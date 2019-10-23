2019-10-22T19:03:35+03:00
Общество

Инженеры Ядерного центра сели за парты

В Снежинске (Челябинская область) выпустили первую группу студентов предпенсионного возраста по федеральному программе переобучения по стандартам WorldSkills
Алексей МИКУШИН
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Физикам-ветеранам приходится менять карандаш с рейсфедером на компьютер. Автор фото: Борис СОРОКИНФизикам-ветеранам приходится менять карандаш с рейсфедером на компьютер. Автор фото: Борис СОРОКИН
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Международные стандарты WorldSkills для физиков-атомщиков из Российского Федерального Ядерного центра - ВНИИТФ, что в Снежинске (Челябинская область), давно стали нормой. А обучение специалистов, которым за 50 – процесс актуальный и необходимый.

Заместителю начальника конструкторского отдела Юрию Арляпову 58 лет. Работает в Ядерном центре не один десяток лет.

- Узнал о проекте на сайте нашего предприятия, - рассказал Юрий Арляпов. - Подал заявку. Объявил о желании продолжить обучение руководителям отдела. Кульманы, линейки, карандаш – все в прошлом. Руководство только «за». Ведь высочайший уровень квалификации сотрудников – это одно из условий работы в структуре РФЯЦ. Здесь новейшая техника и оборудование, современные программные и профессиональные средства. Все нужно знать и уметь с этим работать. Моя специализация - «Инженерный дизайн CAD». Обучение – 144 академических часа. Окунулся в учебу, фактически забыв про старые «карандашные» технологии. Теперь уже на «вы» с нашей отечественной системой автоматизированного проектирования. Учились на этой базе разрабатывать 3D-модели деталей, оформлять чертежи, создавать трехмерные сборки, работали над анимацией механизмов и фотореалистичным изображением… Со мной за компьютерами сидели инженеры-конструкторы. У всех возраст приближается 60. А что ждать у моря погоды? Нужно «встряхнуть мозги». Получили свидетельство об освоении новой профессии и в дополнение к свидетельству - скиллс-паспорт. Все это гарантия того, что мы продолжим работу в Центре. Не исключено, что и после выхода на пенсию.

- Такие бесплатные образовательные программы сразу по нескольким направлениям, включая «Инженерный дизайн CAD» и «Испытание металла» – фактически «палочка-выручалочка» для многих сотрудников, - говорит линейный эксперт WorldSkillsRussia, старший преподаватель СФТИ НИЯУ МИФИ Игорь Горбатов. - Как только мы объявили о старте федерального проекта, к нам сразу посыпались звонки и электронные заявки. Сформировали группы. В середине сентября на базе Снежинского физико-технического института с использованием всей линейки современного оборудования провели демонстрационный экзамен. Опытные сотрудники жадно осваивали материал на практических занятиях. Стандарты Ворлдскиллс традиционно ориентированы, прежде всего, на освоение и развитие именно практических навыков. Конечно, всё объясняли детально и подробно.

Обучение персонала старшего возраста продолжится. Заявки на бесплатное профессиональное обучение и дополнительное профобразование нужно подавать в отдел оценки, обучения и развития персонала.

К СВЕДЕНИЮ

Желающим пройти переобучение нужно зарегистрироваться на сайте 50plus.worldskills.ru/ Для этого надо ввести контактные личные данные, чтобы подтвердить ваше право на бесплатное переобучение. На сайте представлены 122 компетенции.

освоить новую специальность могут те, кому осталось 5 и менее лет до пенсии – в 2019 году это женщины 51-55 лет 1964 -1968 годов рождения, мужчины 56-60 лет 1959-1963 и те, у кого есть право на досрочную пенсию (за пять лет до выхода).

Материал подготовлен в рамках реализации национального проекта «Демография».

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