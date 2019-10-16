Кладбищенский бизнес по-магнитогорски

Два муниципальных учреждения и частная компания организовали на кладбищах Магнитогорска прибыльный бизнес. В ход идет все: поборы с родственников усопших, бесплатное использование муниципального имущества и даже хитро организованный сбор персональных данных. О предприимчивых «ритуальщиках» 15 октября рассказали на пресс-конференции сотрудники УФАС, прокуратуры Челябинской области и ассоциации «Профессиональное похоронное объединение».

ФОТО: скрин видео пресс-конференции

«Ритуальная» троица

Ситуация на похоронном рынке Магнитогорска привлекла внимание контролирующих и правоохранительных органов уже давно: в 2017 году региональное управление антимонопольной службы возбуждало административное дело по признакам нарушения закона о защите конкуренции, а в июле 2019 года, по данным пресс-службы областной прокуратуры, было возбуждено уголовное дело по статье 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) в отношении директора МКУ «Комбинат похоронно-ритуальных услуг Магнитогорска» Ольги Самосуевой. Однако воз и ныне там: заработки на покойниках начались в 2011 году и продолжаются по сей день. За это время миллионов не досчитались не только рядовые горожане, но и магнитогорский бюджет.

Как сообщил 15 октября исполнительный директор ассоциации «Профессиональное похоронное объединение» Сергей Яковенко, на пяти магнитогорских кладбищах обосновались три компании: частное ООО «Евросервис», муниципальное казенное учреждение (МКУ) «Комбинат похоронно-ритуальных услуг» (КПРУ) и одноименное муниципальное предприятие (МП).

— МКУ по уставу — некоммерческая организация, — объясняет Сергей Яковенко. — Казенное учреждение осуществляет функции органа местного самоуправления, то есть городской администрации, по вопросам похоронного дела. МКУ КПРУ должно выделять земельные участки на кладбищах для погребения, вести архивные книги по умершим, выступать в качестве муниципального заказчика при проведении аукционов по содержанию кладбищ. Директор учреждения не может распоряжаться кладбищенской землей, она должна только обеспечить ее эффективное использование.

Все три компании тесно связаны: по данным из открытых источников, директор МП КПРУ Евгений Могулевцев — одновременно соучредитель «Евросервиса» с долей в 50 процентов. МП в отличие от МКУ имеет право на коммерческую деятельность: по сути, это обычная «ритуальная» контора, только принадлежащая не частным лицам, а городу. А действующий руководитель МКУ Ольга Самосуева в своей время была официально трудоустроена в том же «Евросервисе». В УФАС по Челябинской области уточняют: на сегодня 9 из 18 сотрудников МКУ одновременно числятся сотрудниками этого ООО.

Руководитель объединения похоронщиков утверждает: в нарушение закона директор МКУ Ольга Самосуева уже несколько лет подряд бесплатно предоставляет «Евросервису» помещения в зданиях кладбищенских администраций и землю на самих кладбищах — там организованы производство и выставки-продажи разных ритуальных принадлежностей (памятники, гробы и тд). Факт занятия земельных участков, кстати, подтвержден арбитражным судом Челябинской области. По версии Яковенко, ущерб городскому бюджету только от неполученной арендной платы за землю превышает 1,5 миллиона рублей.

Выгода от расположения непосредственно на кладбищах понятна: когда безутешные родственники покойных приходят в администрацию погоста оформить будущие похороны, находящимся здесь же сотрудникам «Евросервиса» и МП «КПРУ» легче убедить их приобрести именно свои товары и услуги, оставив без заработка другие работающие в Магнитогорске ритуальные агентства.

Бесплатные могилы стоят денег

В свое время именно исключительное положение «Евросервиса» и муниципального предприятия привлекло к Магнитогорску внимание регионального УФАС. По словам начальника отдела контроля торгов и органов власти антимонопольного органа Марины Заводской, в ходе работы над административным делом были выявлены многочисленные нарушения закона о защите конкуренции.

— МКУ «Комбинат похоронно-ритуальных услуг» действительно выделяло помещения и землю под офисы и торговые помещения, выставку-продажу, — подтверждает Заводская. — Кроме того, было установлено, что сотрудники МП КПРУ с 2013 по 2017 год незаконно собирали с являвшихся оформлять похороны граждан средства под видом платы за уборку могил в количестве 475 рублей».

По словам прокурор отдела по надзору за исполнением федерального законодательства, прав и свобод граждан прокуратуры Челябинской области Алисы Геймбюхнер, закон гарантирует россиянам ряд бесплатных услуг в похоронной отрасли: это оформление необходимых документов, предоставление гроба и катафалка, земельного участка под могилу и собственно погребение. Все это и должно — бесплатно! — обеспечивать магнитогорцам муниципальное казенное учреждение.

— Люди приходят на кладбище в состоянии стресса, а смотрители — служители МКУ — направляют их к сотрудникам уже МП платить за некие пропуска, — объясняет Сергей Яковенко. — Названия у двух предприятий одинаковые, сотрудники сидят в соседних кабинетах, кто там будет разбираться? Да и 475 рублей — не такая уж большая сумма, особенно когда у человека горе.

