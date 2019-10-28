«Ночь провалов» в Челябинске научит предпринимателей ценить свои ошибки

31 октября в Челябинске впервые пройдет масштабный форум «Ночь провалов». Участники грандиозного мероприятия для предпринимателей вместе с экспертами обсудят, как минусы в бизнесе обратить в плюсы, проведут работу над ошибками и изучат опыт крупных компаний, когда-то потерпевших фиаско и вновь «набравших высоту».

Форум, на участие в котором уже зарегистрировалось более 300 участников, организует Фонд развития предпринимательства Челябинской области — «Территория Бизнеса» в рамках Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

ОПЫТ, СЫН ОШИБОК ТРУДНЫХ

— Мы привыкли видеть успешных людей, — говорит специалист Центра поддержки предпринимательства «Территории Бизнеса» Олеся Кирюхина. — Но и ошибки могут привести к новым возможностям, открыть какие-то двери. Мы решили провести мероприятие, которое бы показало работу предпринимателей с другой стороны. Важно попытаться изменить отношение к провалам в бизнесе и подыскать возможные решения. Над идеей Форума наша команда работала девять месяцев.

— Через что проходит предприниматель, чтобы достичь успеха, — этого, к сожалению, никто не знает, — говорит Елена Якушкина, специалист Центра поддержки предпринимательства «Территории Бизнеса».

Но насколько будут откровенны спикеры форума?

— Имена спикеров мы держим в секрете. Могу сказать одно: это успешные люди. Например, известный актер, которого мы очень часто видим по ТВ, и два успешных предпринимателя. Один — из Челябинска, второй — из Москвы. У них есть яркие истории провалов, ими они поделятся с участниками.

НАГРАДЯТ САМУЮ ЯРКУЮ НЕУДАЧУ

Формат форума — это мастер-классы, интерактивная площадка и насыщенная программа. Будет большая игра, в которой мы научим участников действовать в состоянии неопределенности и находить в бизнесе новые решения. Будет баттл провалов, на котором каждый из участников заявит о своих ошибках. Формат баттла — три минуты для выступления каждого участника. Аудитории предстоит оценить самый яркий провал и в формате голосования выбрать победивший.

Насколько часто к специалистам «Территории Бизнеса» обращаются предприниматели, столкнувшиеся в реальной практике с ошибками? Те, кому элементарно не хватило знаний на старте?

— Таких предпринимателей достаточно. Для них у нас есть специальная программа «Азбука предпринимателя», участников которой учат открывать бизнес без ошибок. Каждый участник программы пишет свой собственный бизнес-план под наставничеством бизнес-тренера. Для отравившихся в реальное самостоятельное «плавание» новоиспеченных предпринимателей консультируют наставники, — говорит Олеся Кирюхина.

ОСТУПИЛСЯ, ОГЛЯДЕЛСЯ, ПОШЕЛ ВПЕРЕД

Один из прилежных учеников «Территории Бизнеса» и участник грядущей «Ночи провалов» — челябинский предприниматель Андрей Силантьев.

— Я веду предпринимательскую деятельность два года. И багаж личных ошибок имеется, потому собираюсь на форуме участвовать в баттле провалов. Все мои ошибки помогли мне стать более успешным, чем в начале пути. Сказать, что я сейчас не совершаю ошибок нельзя. Они есть большие и маленькие. Бывает, я беру проекты, которые не знаю, как выполнить. Но ошибки — это не драма, это возможность посмотреть иным взглядом на свои решения, на команду и предпринять действия, чтобы изменить ситуацию. Проанализировав свои действия, я взял в команду опытного сотрудника, и мы реализовали пять проектов, аналогичных тому, который провалили. Моя компания работала над сайтом форума «Ночь провалов», я вижу, как день ото дня растет число его участников. И очень многие желают принять участие в баттле провалов.

Андрей Силантьев старается не пропускать образовательные проекты «Территории Бизнеса» — по продажам, по маркетингу.

— На одном из форумов я познакомился с бизнес-тренером из Москвы Дмитрием Норкой. Дмитрий — президент Национальной ассоциации профессионалов продаж, директор Школы экспертных продаж, один из самых востребованных спикеров по продажам в России. Мы начали сотрудничество, и сейчас моя команда выполнила для его компании пять проектов, сейчас заключаем очередной контакт. Поначалу его требования казались нам нереально высокими. Они и вправду высокие, даже для Москвы. Это заставил меня пересмотреть бизнес, укрепить команду и взять поставленные цели, — говорит Силантьев.

— Мероприятий, подобных челябинскому форуму «Ночь провалов», в России еще не было. Даже в рамках глобального форума «Синергия» важнейшей проблеме анализа ошибок и извлечения из них положительного опыта уделили не более получаса, — говорит Андрей. — Будем тиражировать наш опыт по стране. Почему люди хотят открыть бизнес, но не решаются? Они боятся. Боятся шагнуть в неизвестность, боятся допустить ошибки. «Ночь провалов» докажет, что безвыходных ситуаций нет. Она поможет шагнуть вперед новичкам, а имеющим опыт — решить текущие задачи. Мероприятие предназначено для всех. Даже для топ-менеджеров крупных компаний, отвечающих за продажи, руководящих людьми.

Кстати, у Центра поддержки предпринимательства «Территории Бизнеса» много постоянных клиентов из числа участников образовательных программ. Посетив несколько мероприятий, они сотрудничают уже на постоянной основе. В социальных сетях активно работают группы, участники которых — предприниматели, их бывшие и нынешние наставники — общаются в режиме онлайн, обмениваются опытом и получают консультации.

Иногда успешный бизнес начинается с арендованной кофемашины. Главное в развитии - адекватно реагировать на неудачи.Фото: Евгения ГУСЕВА

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СПИКЕРЫ ПРИЕДУТ ВО ДВОРЕЦ СПОРТА «ЮНОСТЬ»

Форум «Ночь провалов» — не единственное грядущее мероприятие от Центра поддержки предпринимательства.

«Территория Бизнеса» приглашает южноуральцев 9 ноября на большой предпринимательский форум «Мой бизнес» с участием федеральных спикеров. В их числе — Дмитрий Юрков, один из ведущих экспертов России по интернет-маркетингу; Юлия Ракова, директор по маркетингу GetResponse Россия; Максим Поташев, генеральный директор R & P Consulting; Рустам Мавланов, СЕО группы компаний Synergy New York и другие.

Участие в форуме — бесплатное.

Мероприятие пройдет в рамках национального проекта по поддержке малого и среднего бизнеса. Организаторы — Министерство экономического развития Российской Федерации, Правительство Челябинской области. В масштабном форуме примет участие около четырех тысяч гостей. Площадкой проведения станет Дворец спорта «Юность» (Свердловский пр, 51).

Регистрация на сайте мой бизнес.рф/events/Chelyabinsk

АДРЕС

Форум «Ночь провалов»

31 октября

Челябинск, ДК Железнодорожников, ул. Цвиллинга, 54. 17.30 — 23.00.

Регистрация участников и все о форуме на сайте night74.ru