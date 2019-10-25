Хэллоуин в Челябинске 2019: отметить День всех святых предлагают кинотеатры, рестораны, курорты и даже детские клубы

Самая страшная ночь года — с 31 октября на 1 ноября. В этот раз она выпадает на будни. Поэтому Хэллоуин начнут отмечать с четверга, а продолжат в пятницу и все выходные. Хоть праздник и не наш, мероприятий в Челябинске состоится немало. В том числе и для самых маленьких.

ХЭЛЛОУИН В КИНО

Почему Хэллоуин праздновать опасно для своего здоровья 00:00 00:00

Романтичный ХэллоуинФото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Смотрите во всех кинотеатрах города:

* «Малефисента: владычица тьмы»

Это, конечно, не фильм ужасов, а продолжение приключенческого блокбастера в стиле фентези от Disney. Всего лишь 6+. Но православные Челябинской области усмотрели тут, как они говорят, «дьяволину». Нет, фильм они не видели, претензии — к рекламному фотостенду. Дело в том, что на нем изображены черные крылья и рога. Человек встает рядом и «перевоплощается» в мистическое чудовище.

— Началось. «Дьяволина» во всех кинотеатрах города. Мы в «ПравМиассе» собрали призыв «динамить», «игнорить», и «сторониться» делать пободные фото, — написал создатель «ПравМиасс — блога о Православии, Церкви, обществе» Карачев Николай в соцсети.

Такие фото из кинотеатров выкладывают южноуральцы в соцсети.

* «Они»

А это уж настоящий ужастик 18+, выход которого приурочен к Хэллоуину.

Действие на экране происходит в этот самый праздник. В поисках острых ощущений группа студентов отправляется за город на аттракцион «Комнаты страха». Но под масками клоунов оказываются не люди, а существа из другого мира. Герои хоррора пытаются выбраться из адского аттракциона живыми.

ЦЕНА: 100 — 340 руб.

ХЭЛЛОУИН ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Хэллоуин: формат для взрослых.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

* Ресторан «Максимилианс»

На 1 ноября запланирована вечеринка «Пиковая дама» с мистической анимацией, а на 2 ноября — «Семейка Адамс». Детей с собой лучше не брать — будет много жутких костюмов.

Цена: вход 300 руб., депозит 500 руб.

* Opera club & lounge

В клубе на праздник приглашают 1 ноября. Организаторы советуют готовиться к пати уже сейчас и придумывать образ.

Цена: 500 руб./депозит.

* Музыкальный клуб OZZ

26 октября — Dark party monster. От мрачно-черного до кислотно-яркого. Профессиональные фотографы, много музыки и крутых костюмов. Обладатель самого крутого образа будет награжден.

1 и 2 ноября — Halloween, а также Anti-Halloween вечеринки. “Дурацкий Америкосовский праздник стучится в дверки, и придется открывать”, — написано на сайте клуба.

ЦЕНА: 100 руб. В костюмах бесплатно.

ХЭЛЛОУИН ДЛЯ ДЕТЕЙ

Хэллоуин любят дети.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

* Детская игровая комната «ГуФФи»

28 и 29 октября здесь ждут детей от 4 до 9 лет. Программа с двумя героями, серебряное шоу, аквагрим, масштабная фотозона, шарики и фотоотчет в подарок.

Цена: 450 руб.

* Семейный курорт «Утес»

Здесь подготовили тур для школьников под названием «Школа Чародеев». В программе — приготовление «Монстрячих хотдогов», карвинг из тыквы, шоу «Великий шабаш», турнир колдунов, гадания и т.д.

Цена: от 12 тыс. руб. за три дня. (все включено)

* Лазертаг-арена «ЛАЗЕРФОРС»

31 октября тут проведут программу «Алиса в стране ужасов», 8+. В программе: аквагрим, лазертаг с Безумным Шляпником, жутко-веселые танцы в стиле Чеширского кота и т.д.

Цена: 900 руб — без костюма, 700 руб — в костюме.

Готовьте костюмы! Фото: архив КП

* Музей занимательной науки «Экспериментус»

С 31 октября по 2 ноября здесь пройдет самый научный Хэллоуин. Малефисента научит вызывать страшных духов, менять день на ночь и управлять огнем. Также гостей ждет жуткая фотозона и конкурс костюмов.

Цена: 300 руб.

* Гипермаркет «ЯПраздник»

26 октября магазин устраивает веселый Хэллоуин: шоу-программу с аниматорами, элементами квеста, конкурсами, танцами, фотосессией и небольшими подарочками для маленьких гостей.

Цена: бесплатно по предварительной регистрации.

КСТАТИ

Челябинская епархия выступила против Хэллоуина и призывает не отмечать этот праздник (подробнее).