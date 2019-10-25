Завтра туриста

В челябинском Международном институте дизайна и сервиса студентов в возрасте «50+» сели за парты, чтобы освоить новые профессии – турагента и туроператора. Причем, бесплатно – по программе переобучения предпенсионеров, которую реализует «Союз WorldSkills Russia» по распоряжению Министерства труда.

Участниками программы могут стать те, кому осталось 5 и менее лет до пенсии. С помощью проекта предпенсионеры могут повысить профессиональную квалификацию, либо освоить новое ремесло. На выбор участникам программы в мастштабах всей страны представлено 122 востребованных профессий.

Обучение проходит на базе лучших институтов и колледжей. На Южном Урале в программе участвуют образовательные учреждения Челябинска, Магнитогорска, Снежинска и Озерска. В столице региона, например, помимо МИДиСа предпенсионеров обучает Южно-Уральский государственный технический колледж.

В МИДиСе обучение только стартовало. Первая группа осваивает компетенцию «Туризм». Занятия проходят по вечерам, чтобы их можно было посещать после работы. Длятся они по четыре часа.

– Мы обучаем предпенсионеров основам туристской деятельности, – говорит заместитель генерального директора по маркетингу турбюро «Спутник», региональный эксперт Ворлдскиллс Александр Перминов, - это туроператорская и турагентская деятельность. В туриндустрии это две основные профессии. Учим подбирать тур и продавать его туристам. А также формировать турпродукт и разрабатывать туристические маршруты. Обучение будет длиться месяц. За это время вполне можно понять суть профессии, чтобы начать зарабатывать. Также полученные навыки можно будет применить для организации отдыха своей семьи или подбора хорошего тура знакомым.

Елене Шледевиц 52 года, она специалист отдела менеджмента качества. Узнала, что начинается программа переобучения и решила поучаствовать. Оставила заявку на сайте 50plus.worldskills.ru и выбрала компетенцию «Туризм». Елена - заядлый турист. Побывала в Турции, Болгарии, Франции, Италии, ГОА. Недавно вернулась из Черногории.

– Я сама организовываю свои поездки, – говорит Елена, - поэтому полученные знания, безусловно, пригодятся. Думаю, стану больше путешествовать. В дальнейшем не исключаю, что туризм может стать моей профессией.

По ее словам, снова стать студентом не страшно, наоборот, интересно: активность, смена обстановки, новые знакомства. Близкие решение пойти учиться приняли хорошо, и даже пообещали помогать с домашними делами, пока их «студентка» на парах.

По окончании обучения студенты возраста 50+ кроме удостоверения получат и скиллс-паспорт международного образца, подтверждающий их профессиональный уровень. Но перед этим они должны будут сдать демонстрационный экзамен - подобрать тур для условных туристов, например, семье с 7-летним ребенком, захотевшей отдохнуть в Таиланде. Подготовить презентацию тура, заполнить договор и посчитать все расходы. А также разработать авторский туристический маршрут. Принимать экзамен будут действующие сотрудники турбизнеса.

Сейчас в МИДиСе идет набор групп на обучение по программам «Дизайн интерьера», «Предпринимательство», «Технологии моды», «Парикмахерское искусство», «Ресторанный сервис», «Разработка мобильных игр и мультимедийных приложений». Начнется обучение в октябре. Всех заинтересовавшихся просят звонить по телефонам 8 (351) 216-10-13, 216-10-24.

Узнать больше о программе, компетенциях и зарегистрироваться на обучение можно на сайте 50plus.worldskills.ru.

Материал подготовлен в рамках реализации национального проекта «Демография».