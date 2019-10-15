Фотоконкурс «Я — мама!»: авторы лучших снимков получат призы

Прогулки с малышом, игры с детьми на свежем воздухе, совместные походы в кино или бойлинг всей семьей, а может быть изготовление поделок для детского сада — все эти трогательные кадры из жизни мам достойны, чтобы ими поделиться.

С 15 октября по 21 ноября 2019 года «КП-Челябинск» запускает конкурс «Я — мама!» Поделитесь яркими моментами своего материнства с нашими читателями. А посетители нашего сайта будут голосовать за самые удачные, на их взгляд, кадры.

Итоги конкурса будут подведены в преддверии Дня матери, который в этом году выпал на 24 ноября. Призы получат авторы фотографий, собравших наибольшее количество «лайков». Помимо интернет-голосования участников фотоконкурса ждут подарки от партнеров.

Важно: от каждого участника в конкурсе может участвовать только одно фото.

Чтобы обеспечить равные условия для голосования всем участникам конкурса, на нашем сайте установлено ограничение на количество голосов: один пользователь (с одного IP-адреса) — 1 голос в сутки. За соблюдением этого правила будет следить модератор. Любое нарушение будет приравнено к накрутке голосов. При выявлении нечестного голосования (с одного IP-адреса более одного голоса) накрученные голоса будут исключаться из общего количества.

ВНИМАНИЕ

При заполнении формы с фото телефон нужно вводить без пробелов и знаков (), +, -. Только ЦИФРЫ. К примеру, 89999999999.

Партнер конкурса — салон красоты «Леди’С». За более чем 10-летний опыт работы салон стал предметом гордости для сотрудников и любимым местом релаксации и преображения для посетителей.

Приветливые администраторы всегда сориентируют по спектру услуг для сохранения молодости и красоты, а также расскажут о действующих акциях.

Откройте миру вашу истинную красоту! «Леди’C» — салон для современных, стильных, успешных. И для тех, кто хочет такими стать.

Желаем удачи!

ПОЛОЖЕНИЕ О ФОТОКОНКУРСЕ

www.lady-c.ru.

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