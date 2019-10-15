Подпишись и выиграй приз: акция «Комсомолки» и газеты «Однако, Жизнь»

Блендеры, электрочайники, термокружки и памятные сувениры — все это можно выиграть, подписавшись на две газеты одновременно — «КП-еженедельник» («толстушка») и «Однако, Жизнь».

Стоимость подписки

Стоимость подписки на 1 полугодие 2020 года на газету «КП-еженедельник» составляет 718, 98 руб для льготной категории (индекс 84755) и 766, 56 руб — для всех (индекс 50176).

Стоимость подписки на 1 полугодие 2020 года на газету «Однако, Жизнь» составляет 371,76 руб для льготной категории (индекс ПРО80) и 398,16 руб — для всех (П2780).

Что дальше?

Отправьте ксерокопию или фото, подтверждающие оплату подписок на два издания любым удобным способом:

— e-mail: veronika.rozhkova@phkp.ru

— адрес: 454091, г.Челябинск, ул. Красная, 4, оф. 607.

Выигрывайте подарки!

Список призеров, определенных методом случайных чисел, будет опубликован на нашем сайте.

Читай полезную газету, подпишись и выиграй!*

* Срок проведения конкурса: с 1 октября по 20 декабря 2019 года. Сбор заявок на участие — до 20 января 2020 года. Подведение итогов конкурса — до 20 февраля 2020 года. Публикация результатов награждения победителей — до 10 марта 2020 года.

Внешний вид приза может отличаться от изображения. Об организаторах конкурса, правилах проведения, количестве, сроках и порядке получения призов читайте на сайтах www.kp.ru и yunilin.ru, а также узнавайте по телефону: (351) 700-09-67 (доб.1021).