Челябинская область формирует пул сильных застройщиков

В конце минувшей недели губернатор Алексей Текслер предпринял рабочую поездку в Сосновский район по социальным объектам, которые строятся в рамках нацпроектов. О поездке местных чиновников не предупреждали, потому Текслер увидел реальную ситуацию. Глава региона побывал на стройплощадках двух детских садов — в деревне Шигаево и в микрорайоне «Звездный».

МАМЫ — ЛУЧШИЕ КОНТРОЛЕРЫ

Возведение садика в Шигаево на 150 мест — главное событие для местных мам. Лучших народных контролеров не найти: родительницы с колясками мониторят стройку, держат связь с местной администрацией. Среди ночи разбуди — скажут, сколько рабочих было на объекте.

— У меня подрастает двое детей — трехлетний сын и годовалая дочка. Оба должны посещать этот садик. Потому я каждый день наблюдаю за темпами стройки, — говорит жительница Шигаево Ирина Снегирева.

На стройплощадке в деревне с инспекцией Текслер побывал 30 июля. Тогда с подрядчиком обсудили планы окончания строительства — ноябрь 2019 года.

Садик строится по национальному проекту «Демография». Застройщик возводит объект, а муниципалитет выкупает сад. Средства придут из федерального бюджета при условии софинансирования из региональной и местной казны. Цена объекта — около 120 млн руб.

— Внимание со стороны президента страны и председателя Правительства РФ к реализации национальных проектов — самое пристальное. Но главное — этот садик люди ждут. Вы не мне обещали летом сдать его в срок, вы людям обещали, — подчеркнул Алексей Текслер, обращаясь к подрядчику в нынешний визит. — О переносе сроков речи быть не может.

В ноябре важный объект должен быть готов. Фото: gubernator74.ru

В микрорайоне «Звездный» строится трехэтажное здание детсада. Тоже включенный в национальный проект «Демография». В «Звездном» — сплошь молодые семьи, с детьми. Пока малышню в садики и школы каждый день возят в большой город. Конечно, это утомительно. Коробка здания возведена. Для завершения внутренней отделки и благоустройства территории вокруг по распоряжению губернатора рабочих — маляров, кафельщиков, электриков — на стройку выведут в несколько раз больше. Календарный год длиннее не сделать, сроки обозначены: до конца ноября объект должен быть сдан в эксплуатацию.

НЕ СМОГЛИ СООТНЕСТИ ПЛАНЫ

Отдельный вопрос — строительство дорог к детсадам. Руководство Сосновского района не смогло соотнести графики возведения объектов с подведением путей к ним. Тогда как дорожную тему нужно решать заранее: о строительстве детсадов было известно еще в прошлом году.

— Мне кажется, сначала должна появляться дорога, а потом стройка, но здесь этого не случилось. Объяснения мне какие-то давали, но очевидно, что это недоработка. Когда определяется конкретная площадка, естественно, надо решить все вопросы: технологические присоединения, по теплу, по электрике, а также вопрос дорожной инфраструктуры — все должны быть решены одновременно. На будущее, надеюсь, коллеги мое отношение к этому вопросу прекрасно понимают и будут эти моменты учитывать, — обозначил Алексей Текслер.

В Челябинской области построены два детсада — в Челябинске, в микрорайоне Чурилово, по улице Зальцмана, и в челябинском микрорайоне № 30. До конца текущего года должны сдать детские сады в микрорайонах «Академ Риверсайд» и «Яблочный», микрорайоне № 34 Центрального района Челябинска и Красноармейском районе (село Канашево).

— Все, что касается социальных объектов в Челябинской области, особенно когда речь идет о реализации национальных проектов и выделении федеральных денег, — объекты должны строиться по графику, — говорит губернатор.

Контроль за стройками социальных объектов по национальным проектам должен быть усилен — это поручение губернатора.

В ближайшие годы регион должен построить 26 детсадов и девять школ. А еще — Центр олимпийской подготовки по хоккею; спортивно-тренировочный центр по современному пятиборью на базе конноспортивного комплекса «Рифей»; хирургический корпус для областной детской клинической больницы; крупный больничный комплекс в Златоусте; дом для престарелых и инвалидов в Южноуральске и другие важные объекты. И все — в рамках нацпроектов. Челябинская область формирует пул строительных компаний для решения больших задач.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер:

— Буквально на днях я анализировал ситуацию, которая у нас есть с выполнением национальных проектов по всем видам работ, по всем объектам, которые у нас есть. Ситуация с детскими садами сейчас критичная с точки зрения сроков ввода. Есть обязательства подрядчиков объекты вести до нового года. Все наши финансовые планы основаны на этих сроках. Очевидно, что в некоторых объектах процент строительной готовности не соответствует графику. В Сосновском районе находится три детских сада, которые включены в нацпроект. Один детский сад, в Малиновке, по причине тотальной неготовности был замещен на другой объект. Два объекта — в Шигаево и «Звездном» — должны быть построены и введены в этом году. Есть большое количество вопросов. Потому формат внезапных поездок необходим для того, чтобы гарантировать выполнение всех работ в срок. Если понадобится, я каждый объект объеду Сигнал всем подрядчикам о том, что обязательства, взятые перед людьми, перед бюджетом по вводу социальных объектов, нужно в обязательном порядке выполнять. Я хочу быть уверенным, что все стройки будут выполнены.