В Челябинске врачи прививают от гриппа ... раковины

Прививка от гриппа — добровольное дело. Но не для всех. Медиков, например, без укола могут не допустить до работы. Но не все они, похоже, верят в эффективность вакцинации.

Об этом в эфире радио КП-Челябинск (93,5 FM) рассказала медсестра Надежда. Имя женщины изменено по ее просьбе.

— Мы приходим в процедурный, ставим отметку, что прививка сделана. А потом выливаем вакцину из ампулы в рукомойник. Это называется «привить раковину». И все. За допуск к работе можно не волноваться, — признается Надежда.

Надежда верит, что от болезни ее спасут витамины и крепкий иммунитет. Своему ребенку прививку от гриппа она тоже не ставит.

ПРИВИТЫЕ БОЛЕЮТ, НО НЕ УМИРАЮТ

Официальная медицина с таким подходом категорически не согласна.

— И привитые иногда заражаются гриппом, — соглашаются в областном Центре медицинской профилактики — Но у них не бывает серьезных осложнений болезни. И они не умирают от гриппа. За последние годы в Челябинске не было случаев гибели человека с прививкой.

В этом году вакцина включает три компонента, в том числе штамм пандемического «свиного гриппа».

— Пандемический серотип вируса очень опасен. У людей с ослабленным здоровьем он может вызвать быстро прогрессирующую пневмонию. Победить ее не могут даже антибиотики. Человек сгорает буквально за сутки, — говорят специалисты.

Вот почему прививка от гриппа самый надежный способ защитить себя от болезни.

ЖЕЛАЮЩИХ ПРИВИТЬСЯ — МОРЕ

Сейчас от гриппа челябинцев прививают в поликлиниках города, в частных медцентрах, а также на предприятиях. По выходным массовая вакцинация проходит в крупных торговых центрах. Правда, здесь прививают исключительно взрослых.

— Во время первой массовой акции даже не хватило вакцин! Так много было желающих сделать прививку, — говорят в минздраве Челябинской области.

НА ЗАМЕТКУ

Кто должен бояться гриппа

Самые уязвимые это:

— дети (прививку ставят уже с 6 месяцев);

— работники медицинских и образовательных организаций, транспорта и коммунальных организаций;

— лица, подлежащие призыву на военную службу;

— студенты;

— беременные женщины:

— люди старше 60 лет;

— люди с хроническими заболеваниями (в том числе с заболеваниями легких, метаболическими нарушениями, ожирением и сердечно-сосудистыми заболеваниями).

В поликлинике по месту жительства их прививают бесплатно.

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