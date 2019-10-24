Приключения «мехатроники»

Во всех регионах России стартовала программа для людей предпенсионного возраста. Теперь они могут пройти обучение по международным стандартам WorldSkills и освоить новое для себя дело либо повысить квалификацию.

- Все программы разработаны на основе мировых стандартов. Они помогут сотрудникам, обладающим ценным опытом укрепить позиции на предприятии, получить конкурентные преимущества на рынке труда и даже «перезагрузить» карьеру, — говорит генеральный директор Союза «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» Роберт Уразов.

На Южном Урале в программе участвуют вузы, техникумы и колледжи Челябинска, Магнитогорска, Снежинска и Озерска. Возрастные студенты могут освоить парикмахерское искусство, туризм, столярное дело, кондитерское искусство, ресторанный сервис, дизайн интерьера, технологии моды… И, естественно, ряд технических компетенций, ведь область славится промышленным потенциалом.

Политехнический колледж Магнитогорска - один из тех, кто распахнул двери студентам «50+». Здесь набирают четыре группы по компетенциям «мехатроника», «инженерный дизайн CAD», «лабораторный химический анализ» и «управление локомотивом».

- Жизнь многих семей в нашем городе связана с Магнитогорским металлургическим комбинатом. Поэтому все компетенции заточены под потребности ММК., - говорит заместитель директора ГАПОУ Челябинской области «Политехнический колледж» Ольга Прядкина.

Курсы стартуют по мере комплектования групп. Люди будут учиться по вечерам, без отрыва от производства.

Представьте линию по выпуску молока: здесь его разливают, маркируют, фасуют. Чтобы наладить работу каждой из станций, настроить компьютерную программу, нужен специалист в области мехатроники. Компетенцию «мехатроника» принято считать элитной. В Политехническом колледже Магнитогорска ее культивируют восемь лет. Только на оснащение лабораторий потрачено 60 млн рублей.

Год назад колледж первым в России приобрел самую современную лабораторию «Индустрия 4.0». В этом году студенты колледжа заняли второе место на национальном чемпионате WorldSkills Россия и второе место на мировом чемпионате WorldSkills.

- Политехнический колледж несколько лет готовит преподавателей и мастеров производственного обучения по компетенции «мехатроника» со всей России, - говорит главный эксперт по компетенции «мехатроника», и.о директора Политехнического колледжа Антон Лындин. - Часть из них уже в возрасте. Так что наши программы адаптированы для взрослых и доступны даже гуманитариям.

В зависимости от уровня подготовки программа обучения займет один или два месяца. В конце придется сдать демонстрационный экзамен: показать свои знания на практике. Тем, кто справится, выдадут традиционное свидетельство и международный скиллс паспорт, подтверждающий их профессиональный уровень.

Стать участниками программы могут мужчины 56-60 лет и женщины 51-55 лет, а также те, кто имеет право на досрочную пенсию.

Подать заявку на обучение и выбрать компетенцию можно на сайте 50plus.worldskills.ru. Здесь будущим студентам со всей страны предлагают на выбор 122 востребованных на рынке профессий. Надо только зарегистрироваться.

Обучение по программе бесплатное, так как программа реализуется совместно с Министерством труда.

Материал подготовлен в рамках реализации национального проекта «Демография».