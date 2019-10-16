Кто мешает развитию инфраструктуры Чурилово

Территория поселка Чурилово в Челябинске осваивается больше десятка лет. Столько времени прошло, а жилые кварталы все еще неуютны, не обжиты. Не хватает аптек, банковских отделений, кофеен. И озеленения толком нет. Только сорная поросль или старые, разросшиеся растения.

Предприниматель Юлия Клюева в Чурилово не чужая. Здесь, на улице Черничной, она строит квартал таунхаусов «Ясный берег». Юлия переживает за большой район: будто не в XXI веке живем. Глиняные укатанные дороги, нехватка тротуаров, пустыри в бурьяне, заброшенные стройки. А новостроек все больше.

Овраг с мусором меньше всего похож на зеленый скверик, где любят гулять чуриловцы.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ПРОШЛИ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

В июле 2019 года с аукциона Юлия приобрела на аукционе земельный участок площадью 17 соток на ул. Трашутина.

— По Генеральному плану и утвержденной документации планировки территории на участке должны размещаться два здания. Они примыкают к уже имеющемуся зданию, построенному нашей компанией. Его арендует торговая сеть «Монетка». Мы и планируем возвести два одноэтажных здания площадью 380 и 420 квадратных метров, — говорит Клюева. — Проект планировки территории, куда входит и мой участок, утвержден администрацией города, прошел процедуру публичных слушаний, — говорит предприниматель.

Проект планировки территории был разработан и утвержден в 2014 году. В 2015 году в него вносились уточнения. Последнее утверждение — апрель 2017 года.

Местные превратили участок в филиал свалки.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Позади участка в 17 соток, который принадлежит Клюевой, десяток многоэтажек. Впереди — оживленная дорога. Два здания, которые она планирует построить, закроют дворы от шума машин, обезопасят пешеходов. И дети на дорогу не выскочат.

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРЕОБРАЖЕНИЕ ОВРАГА

После приобретения земли с аукциона Юлия заказала градостроительный план земельного участка. Этот документ — руководство к действию для застройщика, он определяет, что можно возводить на территории. Указывается, что на этом участке предусмотрено строительство двух одноэтажных зданий. Для этого необходимо получить разрешение на отклонение от предельных параметров. Документацией предусмотрено строительство двух зданий площадью 800 квадратных метров. Есть такое понятие, как коэффициент застройки. Для зоны, куда попадает участок Клюевой, он составляет 40% от площади земельного участка, или 704 квадратных метра. Чтобы решить вопрос увеличения площади зданий в правовом поле, вопрос нужно решить в индивидуальном порядке, рассчитывается разрешение на отклонение. Вопрос выносится на публичные слушания.

Микрорайон застраивается больше десяти лет, а уюта все нет.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Участок овражистый, зарос кривыми ивами, тополями, мелким кустарником. Земля замусорена. Для строительства потребуется снос части «зеленки» — не более десяти деревьев. Взамен Клюева высадит деревья возле новых зданий и напротив — десять взрослых канадских кленов. Получится симпатичная аллея.

НАПРАВИТЬ ЭНЕРГИЮ ОТРИЦАНИЯ В РУСЛО СОЗИДАНИЯ

Что хочет разместить Клюева в новых зданиях?

— Аптечный пункт, например. В новостройках много пожилых людей, мам с маленькими детьми. И им идти за лекарствами приходится около километра на ул. Зальцмана. Спросом будет пользоваться Центр коммунальных платежей. С электронными кошельками далеко не все из нас на «ты», потому важно, чтобы пункт был у дома.

Но часть жильцом домов по соседству возражает против планов застройки. Почему? У них есть альтернативные требования к собственнику земли? Или план развития территории?

— Ничего у них нет. Им нужно сохранить зелень. Но беспорядочные посадки не придают двору аккуратный вид. Высаживать что-то самостоятельно жители не хотят. Летом макушки деревьев срезали. Кто — не известно. Нас в это время не было ни в городе. Жители решили, что это я занялась самоуправством. Но я человек законопослушный и понимаю, что зашла в процедуру получения заявления на отклонение от предельных параметров. Во-первых, нужно пройти обсуждение на депутатской комиссии, обосновав получение разрешения. Во-вторых, после одобрения депутатами вопрос выносится на публичные слушания. Знать даты, когда это может произойти, невозможно. Претензия ко мне, что я устроила спилку деревьев, бред.

Предприниматель Юлия Клюева на публичных слушаниях.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Чуриловцам стоит направить энергию отрицания в созидательное русло. Разбить в неуютных пустынных дворах клумбы, высадить деревья. Научиться не выбрасывать мусор мимо контейнеров.

Вопрос — строить или нет на земельном участке Клюевой — не выносится. Обсуждается технический вопрос. Предпринимательница обещает ухаживать за деревьями, поддерживать порядок.

Неравнодушные чуриловцы подготовили на имя врио главы города Натальи Котовой обращение. Они акцентируют внимание на том, что нынешний уровень благоустройства не соответствуют никакой критике. Что в овраге, ставшем краеугольным камнем, растет помойка. В поросли уже занимался пожар — вызывали огнеборцев. Летом, в жару, плодились крысы. Назвать овраг местом отдыха никак нельзя.

«МЫ ЗДЕСЬ ЖИВЕМ!»

На развитие взрослеющей личности влияет среда. И вокруг должны быть не помойки и бурелом, а современная среда, комфортная и безопасная. А места сбора сомнительных компаний должны стать обихоженным городским пространством.

— Мы здесь живем, здесь будут расти наши дети. Очень не хочется, чтобы они каждый день ходили мимо помоек и неряшливых углов. Мы обязуемся ухаживать за зеленью. Иначе как смотреть в глаза людям?

P.S.: Публичные слушания в Доме архитектора прошли на высоких нотах. В споре сошлись требовавшие запретить строительство и сохранить деревья и сторонники развития территории.

— Меня не устраивает отсутствие инфраструктуры. В супермаркете всего один банкомат, и к нему выстраиваются огромные очереди. Часто наличные в банкомате быстро заканчиваются, и люди уходят ни с чем, — говорит житель улицы Черничная Татьяна Конесева.

— Заросший грязный овраг расположен недалеко от моего дома, и мне категорически не нравится это соседство. Никакой ценности десяток как попало растущих деревьев не представляет: часть стволов высохла; прочие растут вкривь и вкось. Ошиваются сомнительные личности. Мимо ходят дети. Я — за насаждения, за благоустроенные зеленые участки, — пояснил житель дома по ул. Трашутина, 32 Сергей Черкасов.

Тема отклонения от предельных параметров застройки вынесена на заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков. Заседание состоится 18 октября. «Комсомолка» следит за развитием событий.