Рыжий кот поднял настроение водителям в Челябинске

В это воскресенье, 27 октября, вся страна будет отмечать День автомобилиста. «КП-Челябинск» вместе с партнерами и городской ГИБДД уже создали праздничное настроение десяткам водителей, организовав необычную акцию. Обворожительные девушки-инспекторы массово останавливали машины в Ленинском районе. Но не для проверки, а чтобы поздравить и вручить подарки.

Реакция водителей была бесценна. Они выходили из машины с серьезными и немного обеспокоенными лицами: документы наготове, в голове проворачиваются причины остановки. Но как только видели «комсомолок» с подарками и большего рыжего кота — расплывались в улыбке.

Водители получили полезные аксессуары для автомобиля от магазина постоянных распродаж «Галамарт», официального автомобильного дилера компании «Сатурн» и компании «Интерсвязь». А еще с помощью QR-кода быстро подписались на группу «Галамарта» во «ВКонтакте», чтобы оперативно получать информацию о скидках и акциях.

— Так неожиданно и приятно. Кот вообще бесподобный. Настроение подняли на весь день! Спасибо! Обещаю ездить по правилам и быть внимательным на дорогах, — пообещал водитель Александр.

«Комсомольская правда» поздравляет всех автомобилистов с наступающим праздником! Соблюдайте ПДД, будьте ответственны за рулем. Пусть каждая поездка на колесах приносит только радость!