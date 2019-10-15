2019-10-15T08:55:36+03:00
Общество

Работники АО «Транснефть — Урал» стали победителями республиканского конкурса специалистов по безопасности дорожного движения

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Работники АО «ТранснефтьУрал» стали победителями VIII Республиканского конкурса «Лучший специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения — 2019».

Мероприятие, приуроченное ко Дню работников автомобильного транспорта, проходило в Уфе и было организовано Западно-Уральским межрегиональным управлением государственного автодорожного надзора и Башкирским межотраслевым институтом. Участниками конкурса стали работники расположенных в Башкортостане предприятий и организаций различных форм собственности и направлений деятельности.

Участники за 40 минут отвечали на 50 вопросов. Задания выполнялись в формате тестирования, конкурс впервые проводился дистанционно, онлайн.

Все три призовых места заняли работники АО «Транснефть — Урал». Обладателем первого места стал Евгений Ефимов, инженер по безопасности дорожного движения (БДД) Челябинского нефтепроводного управления (НУ), второго — Сергей Замараев, начальник службы БДД Арланского НУ, на третьем месте — начальник службы БДД Челябинского НУ Александр Соловьев.

Также были определены лучшие специалисты по безопасности дорожного движения в номинациях по отраслям (в соответствии с кодами ОКВЭД). Среди представителей предприятий трубопроводного транспорта победителем также стал Евгений Ефимов.

Конкурс направлен на повышение эффективности и качества работы по обеспечению БДД, а также привлечение внимания к вопросам предупреждения ДТП и поиску новых способов организации движения, исключающих травматизм людей и повреждения автомобильного транспорта.

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