РМК объявила о проведении всероссийского конкурса журналистов и блогеров

Русская медная компания (АО «РМК», г. Екатеринбург) проведет в честь своего 15-летия всероссийский конкурс журналистских работ «Цвет отрасли». В нем могут участвовать авторы и авторские коллективы, чьи материалы были опубликованы с 1 января по 1 декабря 2019 года в зарегистрированных в РФ средствах массовой информации, а также на авторских сайтах, в блогах и социальных сетях.

Цель конкурса — привлечь внимание общественности к достижениям современной горно-металлургической отрасли и роли, которую играют горнодобывающие и металлургические компании в социально-экономическом развитии регионов России и всей страны.

Комментирует директор департамента по связям с общественностью РМК Дмитрий Федечкин: «Отрасль динамично развивается, растут ключевые производственные и экономические показатели, в Россию приходят наилучшие доступные технологии, применение которых невозможно было представить на промышленных предприятиях страны в 70-90-ые годы прошлого столетия. В основе этих технологий заложена экологичность, щадящее отношение к окружающей среде и природным ресурсам. На предприятиях работают люди, требования к квалификации и знаниям которых постоянно повышаются. Мы считаем, что отрасль, ее достижения и герои заслуживают повышенного внимания общества — особенно учитывая тот факт, сколько хорошего и интересного делают предприятия на территориях своего присутствия в части поддержки благотворительных и социальных проектов».

При рассмотрении работ жюри конкурса, в состав которого войдут профессионалы в области современных медиа и журналистики, будет оценивать уровень профессионализма и системность автора в подаче материала, эксклюзивность представленной информации, использование методов аналитической журналистики, доступность изложения для широкой аудитории и выразительность языка. Победа в конкурсе будет присуждаться в шести номинациях: «Лучший теле-радиосюжет или цикл материалов», «Лучшая публикация или цикл публикаций в печатных СМИ», «Лучшая публикация или цикл материалов в сетевых СМИ», «Лучшая публикация или цикл материалов в блогосфере», «Лучшая фотография или цикл фотографий» и «Приз зрительских симпатий». В каждой номинации будут определены три победителя, которые получат ценные призы — ультрасовременные гаджеты и ноутбуки.

Церемония награждения победителей пройдет в декабре 2019 года.

КСТАТИ

В 2016 году РМК совместно с ИД «Комсомольская правда» проводила конкурс фоторабот, посвященных российской промышленности. В конкурсе «Индустриальный пейзаж России: красота и величие» приняли участие около тысячи фоторабот от профессиональных фотографов и фотолюбителей со всей России. Лауреатами конкурса стали фотографы из Челябинска, Петропавловска-Камчатского, Москвы, Екатеринбурга, Самары, Архангельской и Кемеровской областей, а также Хакасии.

СПРАВКА

РМК отметила 15-летие в июле 2019 года, когда было зарегистрировано юридическое лицо АО «Русская медная компания». После учреждения РМК консолидировала горнодобывающие и металлургические предприятия в России и Казахстане. В результате был образован горно-металлургический холдинг, который включает предприятия, осуществляющие полный производственный цикл от добычи руды до выпуска катодной меди и медной катанки. За 15 лет количество предприятий и организаций Группы РМК достигло 30. Они работают в Свердловской, Челябинской, Оренбургской, Новгородской областях, Хабаровском крае в России, а также в Республике Казахстан. Общая численность сотрудников Группы РМК превышает 10 тысяч человек.

За 15 лет объем добычи руды на предприятиях РМК вырос более чем в 30 раз —до 37,3 млн тонн в 2018 году. Компания владеет более чем двумя десятками лицензий на добычу полезных ископаемых в России и Казахстане. Ресурсной базы РМК хватит на перспективу не менее 25 лет.

Объемы производства меди также продемонстрировали впечатляющий рост: за 15 лет производительность металлургического дивизиона РМК по катодной меди выросла на 80% (до 220 тысяч тонн в год), по медной катанке — более чем втрое (до 235 тысяч тонн в год).

Всего за 15 лет предприятия компании выпустили более 2,5 млн тонн меди в катодном эквиваленте.

РМК уделяет большое внимание не только развитию производства, но и повышению качества жизни на территориях присутствия своих предприятий. На природоохранные мероприятия компания ежегодно направляет более 1,5 млрд рублей, на социальные и благотворительные проекты — более 1 млрд рублей.

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