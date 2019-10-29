Челябинск подвел итоги дорожно-строительного сезона

С нынешнего года проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» стал национальным. В него вошел и Челябинск. Нацпроект рассчитан до 2024 года.

В этом году объекты программы ремонтировал новый подрядчик — «Нижавтодорстрой».

На аппаратном совещании в мэрии в понедельник, 28 октября, подвели итоги дорожно-строительного сезона.

Контроль за ремонтами дорог был максимальный: начиная с входящего, за рецептурой асфальтобетонной смеси, и заканчивая проверкой исполненного. Временно исполняющая полномочия главы города Наталья Котова объезжала город и на аппаратных совещаниях анализировала текущую ситуацию.

ЗАБРАКОВАНО МЕНЬШЕ ПРОЦЕНТА

Как пояснил начальник управления дорожного хозяйства администрации Челябинска Ринат Кучитаров, специализированными лабораториями, общественными контролерами, прокуратурой забраковано менее 1% отремонтированных дорог. Все огрехи подрядчик, «Нижавтодорстрой», устранил за свой счет. Например, искаженный уклон дороги на ул. Дзержинского. Или не соблюденную толщину дорожного покрытия на одном из участков.

— Челябинцы отмечают высокое качество работы, — сказала Наталья Котова. — В этом году сезон начался позже обычного, но подрядчик уложился в срок. Контрольные мероприятия еще не завершены: дороги объезжают ревизоры. Если будут замечания, подрядчик исправит их за свой счет, по гарантии.

Кстати, гарантийный срок — 4 года.

У АО «Южуралмост» — два объекта: строительство путепровода на смычке ул. Дарвина — Троицкий мост (работы завершатся в 2020 г.) и плоскостная развязка на пересечении ул. Дарвина — ул. Блюхера. Ее откроют на этой неделе.

КАК БУДУТ УБИРАТЬ ГОРОД ЗИМОЙ

Год подходит к концу, и заканчивается трехлетний контракт подрядчика, АО «Южуралмост» на содержание городских дорог. Будут ли внесены изменения в готовящийся контракт?

— Восемь контрактов, рассчитанных на три года, — в конечной стадии подготовки. Первый, самый большой, контракт — по уборке магистралей — суммой почти в миллиард рублей, — пояснила Котова.

Отдельный контракт — на озеленение города. Обслуживание мостов и путепроводов, требующее специальной уборочной техники, — еще один контракт.

Подрядчик начал позже, чем обычно, но уложился в срок. Фото: cheladmin.ru

РЕАГЕНТЫ — В КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ

— Наша задача — следить за теми местами на дорогах, где действительно скользко, — подчеркнула градоначальница. — Мы хотим использовать противогололедные материалы по минимуму на основных магистралях и неопасных с этой точки зрения участках. Но нужно понимать, что в нашем климате бывают такие ситуации, когда без смесей не обойтись. Но в контракте есть условие — время, в течение которого должны быть убран снег и остатки наледи на дорогах. Условия по всем контрактам будут много жестче, чем в предыдущие годы. Если раньше допускалось не убирать до 30% городской площади и за это не было штрафов, то сейчас и площади сокращены и значительно ужесточены санкций.

КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ ТРОТУАРОВ

Учтены ли в контрактах тротуары и внутриквартальные проезды? Уже многие годы пешеходы месят ногами снежную кашу.

— Обязательно. Чтобы не было ситуации, когда снег с дорог скидывается на тротуары. Все учтено параллельно. Подписаны разделительные ведомости между районами и управлением дорожного хозяйства, чтобы мы точно понимали, что каждый участок в городе будет убираться, кем убираться, в какое время. Чтобы была четкая ответственность по уборке тротуаров, остановочных комплексов, внутриквартальных проездов. Все эти нюансы будут сейчас учтены, и мы очень надеемся, что в таком варианте эффективность уборки города существенно возрастет.