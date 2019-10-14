«Отчим закрыл на ключ малыша»: подробности трагического пожара в Челябинской области

В девятом часу утра в Троицке загорелась комната в общежитии. Пожарные приехали быстро и начали эвакуировать жильцов дома. Дети и взрослые выбегали на улицу, захватив второпях теплые вещи. Помочь трехлетнему малышу, запертому на ключ в горящей квартире, пожарные не успели.

МАТЬ ПРЕДЧУВСТВОВАЛА БЕДУ

В комнате, где случился пожар, жили трое. Женщина с гражданским мужем и ее трехлетний сынишка. Отчим был непутевым, выпивал, раньше сидел за кражу. Но хозяйка держалась за мужское плечо. Впрочем, на самом деле, женщина и тянула это маленькое семейство.

В ночь на понедельник, 14 октября, хозяйка квартиры отправилась на работу. Своего трехлетнего сына она оставила с гражданским мужем. Но присматривать за ребенком мужчина не стал. Закрыл парнишку на ключ и отправился выпивать к соседям.

— За несколько минут до трагедии мать почувствовала беду. Она звонила гражданскому мужу и просила вернуться в квартиру, но мужчина ее не послушал, — рассказал сайту «Медиазавод» источник в правоохранительных органах.

ЕЩЕ ДЫШАЛ, НО НЕ ВЫЖИЛ

Дверь в горящую комнату выломал случайных свидетель. Он приехал к коллеге, живущему в этом же доме.

— Там горело кресло. Мальчик был еще жив, подавал признаки жизни. Я вынес его на свежий воздух, — рассказал он журналистам.

Ребенка отдали подоспевшим на вызов сотрудникам скорой помощи. Но спасти малыша не смогли: спустя 40 минут реанимационных мероприятий мальчик скончался. Судя по всему, ребенок наглотался ядовитого дыма.

Трагедию расследует Следственный комитет. По предварительный версии, причиной пожара стало замыкание проводки.