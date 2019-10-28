Карабаш уже не тот

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер с рабочей поездкой посетил Карабашский городской округ. Репортеры «КП-Челябинск» отправились в путь вместе с главой региона и отобрали по итогам командировки топ-5 проектов, которые станут знаковыми для муниципалитета с непростой историей и, определенно, перспективным будущим.

Новый ТРЦ, или возвращение автовокзала

На протяжении десяти с лишним лет главной строительной площадкой Карабаша был градообразующий завод «Карабашмедь», на котором его владелец — АО «Русская медная компания» — ударными темпами обновляла металлургические агрегаты и очистные сооружения. Но в последние годы технику и строителей все чаще видят и на городских объектах — в детских садах, на автодорогах и пустырях, на месте которых вырастают современные общественные учреждения. Один из них — новый торгово-развлекательный центр, который в центральной части Карабаша возводит РМК. С ходом работ во время командировки ознакомился Алексей Текслер. ТРЦ планируют открыть в мае будущего года. Его якорными арендаторами станут сетевые магазины розничной торговли, здесь будет свой фудкорт, два кинозала, МФЦ, банк, аптека и другие востребованные учреждения. Среди них пассажирские автокассы. К слову, автостанции в городе нет уже почти десять лет.

Неподалеку от ТРЦ компания планирует возвести современный жилой комплекс «Медный». Первая очередь будет включать три трехэтажные жилые секции на 46 квартир, объединенные стилобатом, в котором разместятся торговые и другие коммерческие помещения. Комплекс будет иметь собственный внутренний дворик, огороженный от посторонних. Здесь обустроят детскую игровую площадку и прогулочную зону. Эскизный проект прямо на парковке ТРЦ главе региона представил президент РМК Всеволод Левин. По его словам, комплекс будет возведен в течение 2020 года. Одно-, двух- и трехкомнатные квартиры в новом ЖК на льготных условиях смогут приобрести сотрудники завода «Карабашмедь». Как отметил Олег Буданов, комплексной жилой застройки в городе не было с советских времен. Последние новостройки появились несколько лет назад в рамках государственной программы переселения из ветхого и аварийного жилья.

Строительство нового торгово-развлекательного центра в Карабаше. Фото: пресс-служба РМК.

Жилье для металлургов

Проект нового жилого комплекса "Медный" в Карабаше. Фото: пресс-служба РМК

Губернатору представляют проект ЖК "Медный".Фото: Кирилл БАБУШКИН

Лужайка вместо хвостов

Во время посещения градообразующего предприятия «Карабашмедь» губернатору представили результаты работ по рекультивации объектов ранее накопленного экологического вреда — участка хвостохранилища обогатительной фабрики бывшего Карабашского медеплавильного комбината. РМК понадобилось два года, чтобы изолировать отвалы от окружающей среды, покрыть их плодородным слоем почвы и засеять растениями. По аналогичной схеме в компании планируют ликвидировать еще один участок хвостохранилища площадью 45 гектаров. Общественные обсуждения проекта прошли в начале октября, в скором времени его отправят на государственную экологическую экспертизу. «С 2004 года мы направили более 20 млрд рублей на модернизацию и повышение экологической безопасности завода «Карабашмедь». Результаты, которых добилась компания, сделали возможными реализацию в Карабаше проектов по ликвидации накопленного в прошлом веке экологического ущерба, — прокомментировал Всеволод Левин.

Рекультивация хвостохранилища в Карабаше. Фото: пресс-служба РМК.

Лунный пейзаж скоро изменится.Фото: Кирилл БАБУШКИН

Сказано!

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер:

— Хотелось бы, чтобы Карабаш был хорошим примером экологичного города, который был в тяжелом состоянии, но мы его будем из этого состояния выводить.

ДК под открытым небом

Будущей гордостью Карабаша глава округа Олег Буданов считает Центральную площадь. В основу концепции общественного пространства положена идея построить в городе Дом культуры под открытым небом. Здесь будут «зал» для проведения массовых городских мероприятий, «кафетерий», детская игровая площадка, автопарковка, сквер, пешеходные дорожки, скамейки и другие малые архитектурные формы. По словам главы, средства на разработку проекта выделила РМК. Над ним работали профессиональные архитекторы и социологи из Челябинска. В 2018 году проект Центральной площади Карабаша вошел в десятку лучших на Всероссийском конкурсе проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах — а там за федеральный грант соревновались сотни малых городов и исторических поселений со всей страны. Однако проект уступил в финале, но средства на его реализацию все-таки выделило областное правительство.

Открытие этого объекта запланировано уже на 2020 год, так что день рождения города и День металлургов карабашцы могут встретить уже в новых декорациях.

Проект Центральной площади в Карабаше. Фото: пресс-служба РМК.

В основе концепции Центральной площади Карабаша идея создать Дом культуры под открытым небом. Фото: пресс-служба РМК.

Прямая речь

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер:

— Без социальной сферы говорить об экономическом развитии достаточно сложно. Мы такую задачу ставим для развития каждого города и района в области. Социальные инвестиции должны опережающим образом развиваться и когда есть социально ориентированный партнер, то это хорошо и правильно.

Аллея ветеранов: кусочек истории и комфорта

Единственный сквер в центре Карабаша, где проживает 80 процентов населения, в скором будущем также обретет новое лицо: здесь разобьют Аллею ветеранов, которая должна, по задумке авторов проекта, связать воедино прошлое промышленного города с настоящим и будущим.

Алексею Текслеру сообщили, что над проектом работали около полугода: городские власти сумели вовлечь в обсуждение будущей Аллеи практически всех горожан, от школьников до пенсионеров. Кроме того, были привлечены профессионалы-архитекторы из казанской «Проектной группы 8» и московского бюро «Парк». В результате проект выиграл грант федерального министерства строительства: на благоустройство нового общественного пространства выделено 60 миллионов рублей.

На эти средства будет создана ландшафтная скульптура «Лента времени», повествующая о важнейших вехах истории Карабаша, оборудованы площадки для уличных выставок и массовых мероприятий. Для удобства территорию Аллеи разделят на несколько зон для отдыха, детских игр, занятий спортом и общения молодежи.

Лента времени на Аллее ветеранов. Фото: пресс-служба РМК.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер:

— У Карабаша есть все основания быть чистым, современным и зеленым городом. В самом городе есть позитивные изменения, мы увидели объекты социально-культурной сферы, которые появляются, в том числе благодаря градообразующему предприятию. Те объекты, которые мы сегодня посмотрели, по-настоящему хорошие.

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