«Небольшая сумма» превращается во вполне ощутимую, если умножить разовый взнос на количество смертей. Ссылаясь на сайт Госстатистики, Яковенко сообщает, что в 2013-2017 году в Магнитогорске скончались почти 28 тысяч человек. Большинство были похоронены на местных кладбищах. Незаконный доход от «пропусков» составляет таким образом сумму примерно в 13 миллионов рублей. УМВД Магнитогорска в свое время усмотрело в этих данных признаки мошенничества в особо крупных размерах, было возбуждено уголовное дело, но впоследствии прекращено.

Алло, вам с кладбища звонят!

Еще один факт, привлекший внимание УФАС в магнитогорской «похоронке» — проведенная «Евросервисом» в 2013 году инвентаризация кладбищ. Дело вроде бы благое, существует указание федеральных властей навести порядок на российских погостах. Но, по версии юристов «Профессионального похоронного объединения», передача полномочий по инвентаризации от органа местного самоуправления (то есть МКУ КПРУ) хозяйствующему субъекту, то есть ООО «Евросервис» незаконна. Яковенко даже указывает, что эта позиция подтверждена двумя постановлениями Высшего арбитражного суда РФ — в 2008 и 2011 годах.

Тем не менее, сотрудники «Евросервиса» сфотографировали магнитогорские кладбища и внесли в электронную базу данных персональные данные не только усопших, но и их живых родственников.

«Я сам родом из Магнитогорска и сталкивался с этой ситуацией, — заявляет Сергей Яковенко. — Для общественности инвентаризация преподносилась, как благо: каждый сможет в режиме онлайн проверить состояние могилки близкого человека, заказать какую-то услугу. На деле база нужна для другого: чтобы продавцы «Евросервиса» звонили живым родным усопших и навязывали им свои услуги».

В 2013 году МКУ и МП «КПРУ» и «Евросервис» заключили для проведения инвентаризации трехстороннее соглашение. Провели работу. Результат на сегодня неясен: «комбинаты» и «Евросервис» преподносят инвентаризацию захоронений, как свое достижение. Но могилы по сей день поставлены на кадастровый учет, в администрации Магнитогорска утверждают, что никаких поручений ни Самосуевой, ни Могулевцеву не давали. В прокуратуре Ленинского района Магнитогорска, проводившей в свое время проверку по этому факту, также утверждают: по факту инвентаризация не проводилась. Но тогда каким образом персональные данные граждан из журналов регистрации МКУ попали в руки представителей коммерческих структур?

— Руководители МКУ и КП ссылаются на некое распоряжение одного из вице-губернаторов Челябинской области, — рассказал Яковенко. — Якобы именно второе лицо в регионе распорядилось провести инвентаризацию. Но когда ассоциация похоронных предприятий сделала официальный запрос этому заместителю главы региона, последовал ответ: указаний не было. Вице-губернатор, не буду называть его имени, только рекомендовал провести полный учет воинских захоронений на магнитогорских кладбищах!

Торги на могилах

Еще одна претензия прокуратуры, антимонопольных структур и похоронщиков к «Евросервису» и муниципальным предприятиям — организация аукционов. С 2011 года все торги на содержание и уборку кладбищ в Магнитогорске выигрывают либо МП КПРУ, либо «Евросервис». Кроме того, МП КПРУ регулярно закупает гробы, венки и кресты. Аукционы, объявленные предприятием в конце 2018 — начале 2019 года были отменены решениями регионального УФАС. Но новая продукция на предприятии продолжает появляться.

Наконец, в ходе проверки прокуратуры Орджоникидзевского района Магнитогорска выяснилось, что у МП КПРУ нет своего автопарка. То есть предприятие не может самостоятельно обеспечивать гражданам одну из гарантированных бесплатных услуг — катафалк и доставку тела на кладбище.

— В муниципальном предприятии эту проблему решали просто: на протяжении пяти лет МП под руководством директора Евгения Могулевцева проводило аукцион на аренду катафалков, и его неизменно выигрывало ООО «Евросервис», где соучредитель — тот же Евгений Могулевцев, — утверждает Сергей Яковенко. Сумма аукциона — 5,4 миллиона бюджетных рублей в год. Купленные за свой счет «Евросервисом» катафалки, таким образом, давно «отбились» за счет города. А в 2019 году уже мэрия Магнитогорска намерена приобрести для МП КПРУ собственный катафалк за 2,5 миллиона рублей. Вот только муниципальные предприятия, согласно федеральному закону, должны быть ликвидированы до 2021 года. То есть свежекупленная техника уйдет с молотка. Предполагаю, что тоже в «Евросервис».

Алиса Геймбюхнер и Марина Заводская на пресс-конференции сообщили, что все выявленные нарушения в действиях кладбищенской троицы предприятий стали предметом многочисленных проверок. Однако пока никаких серьезных последствий, кроме возбуждения уголовного дела в отношении Ольги Самосуевой, не последовало. Даже представление прокуратуры о привлечении руководства МП и МКУ к дисциплинарной ответственности пока остается без ответа. А на кладбищах продолжают работать все те же люди.

— Ассоциация «Профессиональное похоронное объединение» сегодня же отправит информацию о выявленных нарушениях губернатору Челябинской области Алексею Текслеру, — пообещал Сергей Яковенко. — К ситуации в Магнитогорске необходимо привлекать внимание областных властей!

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