2019-10-15T13:48:12+03:00
Общество

Фотоконкурс «Я — мама!»: авторы лучших снимков получат призы

Победителей выберут в канун Дня матери
Поделиться:
Изменить размер текста:

Прогулки с малышом, игры с детьми на свежем воздухе, совместные походы в кино или бойлинг всей семьей, а может быть изготовление поделок для детского сада — все эти трогательные кадры из жизни мам достойны, чтобы ими поделиться.

С 15 октября по 21 ноября 2019 года «КП-Челябинск» запускает конкурс «Я — мама!» Поделитесь яркими моментами своего материнства с нашими читателями. А посетители нашего сайта будут голосовать за самые удачные, на их взгляд, кадры.

Итоги конкурса будут подведены в преддверии Дня матери, который в этом году выпал на 24 ноября. Призы получат авторы фотографий, собравших наибольшее количество «лайков». Помимо интернет-голосования участников фотоконкурса ждут подарки от партнеров.

Важно: от каждого участника в конкурсе может участвовать только одно фото.

Чтобы обеспечить равные условия для голосования всем участникам конкурса, на нашем сайте установлено ограничение на количество голосов: один пользователь (с одного IP-адреса) — 1 голос в сутки. За соблюдением этого правила будет следить модератор. Любое нарушение будет приравнено к накрутке голосов. При выявлении нечестного голосования (с одного IP-адреса более одного голоса) накрученные голоса будут исключаться из общего количества.

ВНИМАНИЕ

При заполнении формы с фото телефон нужно вводить без пробелов и знаков (), +, -. Только ЦИФРЫ. К примеру, 89999999999.

Партнер конкурса — салон красоты «Леди’С». За более чем 10-летний опыт работы салон стал предметом гордости для сотрудников и любимым местом релаксации и преображения для посетителей.

Приветливые администраторы всегда сориентируют по спектру услуг для сохранения молодости и красоты, а также расскажут о действующих акциях.

Откройте миру вашу истинную красоту! «Леди’C» — салон для современных, стильных, успешных. И для тех, кто хочет такими стать.

Желаем удачи!

ПОЛОЖЕНИЕ О ФОТОКОНКУРСЕ

www.lady-c.ru.

Лицензия ЛО-74-01-001317 от 26.09.2011 году выдана Министерством здравоохранения Челябинской области

На правах рекламы.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Дневник врача: «Алкоголь в умеренных количествах можно принимать как лекарство. Но русскому человеку это говорить опасно!»
Почему люди могут хорошо разбираться в марках машин и дорогих часов, а о своем здоровье не знают базовых вещей: разговор без купюр записала «Комсомолка» [эксклюзив kp.ru]
Опасны ли микроволновки: в новом международном исследовании составлен рейтинг печей
Роскачество совместно с международными институтами потребительских испытаний товаров более чем из 30 стран провело самое глобальное исследование микроволновых печей за последние несколько лет
Новости 24
За бывшего губернатора Челябинской области Дубровского вступился сын
В Челябинске телефоны наркодилеров уничтожают с помощью голубей
Ноу-хау по-челябински: голуби вместо смесей
Подозреваемых в убийстве молодой матери, продававшей Audi, задержали в Челябинске
Ведьма в Челябинской области грозит навести порчу за выброшенный в лесу мусор
В Челябинске скончался один из мужчин, раненых в перестрелке
В Челябинской области пациентов детского инфекционного отделения перестали кормить по выходным
Челябинская область определяет пул возможных партнеров в Германии
Жительница Челябинской области умерла после укола
Флаг России и сосиски в тесте: в зоопарке Челябинска рассказали, чем посетители пытаются накормить животных
Алексей Текслер встретился с самыми мужественными земляками
В Челябинске автомобиль проехал по ноге ребенка и скрылся
Банк УРАЛСИБ увеличил объемы автокредитования в 1,4 раза по итогам 9 месяцев
В Верхнем Уфалее капитально отремонтируют дом, пораженный грибком
Задержаны подозреваемые в убийстве молодой матери, машину которой нашли в Челябинске
В Челябинской области грабитель отобрал у ребенка телефон в подъезде
В Челябинске фирма-банкрот продает офисный центр с крупными арендаторами
Центр Челябинска встал в пробках после появления выделенных полос
В Челябинской области пропал молодой мужчина в берцах и очках
Туристку из Челябинска задержали в Лондоне
«Бездуховные скрепыши»: жители Челябинской области требуют прекратить распространение игрушечных какашек
Неизвестный науке волосатый гриб обнаружил в лесу житель Челябинской области
В Челябинской области алкомаркету поставили памятник
Жители Челябинска жалуются на нехватку автобусов на популярном маршруте
Хет-трик Томаша Гики не помог «Трактору» в матче с рижским «Динамо»
В Челябинске 15 октября ограничат движение на шести улицах