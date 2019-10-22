ОП «Витязь»: мы проверяем на полиграфе всех, вплоть до бухгалтеров и завхозов

Компания работает на рынке охранных услуг в Челябинске свыше 20 лет и стала за это время одним из лидеров в своей сфере. Как рассказала учредитель и руководитель предприятия Гульнара Ханнанова, сейчас «Витязь» делает акцент на сегменте технического оснащения охраняемого объекта: видеонаблюдении, контроле передвижений, света и шума с выводом на пульт.

В эфире «Челябинского эха» Гульнара Ханнанова подчеркнула, что подобный подход делает услуги предприятия более доступными для клиентов за счет сокращения численности охранников.

«Это касается объектов, которые охранялись стационарными постами. Когда есть техническая возможность оснастить датчиками периметра, камерами, датчиками на движение и освещение, в этом случае количество сотрудников охраны можно в разы сократить путем внедрения технических средств на объекте. Это оптимизирует экономику нашего клиента, поскольку самая дорогая охранная услуга — это человеческий ресурс, стационарный пост», — прокомментировала Гульнара Ханнанова.

Личный состав предприятия достигает сотни человек. Как отметила Гульнара Ханнанова, все кандидаты проходят жесткий отбор, к ним выдвинуты четкие требования: обязательный опыт службы в силовых ведомствах, отсутствие вредных привычек, проблем с законом и связей с криминалом. Тестирование на детекторе лжи регулярно проходят даже действующие сотрудники предприятия. Руководитель подчеркнула, что это касается не только бойцов ГБР, но и операторов, технических специалистов и всех остальных, включая бухгалтерию и хозработников.

По словам эксперта бизнес-премии, старшего партнера группы компаний «ТИРС» Екатерины Карпенко, подобный подход типичен для компаний, чья деятельность связана с высокой ответственностью. При отборе персонала, помимо личного собеседования, могут использоваться и другие методики, уточнила она.

«Я достаточно часто встречала в крупных компаниях использование полиграфов. Вообще применяются разные технологии, не только прямая беседа. Это полиграф, анализ почерка, трудовой и личной биографии, физиогномика, невербальное поведение. Это комплекс методик, оценивающих личность человека», — пояснила Екатерина Карпенко.

Проект «Сделано в Челябинске» в 2019 году реализуется в пятый раз. В еженедельных больших интервью на «Челябинском эхе» и 31 канале представители местных компаний рассказывают о своем бизнесе, а эксперты проекта — анализируют работу предприятий. В декабре совет премии определит победителей, которые разделят между собой призовой фонд — сертификаты на рекламное сопровождение бизнеса суммой 1 млн рублей.

Генеральный партнер бизнес-премии «Сделано в Челябинске 2019» — «Манго Телеком». Партнер — федеральная сеть диагностических центров «МРТ-Эксперт». Эксперты — рекрутинговое агентство «ТИРС» и челябинский филиал компании «Премьер БКС». Премия проводится при поддержке администрации Челябинска и «Территории бизнеса».

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