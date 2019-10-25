Хэллоуин в Челябинске 2019: отметить День всех святых предлагают кинотеатры, рестораны, курорты и даже детские клубы
Самая страшная ночь года — с 31 октября на 1 ноября. В этот раз она выпадает на будни. Поэтому Хэллоуин начнут отмечать с четверга, а продолжат в пятницу и все выходные. Хоть праздник и не наш, мероприятий в Челябинске состоится немало. В том числе и для самых маленьких.
ХЭЛЛОУИН В КИНО
Почему Хэллоуин праздновать опасно для своего здоровья
Романтичный ХэллоуинФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Смотрите во всех кинотеатрах города:
* «Малефисента: владычица тьмы»
Это, конечно, не фильм ужасов, а продолжение приключенческого блокбастера в стиле фентези от Disney. Всего лишь 6+. Но православные Челябинской области усмотрели тут, как они говорят, «дьяволину». Нет, фильм они не видели, претензии — к рекламному фотостенду. Дело в том, что на нем изображены черные крылья и рога. Человек встает рядом и «перевоплощается» в мистическое чудовище.
— Началось. «Дьяволина» во всех кинотеатрах города. Мы в «ПравМиассе» собрали призыв «динамить», «игнорить», и «сторониться» делать пободные фото, — написал создатель «ПравМиасс — блога о Православии, Церкви, обществе» Карачев Николай в соцсети.
Такие фото из кинотеатров выкладывают южноуральцы в соцсети.
* «Они»
А это уж настоящий ужастик 18+, выход которого приурочен к Хэллоуину.
Действие на экране происходит в этот самый праздник. В поисках острых ощущений группа студентов отправляется за город на аттракцион «Комнаты страха». Но под масками клоунов оказываются не люди, а существа из другого мира. Герои хоррора пытаются выбраться из адского аттракциона живыми.
ЦЕНА: 100 — 340 руб.
ХЭЛЛОУИН ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
Хэллоуин: формат для взрослых.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
* Ресторан «Максимилианс»
На 1 ноября запланирована вечеринка «Пиковая дама» с мистической анимацией, а на 2 ноября — «Семейка Адамс». Детей с собой лучше не брать — будет много жутких костюмов.
Цена: вход 300 руб., депозит 500 руб.
* Opera club & lounge
В клубе на праздник приглашают 1 ноября. Организаторы советуют готовиться к пати уже сейчас и придумывать образ.
Цена: 500 руб./депозит.
* Музыкальный клуб OZZ
26 октября — Dark party monster. От мрачно-черного до кислотно-яркого. Профессиональные фотографы, много музыки и крутых костюмов. Обладатель самого крутого образа будет награжден.
1 и 2 ноября — Halloween, а также Anti-Halloween вечеринки. “Дурацкий Америкосовский праздник стучится в дверки, и придется открывать”, — написано на сайте клуба.
ЦЕНА: 100 руб. В костюмах бесплатно.
ХЭЛЛОУИН ДЛЯ ДЕТЕЙ
Хэллоуин любят дети.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
* Детская игровая комната «ГуФФи»
28 и 29 октября здесь ждут детей от 4 до 9 лет. Программа с двумя героями, серебряное шоу, аквагрим, масштабная фотозона, шарики и фотоотчет в подарок.
Цена: 450 руб.
* Семейный курорт «Утес»
Здесь подготовили тур для школьников под названием «Школа Чародеев». В программе — приготовление «Монстрячих хотдогов», карвинг из тыквы, шоу «Великий шабаш», турнир колдунов, гадания и т.д.
Цена: от 12 тыс. руб. за три дня. (все включено)
* Лазертаг-арена «ЛАЗЕРФОРС»
31 октября тут проведут программу «Алиса в стране ужасов», 8+. В программе: аквагрим, лазертаг с Безумным Шляпником, жутко-веселые танцы в стиле Чеширского кота и т.д.
Цена: 900 руб — без костюма, 700 руб — в костюме.
Готовьте костюмы! Фото: архив КП
* Музей занимательной науки «Экспериментус»
С 31 октября по 2 ноября здесь пройдет самый научный Хэллоуин. Малефисента научит вызывать страшных духов, менять день на ночь и управлять огнем. Также гостей ждет жуткая фотозона и конкурс костюмов.
Цена: 300 руб.
* Гипермаркет «ЯПраздник»
26 октября магазин устраивает веселый Хэллоуин: шоу-программу с аниматорами, элементами квеста, конкурсами, танцами, фотосессией и небольшими подарочками для маленьких гостей.
Цена: бесплатно по предварительной регистрации.
КСТАТИ
Челябинская епархия выступила против Хэллоуина и призывает не отмечать этот праздник (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU