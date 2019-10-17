Маршрутчик, который разнес парковку в центре Челябинска, ехал по своим делам

Сегодня утром, 17 октября, челябинцы, спешащие на работу, стали свидетелями жуткой картины — маршрутный ПАЗ №85 на полном ходу вылетел на парковку и протаранил сразу три машины. ДТП произошло в районе Алого поля, у дома №25 на Свердловском проспекте около 9 часов.

Чудом в ДТП никто не пострадал.Фото: Валентина ВАГАНОВА

По словам очевидцев, у маршрутки отказали тормоза.Фото: Валентина ВАГАНОВА

От удара припаркованные автомобили вытолкнуло на пешеходный переход. Чудом никого из пешеходов не задело. Первый этаж дома занят магазинами, иномарки остановились буквально в метре от них.

— У ПАЗика отказали тормоза. Никто не пострадал, — сообщили корреспонденту КП-Челябинск очевидцы. — Пришла владелица одной из машин. Ее Chevrolet пострадало больше остальных. У автомобиля оторван бампер, разбито заднее стекло, смят багажник — ущерб большой.

Chevrolet пострадала больше всех.Фото: Валентина ВАГАНОВА

В маршрутном такси пассажиров не было. И вообще вопрос — как ПАЗ оказался на Свердловском проспекте? 85-ые маршрутки по этой улице не ходят.

В автомобилях никого не было.Фото: Валентина ВАГАНОВА

— Маршрутка была не на маршруте, путевой лист не брался, водитель ездил по своим личным делам. С ним будем разбираться, — рассказала директор компании-перевозчика «Урал-Дом» Альфия Даутова.

В пресс-службе ГИБДД пообещали дать комментарий позже.

Кстати, это вторая авария с маршрутным такси, произошедшая сегодня в области. В Магнитогорске в девятом часу утра перевернулась полная пассажиров маршрутка. Людям пришлось выбираться из салона через заднюю дверь.

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