Новогодний корпоратив 2020: как весело и красиво отпраздновать в Челябинске
На золотую осень посмотрели, теперь можно и про новогодний корпоратив подумать. Даже нужно! Так как самые дальновидные уже бронируют рестораны в отеле ParkCity, и свободных дат становится все меньше.
Что нужно для незабываемой новогодней вечеринки? Хорошая компания — это само собой. Но также важны отличное место, праздничная атмосфера, интересное банкетное меню и увлекательная развлекательная программа. ParkCity предлагает новогодние корпоративы на любой вкус. Вам больше нравится классический банкет или в стиле караоке? Рассказываем про оба варианта, а вы выбирайте.
РЕСТОРАН VOICE: СОВЕРШЕННАЯ КЛАССИКА
Этот зал отличает приятная мелодичная обстановка, лаконичный классический интерьер и белоснежный текстиль. Мечта поклонников сдержанной элегантности! Ресторан Voice сделает встречу Нового года камерной, но при этом торжественной.
Здесь можно провести корпоратив для компании от 25 до 70 человек.
КАРАОКЕ-БАР ELVIS: КРУТАЯ ВЕЧЕРИНКА
Это идеальный вариант для дружной молодой компании. Настроение требует песен и зажигательных танцев? Легендарный караоке-бар ELVIS просто создан для шумного праздника. Для этого здесь есть все: новая современная караоке-машина, качественные звук и световое оборудование, возможность записать исполненные вами хиты на флешку, сцена и танцпол, уютная обстановка, отдельный вход с улицы.
Здесь можно воплотить самые смелые идеи по проведению оригинального новогоднего корпоратива для компании от 25 до 90 человек.
СКОЛЬКО СТОИТ
• Стоимость банкетного меню — от 2 тыс. руб. на гостя. Входят семь закусок, салат, первое и второе горячие блюда. ParkCity предложит вам разнообразные варианты на выбор. Также возможна индивидуальная разработка меню. Вы можете принести свои алкогольные напитки, пробкового сбора нет.
• Также за отдельную плату можно заказать шоу-программу с артистами и декорирование площадки.
Успейте забронировать хорошую дату для новогоднего корпоратива в ParkCity!
Бизнес-отель ParkCity
Адрес: ул. Лесопарковая, 6
Тел.: 8-904-808-88-00
Сайт: parkcityhotel.ru