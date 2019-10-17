«Переживал за дочь»: отец виновницы ДТП умер на соседней койке с пострадавшим

В конце лета «девятка», полная пассажиров, врезалась в бетонный столб на дороге в Нязепетровске. Друзья ехали куда-то по своим делам.

Из пяти человек, сидевших в салоне, пострадал только один — 24-летний Александр Шлемин. Удар пришелся на его сторону.

Парень попал в реанимацию. Выживет или нет, никто не знал. Маленький городок, где все знакомы, молился за пострадавшего и собирал деньги на лечение. А в соцсетях началась травля виновницы ДТП — 18-летней подруги Саши. Это она сидела за рулем. И по сообщениям СМИ, скрылась с места трагедии... Эту информацию подтвердили в областной ГИБДД.

Девушка понимает, что виновата, но, увы, не может отмотать время назад. Фото: соцсети.

КОВАРНОЕ МЕСТО

— Место, где разбилась машина, коварное. Там уже случались аварии, — рассказали нам местные жители. — Зачем там вкопали столбы? Причем, с той стороны, куда по ходу движения и улетают машины. Если бы не эти столбики, то авария не привела бы к такой трагедии. Чиновники и полиция убрать их. Возможно, в будущем это спасет чью-то жизнь.

Когда большая волна негатива вылилась в СМИ, в редакцию КП-Челябинск позвонил папа девушки. Сначала мужчина требовал удалить часть порочащих дочку сведений, а потом решил излить душу:

— Дочка не понимает, что с этим придется прожить всю жизнь. А я не знаю, как защитить ее от нападок, — рассказал Алексей.

«МАЧЕХА ЗАПРЕТИЛА ПУСКАТЬ В БОЛЬНИЦУ»

По словам Алексея, дочь не сбегала с места аварии, как об этом написали журналисты. Делать это бессмысленно, так как в самой машине было много свидетелей.

Столбы на этом участке появились недавно. А зачем, не понятно. Фото: соцсети.

То, что дочка виновна, Алексей не отрицал. Не знал, как загладить вину и помочь пострадавшему. Александр — сирота. Из родных только мачеха и сестра. По словам Алексея, мачеха запретила пускать их с дочерью в больницу.

— Мы заказали ему специальные ходунки, купили гигиенические принадлежности. Что еще нужно, не знаем. К нему нас не пускают, — рассказал отец девушки. — Мы готовы поддерживать Александра, помогать восстановиться. Но его близкие требуют невозможного...

«ТРЕБОВАЛИ МИЛЛИОН. УГРОЖАЛИ РАСПРАВОЙ»

Алексей рассказал, что на семью пострадавшего вышли подозрительные юристы из Екатеринбурга. И научили, что нужно затребовать заплатить миллион компенсации.

— При нашей встрече сестра Саши молчала. А мачеха была настойчивой. Я говорю ей, у нас никогда не было таких денег, но мы поможем, чем можем, последнее продадим, он нам как родной. Но деньги требовали сразу. Нас начали прессовать юристы. Угрожали разборками и расправой, — рассказал Алексей.

ОДНА АВАРИЯ — ДВЕ ЖЕРТВЫ

Алексей обещал держать нас в курсе событий. Но второго звонка мы не дождались. Вчера узнали, что он не вынес давления — умер. Это случилось в реанимации Нязепетровской больницы, где лежал Саша. Покалеченный парень и отец виновницы ДТП оказались на соседних койках...

А Сашу выписали из больницы 16 октября.

— Мы забирали Сашу и узнали об этом. Сами были в шоке. Алексей умер рядом с Сашей в реанимации, — рассказала сестра пострадавшего Кристина.

Пострадавший парень жив, но пока не может говорить и кушать самостоятельно. Фото: из архива семьи.

Также она добавила:

— Мы деньги не вымогаем, я копейки не попросила. Юридическая фирма, которая с нами работает, тоже. Та сторона сами пишут письма нашим юристам и выставляют нас в плохом свете. Мы встречались с семьей автомобилистки один раз, спокойно все обсудили. Они обещали помогать. На тот момент о суммах лечения и реабилитации не было даже речи. Мы только отправили заявки в клиники, сами не знали, во сколько обойдется пребывание там.

По словам Кристины, семья девушки, сидевшей за рулем, пожаловалась в полицию. Якобы Кристинин супруг-полицейский вымогает с них деньги. Это могло грозить ему увольнением.

— Ходунки Саши мы принесли из соцпомощи. После той встречи со мной никто из семьи не связывался, мне не писали и не звонили... Следствие рассматривает версию, что водитель пыталась скрутить номера. Другие пассажиры покрывают ее. В «скорой» мне рассказали, что когда Сашу доставали из осколков, медики просили помощи у ребят, ни один не подошел. Уговаривали врачей, чтобы те не вызывали полицию.

Знакомый, который учился с этой девушкой на права рассказал, что ее не хотели допускать до экзаменов, на вождении по городу она всегда превышала скорость. Когда права получила, ей стали приходить штрафы за превышение. Она и сейчас гоняет по городу.

Сейчас в обстоятельствах и причинах ДТП разбирается полиция. Как сообщил начальник отдела ГИБДД по Нязепетровску Михаил Брагин, возбуждено уголовное дело за нарушение ПДД.

НУЖНА ПОМОЩЬ

Родным Александра с помощью неравнодушных людей удалось собрать деньги на реабилитацию и перевести парня в одну из частных клиник Екатеринбурга. Он в сознании, но оно как у ребенка. Саша все еще не может самостоятельно есть, не может говорить.

Близкие продолжают сбор денег на лечение, пока оплатили только месяц пребывания в клинике, сейчас нужны средства на второй — 370 тысяч рублей.

Реквизиты для помощи Александру Шлемину 5484720019136008 Сбербанк, Юлия Х. (близкая подруга семьи).