2019-10-17T15:35:40+03:00
Общество

Житель Челябинска постоянно устраивает бойню свиней под окнами соседей

Мясо он готовит на продажу (фото)
Валентина ВАГАНОВА
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Такую картину люди регулярно наблюдают под окнами. Фото: Карен ДаллакянТакую картину люди регулярно наблюдают под окнами. Фото: Карен Даллакян
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Жители частного сектора в районе областного кардиоцентра несколько лет наблюдают бойню свиней под окнами. Их сосед колет животных прямо днем на улице. Визг, кровь, запах, мухи — еще полбеды. По словам жителей, мужчина продает мясо, разделанное в антисанитарных условиях.

ПУГАЕТ ВСЮ ОКРУГУ

— Я три года живу здесь и вижу этот ужас. Вчера мой двухлетний внук выскочил на улицу и увидел, как колют свинью. Не может успокоиться второй день. Плачет, орет, температура поднялась, ночью не спал, — рассказал корреспонденту КП-Челябинск местный житель Артур Айвазян.

Речь идет о бойне 16 октября. Шокирующими кадрами с нее поделился в соцсетях челябинский ветеринар Карен Даллакян. Жители попросили его осветить это безобразие.

Свидетелями бойни нередко становятся дети. Фото: Карен Даллакян

Свидетелями бойни нередко становятся дети. Фото: Карен Даллакян

— Это просто дико! То, что воняет на всю улицу это одно, но тут еще антисанитария — он это мясо продает. Колет у дороги, мясо бросает в грязные ведра... В его дворе столько крыс. Летом просто невозможно посидеть на своем участке — вонь, мухи от него летят. Мы подходили к нему, просили прекратить — он посылает нас матом. Полгода назад жаловались во все инстанции. Приехали, посмотрели, сказали — это частная собственность мы ничего не можем сделать, — говорит Артур.

По словам соседей, мужчина продает мясо. Фото: Карен Даллакян

По словам соседей, мужчина продает мясо. Фото: Карен Даллакян

СОСЕДИ ПОШЛИ В ПРОКУРАТУРУ

У челябинца настоящий свинарник. А рядом — частные дома, таунхаусы, в которых живет много молодых семей с детьми.

— Этому мужчине за 60 лет. У него высшее образование. Он одинокий, жена умерла не так давно. Хорошая, интеллигентная женщина была. Дочь есть, живет отдельно. Сосед мясо продает на это и живет... И ведь люди покупают и кушают эту свинину. Разве ее можно есть, — поделились соседи.

Жители готовят обращение в полицию, прокуратуру, санэпидемстанцию и администрацию с просьбой принять меры.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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