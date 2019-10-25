Как провести выходные 25-27 октября в Челябинске

В Челябинске домашних собак и их владельцев приглашают на веселые старты 0+

Собакам, как и людям, нужен активный отдых. «Комсомолка» предлагает совместить приятное с полезным и принять участие в веселых соревнованиях со своими любимцами. В Челябинске состоятся городские массовые соревнования «Лохматый чемпион».

На нашем празднике не будут оцениваться богатая родословная, презентабельный внешний вид или эксклюзивные умения вашего любимца. Конкурсы и эстафеты — вот шанс проявить себя. Самые отличившиеся получат специальные награды и призы.

— Наше мероприятие призвано пропагандировать здоровый образ жизни, любовь к домашним животным, культуру и безопасность собаководства. Соревнования будут носить открытый характер, и выйти на старт смогут любые собаки, независимо от породы, — подчеркивают организаторы. — В мероприятии принимают участие только совершеннолетние владельцы питомцев.

Записаться на мероприятие можно, отправив заявку на почту anastasiya.mironova@phkp.ru. В заявке необходимо указать ФИО владельца, контактный телефон, породу собаки, кличку и вес. Количество мест ограничено!

А если у вас еще нет собаки, но очень хочется — приходите посмотреть, на что способны домашние любимцы, поговорить с заводчиками и получить консультацию профессионального кинолога и ветеринарного врача. Только на нашем празднике вы сможете увидеть породы собак не на картинке, а своими глазами.

26 октября, суббота

Кинологический клуб «Локус» (Кожзаводская, 100)

Начало: 11.00

Вход свободный

«Говорит и показывает»: как в Челябинске появились радио и ТВ 6+

Экспозиция посвящена истории развития радио и телевидения в ХХ веке и проводится совместно с Челябинским региональным отделением Союза радиолюбителей.

— В экспозиции представлены радиоприемники, телевизоры, радиопередающая аппаратура, телевизионные камеры с 1930-х годов ХХ века. На уникальных фотографиях можно будет увидеть оборудование первых радиостанций области, строительство телевизионных башен, энтузиастов-радиолюбителей, стоявших у истоков радиосвязи, — рассказывают в музее.

На выставке демонстрируются детали радиопередающих устройств, и объясняется принцип их действия. Особенностью экспозиции является то, что значительная часть экспонатов будет находиться в открытом доступе — посетители смогут заглянуть внутрь радиопередатчиков, прикоснуться к элементам управления, сфотографироваться в фотозоне со студийными телекамерами, представив себя в роли телеоператоров.

По предварительным заявкам для групп будут проводиться тематические занятия, посвященные теории и истории радио с использованием радиооборудования, а также тренировки с имитатором космической связи.

До 28 октября

Краеведческий музей Южного Урала

Тел.: 263-08-32, 265-23-88

Билет: 50 — 100 руб.

«Уральские Пельмени» развеселят челябинцев 16+

Удивительно, какую бешеную популярность обрели эти уральские кавээнщики спустя столько лет после триумфа в игре Маслякова. Ныне же они обходят ценой концерта и, возможно, даже количеством аудитории свою телевизионную alma matter.

— Артисты снова соберутся вместе, чтобы придумать и отрепетировать новые смешные истории, а затем отправиться на гастроли по разным городам! Новая концертная программа «Лучшее» — это любимые и самые свежие номера, широкий размах тем, интересных разным зрителям, от взрослых до самых маленьких. На концерт шоу «Уральские Пельмени» регулярно приходят целыми семьями. В концертах принимают участие: Дмитрий Брекоткин, Дмитрий Соколов, Сергей Ершов, Сергей Исаев, Максим Ярица и другие.

25 октября, пятница

Конгресс-Холл центра международной торговли

Тел (351) 246-00-00

Начало: 19:00

Билет: 3 100 — 5 500 руб.

"Уральские пельмени" развеселят челябинцев 16+

Легендарный шансонье Владимир Ждамиров споет хиты 16+

Один из самых известных и ярких представителей музыкального направления «блатной шансон». Он поет не только о тюрьме и лагерях. В них очень много простых историй из жизни людей. Поэтому эти песни давно стали знаковыми и получили признание среди миллионов слушателей вне зависимости от возраста, рода деятельности и места проживания.

13 лет Ждамиров пел в составе группы «Бутырка». Но затем решил оставить коллектив и начать сольную карьеру. Теперь он не ограничивается рамками жанра и записал много новых песен о любви, о Родине, о войне, о жизни. Сольная карьера позволила артисту раскрыться и расширить границы своего творчества.

Сам Владимир Николаевич очень любит рок-музыку. Огромная любовь с юности была и к творчеству «Песняров», «Самоцветов». Ведь начинал Владимир артистическую карьеру именно с этих песен.

Легендарный шансонье Владимир Ждамиров споет хиты 16+

25 октября, пятница

ДК ЖД

Тел. (351) 246-00-00

Начало: 19.00

Билет: 900 — 2 200 руб.

Стас Ярушин выступает на родине 12+

Этот парнишка когда-то играл роли второго плана в команде КВН «УЕздный город». Потом стал лидером челябинский сборной «ЛуНа» и после телевизионного успеха умотал в столицу. Сейчас Ярушин на центральных каналах снимается в кино и сам участвует в создании комедий. В Челябинске же он периодически приезжает, дабы реализовать еще одну сторону своего таланта — музыкальную.

На родину он приехал с живым концертом. Ярушин успел записать уже два альбома.

— Его песенное творчество — это не бзик, не блажь и не желание просто потешить свое звездное эго. К этому шло. Начало было положено еще в конце девяностых, и, кстати, что весьма символично, именно на сцене ДК ЖД. Юный исполнитель Стасик Ярушин принимал участие в каком-то вокальном конкурсе и даже занял на нем призовое место, — гласит концертная афиша.

27 октября, воскресенье

ДК ЖД

Тел. (351) 246-00-00

Начало: 19:00

Билет: 500 — 1 200 руб.