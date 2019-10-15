Новогодний корпоратив 2020: как весело и красиво отпраздновать в Челябинске

На золотую осень посмотрели, теперь можно и про новогодний корпоратив подумать. Даже нужно! Так как самые дальновидные уже бронируют рестораны в отеле ParkCity, и свободных дат становится все меньше.

Что нужно для незабываемой новогодней вечеринки? Хорошая компания — это само собой. Но также важны отличное место, праздничная атмосфера, интересное банкетное меню и увлекательная развлекательная программа. ParkCity предлагает новогодние корпоративы на любой вкус. Вам больше нравится классический банкет или в стиле караоке? Рассказываем про оба варианта, а вы выбирайте.

РЕСТОРАН VOICE: СОВЕРШЕННАЯ КЛАССИКА

Этот зал отличает приятная мелодичная обстановка, лаконичный классический интерьер и белоснежный текстиль. Мечта поклонников сдержанной элегантности! Ресторан Voice сделает встречу Нового года камерной, но при этом торжественной.

Здесь можно провести корпоратив для компании от 25 до 70 человек.

КАРАОКЕ-БАР ELVIS: КРУТАЯ ВЕЧЕРИНКА

Это идеальный вариант для дружной молодой компании. Настроение требует песен и зажигательных танцев? Легендарный караоке-бар ELVIS просто создан для шумного праздника. Для этого здесь есть все: новая современная караоке-машина, качественные звук и световое оборудование, возможность записать исполненные вами хиты на флешку, сцена и танцпол, уютная обстановка, отдельный вход с улицы.

Здесь можно воплотить самые смелые идеи по проведению оригинального новогоднего корпоратива для компании от 25 до 90 человек.

СКОЛЬКО СТОИТ

• Стоимость банкетного меню — от 2 тыс. руб. на гостя. Входят семь закусок, салат, первое и второе горячие блюда. ParkCity предложит вам разнообразные варианты на выбор. Также возможна индивидуальная разработка меню. Вы можете принести свои алкогольные напитки, пробкового сбора нет.

• Также за отдельную плату можно заказать шоу-программу с артистами и декорирование площадки.

Успейте забронировать хорошую дату для новогоднего корпоратива в ParkCity!

Бизнес-отель ParkCity

Адрес: ул. Лесопарковая, 6

Тел.: 8-904-808-88-00

Сайт: parkcityhotel.ru