2019-10-17T15:22:13+03:00
Общество

Сыр из Челябинска получил «золото» на выставке «Золотая Осень 2019» в Москве

Жюри и гости выставки высоко оценили продукцию «Краснопольского сыровара»
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Фирменный сыр «Краснопольский» частной челябинской сыроварни «Краснопольский сыровар» получил высшую награду на всероссийской выставке «Золотая осень» в Москве.

Агропромышленная выставка прошла на ВДНХ с 9 по 12 октября 2019 года и объединила на одной площадке более 1200 предприятий из 62 регионов России. Челябинские аграрии побили рекорд, забрав 153 медали.

Особо высокопоставленные гости и посетители выставки оценили качество сыров, произведенных на Южном Урале. А сыр «Краснопольский» произвел настоящий фурор. Эксперты отметили: такого сыра еще не было! А журналисты заявили: «Краснопольский сыровар» задает тренд сыроварению не только на Южном Урале, но и по всей стране. Превосходное качество местных сыров также отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

— Сыроварение — это то направление, которое в последнее время получило развитие в Челябинской области. Появилась целая плеяда фермеров, предпринимателей, которые занялись производством сыров по швейцарским, французским и авторским технологиям из нашего местного сырья. Получаются великолепные сыры, — подчеркнул глава региона.

«Краснопольский» — в чем секрет?

Как рассказали в компании «Краснопольский сыровар», в ингредиентах сыра «Краснопольский» нет никакой тайны: лишь молоко, закваска, ферменты и соль.

Потому что секрет не в составляющих, а в сыроварах. Их особом подходе к приготовлению, любви к своему делу и настоящих золотых руках мастеров. Ведь сыроварение требует не только первоклассного сырья и досконального соблюдения технологий, но и очень кропотливого, деликатного, бережного подхода.

Эти труды и придают особый вкус ремесленному сыру, отличая его от конвейерного. Каждый продукт «Краснопольского сыровара» уникален своими оттенками вкуса и аромата. Лишь попробовав лично, вы сможете почувствовать эту разницу.

Сыр «Краснопольский» с натуральной корочкой созревает в особых хранилищах на сосновых досках. Здесь при определенной температуре и влажности он проводит четыре месяца. А для формирования правильного вкуса головки регулярно протирают, моют в соленых растворах и переворачивают со стороны на сторону.

Главная особенность этого сыра в том, что его можно как употреблять каждый день, так и подавать на праздники. В зависимости от вида нарезки «Краснопольский» дарит разные вкусы. Его можно порезать ломтиками, положить на хлеб, и это будет прекрасным и полезным дополнением к завтраку. Либо сделать тонкие кружева-розочки специальным крутящимся ножом жиролем и преподнести как эксклюзивную закуску к банкетному столу.

Изумительный вкус и незабываемый аромат сыра «Краснопольский» позволяют дополнять его различными ингредиентами, подчеркивая многогранность вкусовой палитры.

Этот сыр получил заслуженную золотую медаль: заказы на «Краснопольский» стали поступать нашим сыроварам из соседних регионов России.

Изысканный вкус с доставкой на дом

Да-да, подарить себе сырное удовольствие можно, оформив доставку продукции «Краснопольского сыровара». Познакомиться с разнообразием сыров можно в официальной группе сыроварни ВКонтакте или Instagram.

Белпер Кнолле, моцарелла, буррата,скаморца, халлуми, рикотта, качотта, «Краснопольский», гауда, грюйер, пармезан и, конечно же, самые любимые сыры с плесенью — далеко не весь ассортимент «Краснопольского сыровара». Поэтому даже самый искушенный гурман здесь найдет свой сыр!

Продегустировать изысканные вкусы можно, записавшись на экскурсию в сыроварню или посетив любое крупное городское мероприятие: «Краснопольский сыровар» всегда щедро угощает посетителей.

Хотите подарить близкому человеку что-то необычное? Оформите шикарную «сырную корзиночку» по индивидуальным вкусовым предпочтениям. Гастрономическая феерия из вкусных и натуральных продуктов гарантирована!

Стоит отметить, что за полтора года своей работы «Краснопольский сыровар» не раз участвовал в региональных конкурсах достижений аграриев. И всегда забирал «золото». Однако и после высшей награды на «Золотой осени» наши сыровары не собирается останавливаться на достигнутом, продолжая совершенствоваться.

И уже сейчас, пока вы читаете эту статью, «Краснопольский сыровар» готовится представить гурманам новые вкусы традиционных и авторских сыров.

Добро пожаловать за настоящим сыром в «Краснопольский сыровар».

Сыроварня «Краснопольский сыровар»

Челябинская область, Сосновский р-н, п.Красное поле, ул. Цветочная, 12А;

Тел.: +7 908 060 36 31;

e-mail: 2357485@mail.ru;

Часы работы: ежедневно, без перерыва и выходных, с 8.00 до 20.00;

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