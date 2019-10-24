Лучшие народные контролеры — мамы с колясками

В фокусе внимания нацпроектов все аспекты жизни: здравоохранение и демография, дорожное строительство и цифровая экономика, жилье и развитие АПК, наука, спорт и предпринимательство, экспорт и международная кооперация.

Пожалуй, самые близкие и очевидные для простых людей направления большой работы — это нацпроекты «Образование» и «Здравоохранение». Строительство школ, садиков, поликлиник, сельских медпунктов; модернизация отделений действующих лечебных учреждений — все это крайне необходимо Челябинской области, население которой растет.

Реализация национальных проектов — на контроле губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

СЕЛЬСКИЕ МЕДПУНКТЫ: ЧТОБЫ ДАЛЕКО НЕ ЕЗДИТЬ

Деревня Ключи — в паре десятков километров от Челябинска. Старое здание фельдшерско-акушерского пункта — готовая декорация для сюжета картины о жизни в дореволюционной России. Темный покосившийся сруб, гуляющие под ногами половицы. Отопление — старая печка. Ветхое помещение в прошлом году хотели закрыть: затратно его содержать. Жители Ключей испугались.

— А нам-то как быть? — говорит пенсионерка Екатерина Павлова. — На уколы на автобусе в другой поселок ездить? А в морозы, в дождь?

В сентябре в Ключах по нацпроекту «Здравоохранение» открылся новый ФАП. Модульное здание возвели по распоряжению губернатора Алексея Текслера за несколько недель. Теперь медпункт подключен к региональной системе телемедицины, пришло все необходимое оборудование.

Построен ФАП в деревне Канзафарова Кунашакского района. Фельдшер Танзиля Галимова родилась, выросла и работает в родном селе. Новенький медпункт обслуживает 160 местных жителей. Вакцинация, диспансеризация — все можно сделать, не выезжая в райцентр. Есть в ФАПе и своя аптека.

Возрождение системы первичного звена здравоохранения — приоритет для региональной власти.

— Основное направление в части оказания первичной помощи — это строительство ФАПов. До 70% обращений приходится на учреждения первичного звена здравоохранения. К сожалению, за последнее время этому вопросу не уделялось надлежащего внимания. Мы наполним наши больницы врачами, ФАПы — фельдшерами. Здесь никакого сомнения нет, — говорит Алексей Текслер.

Алексей Текслер лично курирует реализацию национальных проектов в Челябинской области. Фото: gubernator74.ru

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС ЗЕМСКОГО ВРАЧА

В последние годы Челябинская область занималась развитием клиник, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь. А первичное звено оказалось обделено финансами. Сейчас при формировании бюджета увеличены финансы на покупку оборудования для сельских медпунктов, на ремонты и в течение трех лет — на строительство ста ФАПов.

Челябинская область реализует поручение Президента России по созданию региональной программы развития первичной медицинской помощи. В национальном проекте заложена задача увеличения продолжительности жизни — 80+. Решить задачу можно с помощью большой профилактической работы — медицинских осмотров не реже раза в год, создания комфортных условий пребывания в поликлиниках, системы защиты прав пациента.

Чтобы врачи и фельдшеры поехали в глубинку, работать в муниципальные больницы и ФАПы, губернатор поручил разработать региональную программу решения квартирного вопроса. Медработникам будут предоставлять сертификаты на покупку или строительство жилья на территории Челябинской области. Условие — пять лет работы в государственных учреждениях здравоохранения с наибольшим дефицитом кадров.

За пять лет планируется устранить дисбаланс в обеспеченности кадрами медицинских организаций, оказывающих помощь в стационарных и амбулаторных условиях, сократить дефицит врачей участковой службы и врачей-специалистов. В помощь региону — программы «Земский врач» и «Земский фельдшер». В нынешнем году планируется предоставить выплаты в размере 1 млн рублей 73 врачам и 500 тыс. рублей — 40 фельдшерам.

Впервые с советских времен в регионе появилась санитарная авиация. Тяжелых больных вертолетами, в сопровождении медбригады, транспортируют в ведущие клиники региона. Винтокрылые машины базируются в Челябинске и Магнитогорске.

ЗАЧЕМ РОДИТЕЛИ ПРИХОДЯТ НА СТРОЙКУ

Новых детских садов очень ждут жители Сосновского района. Территорию, опоясывающую миллионный Челябинск, для жизни выбирают многие горожане. Большой город близко, а детей все же лучше растить на приволье.

Демографический бум Сосновского района требует адекватного ответа властей в развитии социальной сферы — возведения детских садов, школ, поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов.

Строительство детского садика в деревне Шигаево на 150 мест — главное событие для местных мамочек. Лучших народных контролеров не найти: родительницы с колясками мониторят стройку, держат связь с местной администрацией. Среди ночи разбуди — скажут, сколько рабочих было на объекте.

— А как иначе, — говорит Ирина Снегирева, воспитывающая двух детей. — Старшему почти три, младшей скоро год. Оба должны в этот садик ходить. Ждем!

Строительство садика включено в национальный проект «Демография». Застройщик возводит объект, а муниципалитет выкупает сад. Средства придут из федерального бюджета при условии софинасирования из региональной и местной казны. Цена объекта — около 120 млн рублей.

Алексей Текслер приезжал на стройплощадку в июле, когда предпринял рабочую поездку по строящимся социальным объектам Сосновского района. Октябрьский визит губернатора: чтобы следовать графику, подрядчик выведет на объект рабочих в несколько раз больше.

— Внимание со стороны президента страны и председателя Правительства РФ к реализации национальных проектов — самое пристальное. Но главное — этот садик люди ждут. Отступать от графика нельзя, — говорит Текслер.

Еще один важный объект — сад в строящемся микрорайоне «Звездный». Тоже включенный в национальный проект «Демография». В «Звездном» — сплошь молодые семьи, с детьми. Пока малышню в садики и школы каждый день возят в большой город. Строится большой сад — трехэтажное здание.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Уже в этом году будут первые результаты»

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер:

— Мы объединили ресурсы нацпроектов с финансированием по нашим региональным программам. Фокусируемся на целях, которые обозначил Президент России, ориентируемся на комплексный подход. Никаких сомнений нет в том, что все поставленные задачи будут выполнены. Уже в этом году будут первые результаты. Среди них — две новые школы почти на две тысячи мест; более 2,5 тысячи мест в пятнадцати детских садах; возрожденная санавиация; 24 фельдшерско-акушерских пункта.

Цифра

16,5 млрд руб. пойдет на реализацию нацпроектов в Челябинской области в нынешнем году. В том числе: федеральных средств — 10,5 млрд руб., региональных — около 6 млрд руб. Регион принял и утвердил 52 программы. Из них 23 — с участием средств федерального бюджета.