соглашение, которое спорящие составили во время процедуры медиации, будет иметь силу исполнительного листа и появляется еще один вид посредничества — судебные примирители. Этим актуальным темам будет посвящено несколько сессий на конференции.

Организатором и идейным вдохновителем является Центр медиации «ПокровЪ». Место проведения: Челябинск, ул. С.Юлаева 17Г, отель «Мелиот».

Информация о конференции размещена на сайте www.бизнесконференция74.рф

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